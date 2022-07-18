Можно ли использовать Mi Band без телефона

Перед покупкой носимого устройства многие начинают взвешивать плюсы и минусы каждого гаджета: безусловно, смарт-часы — более привлекательный вариант за счет количества функций, но фитнес-браслет обладает большей автономностью и достаточно компактными размерами. Тем не менее, главное требование — работа в автономном режиме, поэтому многие пользователи справедливо интересуются, работает ли фитнес-браслет без телефона. Причин этому может быть много, например, отсутствие смартфона под рукой, нежелание носить его с собой или быстрый разряд телефона. Давайте разберемся, можно ли пользоваться Mi Band без телефона и какие функции могут быть доступны.

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Работает ли фитнес-браслет без телефона

Несмотря на то, что для первоначальной настройки вам необходима синхронизация браслета со смартфоном, фитнес-браслетом можно пользоваться без телефона. Перечень функций зависит от модели, но зачастую основные работают на всех устройствах.

Подсчет шагов и калорий, потраченных за день.

Будильник, секундомер, таймер.

Измерение пульса.

Мониторинг сна.

Настройки дисплея.

Режим тренировки.

Помимо этих функций есть еще и другие фишки, доступные на более современных моделях. Например, измерение уровня стресса, насыщения крови кислородом или отслеживание женского здоровья. Смартфон им нужен только для синхронизации данных в приложение Zepp Life (бывший Mi Fit) и просмотра показателей за определенный период.

Также приложение позволяет отключать некоторые функции, например, постоянный мониторинг пульса или уведомления, чтобы сэкономить заряд батареи. Впрочем, если вас не устраивает стандартное приложение от Xiaomi, попробуйте несколько сторонних — они намного интереснее.

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Датчики в фитнес-браслете

Даже если фитнес-браслет не подключен к телефону, все необходимые измерения проводят встроенные датчики Mi Band в автономном режиме, которым не нужна синхронизация с устройством. В крошечном фитнес-браслете их сразу несколько — вот, за что они отвечают.

Акселерометр позволяет определять скорость при беге или ходьбе, благодаря чему происходит подсчет сожженных калорий и пройденного расстояния. Кроме того, он определяет положение руки и улавливает положение в постели, чтобы определить фазу сна .

. Гироскоп отмечает изменение положения в пространстве и определяет, бегаете вы или просто идете. Отвечает за вид активности, благодаря которому в режиме тренировки Mi Band распознаёт вид спорта и включает необходимые алгоритмы для подсчета результатов.

и включает необходимые алгоритмы для подсчета результатов. Пульсометр измеряет давление: датчик с помощью детекторов определяет, что происходит с кровотоком. Если он увеличивается — давление высокое и результат фиксируется в памяти Mi Band.

Датчик освещенности анализирует уровень света вокруг вас и подстраивает нужную яркость экрана, чтобы планомерно использовать заряд батареи. Подробнее об автояркости читайте в нашем материале.

Вы удивитесь, но этого достаточно, так как другие функции используют эти же датчики, просто для них по-другому настроены алгоритмы. Благодаря этим сенсорам фитнес-браслет работает без смартфона и собирает все необходимые данные.

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Mi Band без привязки к телефону

К сожалению, некоторые функции Mi Band не работают без синхронизации со смартфоном. Некоторые из них дублируют смартфон (уведомление о сообщениях, звонках), но их не так много. Вот, чем вы не сможете пользоваться в фитнес-браслете, если телефона нет рядом.

Переключение треков в плеере.

Настройка своей медкарты (вес, рост, возраст) и рисунка вибрации.

Просмотр уведомлений, звонков.

Прогноз погоды.

Отслеживание маршрута во время тренировки.

Просмотр отчета о тренировке (сожженные калории, время тренировки) и не сможете им поделиться с друзьями.

Время и оценка сна.

Результаты друзей.

Поиск браслета, если потеряли.

Однако если вы заранее настроили Mi Band, то настройки вам не понадобятся. Погода — скорее, дополнительная функция, так как Mi Band не умеет обновлять ее в оперативном режиме — Mi Fit меняет прогноз только после входа в приложение. А вот отсутствие GPS-модуля — досадное недоразумение, которое уже исправлено — в Mi Band 7 Pro он уже встроен в браслет по умолчанию, поэтому отслеживать местонахождение можно без телефона.

Впрочем, даже если смартфон все равно рядом, но не подключен к интернету, то ряд функций все равно будет недоступен: та же погода, уведомления, обновления ПО, новые циферблаты. Без интернета вы также не сможете добавить еще один Mi Band или другое умное устройство в свой аккаунт, так как им необходимо обновление прошивки.

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Фитнес-браслет — не смарт-часы: он несколько ограничен в функциональности. Но Mi Band без смартфона способен на многое — вы точно сможете фиксировать всю необходимую информацию о тренировках и других показателях, а просматривать ее при синхронизации. Кстати, Mi Band без подключения к телефону работает заметно дольше — о том, какими способами можно продлить его автономность, читайте в нашей статье.