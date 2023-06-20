Лучшие приложения для аренды самокатов в России: цены и зоны покрытия

Каждое лето крупные города России наполняют электросамокаты. Это отличное средство передвижения в мегаполисе, позволяющее сравнительно быстро добраться до пункта назначения, невзирая на пробки, да и просто весело скоротать время. Чтобы его арендовать, в обязательном порядке нужно установить приложение для самокатов. Какое — разберемся сегодня, взглянув на самые популярные сервисы, а также сравнив их цены и зоны покрытия на территории нашей страны.

Какое приложение для самокатов выбрать

Приложение для проката самокатов можно скачать постфактум, когда вы наткнетесь на средство передвижения того или иного сервиса. Но лучше сделать это заранее, чтобы сравнить цены и проверить, работает ли компания в вашем городе. Также приложение для аренды самокатов поможет найти ближайшее средство передвижения и забронировать его до момента, пока кто-то вас опередит.

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Электросамокаты в приложении Whoosh

Скачать Whoosh

Самокаты Whoosh доступны примерно в 30 городах России, в числе которых помимо двух столиц Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар и другие миллионники. При использовании сервиса действует основное ограничение скорости 20 км/ч и 15 км/ч в безопасных зонах. Стоимость поездки зависит от города, спроса и выбранного тарифа:

поминутный (~ 50 ₽ за старт и 7 ₽/мин);

посуточный (~ 890 ₽ за 400 минут бронирования).

Предусмотрена добровольная страховка на самокат за 35 ₽, а также подписка Whoosh, позволяющая брать средство передвижения в аренду бесплатно, оплачивая только минуты движения. Стоимость недельного абонемента составляет 199 ₽, а месячного — 499 ₽.

Приложение Юрент на телефон

Скачать Юрент

Еще более распространенный сервис, аренда самокатов которого доступна примерно в 100 городах России. Каждое средство транспортной мобильности в приложении Юрент имеет основное ограничение скорости 25 км/ч. Также предусмотрены зоны, где действует еще более жесткое ограничение от 5 до 15 км/ч.

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В Москве цена за старт составляет 60 ₽, а каждая минута передвижения дополнительно обходится в 9 ₽. Цена суточного тарифа — 490 ₽. Также предлагается подписка Юрент для бесплатного старта за 199 ₽/мес и добровольная страховка за 35 ₽.

Самокаты в приложении lite

Скачать lite

Сервис, позволяющий взять самокат в аренду в 30 городах. Но зона покрытия lite меньше, чем у Whoosh и Юрент. Ограничение скорости для электросамоката составляет 25 км/ч, не считая безопасных зон, где действуют более жесткие ограничения.

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Стоимость аренды самоката составляет 50 ₽ за старт и 6 ₽/мин, что делает lite более выгодным сервисом в сравнении с конкурентами. Однако в приложении нет подписки, а представлены лишь безлимитные тарифы на час (250 ₽) и 12 часов (400 ₽).

Аренда самокатов через BusyFly

Скачать BusyFly

BusyFly, работающий почти во всех городах-миллионниках и областных центрах европейской части России, является единственным сервисом, предлагающим тарифы на самокат по скорости катания:

Эко (до 15 км/ч) — от 2 ₽/мин;

Драйв (до 20 км/ч) — от 3 ₽/мин;

Спорт (до 25 км/ч) — от 5 ₽/мин.

Чаще всего заявленная стоимость отличается от фактической в большую сторону. Так, эко-тариф обычно обходится в 5 ₽/мин, а Спорт — в 7 ₽/мин. Как правило, цена старта составляет 45 ₽ с дополнительной страховкой за 35 ₽. Подписки нет, но есть безлимитные тарифы для самоката на полчаса (от 60 ₽) и час (от 120 ₽).

Приложение для самокатов Яндекс

Скачать Яндекс Go

Аренда самокатов Яндекс появилась в приложении Яндекс Go недавно, а потому сервис работает пока только в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге и Казани. На выбор предлагается два тарифа:

поминутный (от 40 ₽ за старт и 7 ₽/мин);

фиксированный (стоимость зависит от выбранного адреса).

Страховка тарифицируется за 1 ₽/мин, а ограничение скорости на основных участках составляет 25 км/ч. Есть абонемент за 399 ₽/мес с бесплатным стартом и паузой, но доступен он исключительно обладателям подписки Яндекс Плюс, которую, впрочем, всегда можно оформить со скидкой или даже бесплатно.

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Как взять самокат через приложение

Вне зависимости от доступного и понравившегося сервиса действует типовая инструкция, позволяющая взять самокат напрокат через приложение:

Запускаем приложение. Ищем самокат на карте и выбираем тариф. Жмем кнопку сканирования. Наводим камеру смартфона на QR-код, расположенный на руле, и оплачиваем поездку.

Не менее важно правильно закончить поездку на самокате. Для этого нужно оставить средство передвижения в парковочной зоне (обозначается буквой «P» на карте) и нажать кнопку «Завершить» в приложении.