5 крутых приложений, которые помогут следить за своим здоровьем

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Иван Герасимов 0

В преддверии лета многие начинают задумываться о собственном здоровье и отказе от вредных привычек, правда, все это заканчивается в начале-середине июня. Так результатов не добиться — нужен системный подход и больше выдержки. Если вы уже точно решили, что пришло время перестать гробить собственный организм, то вам пригодится высокотехнологичная помощь в виде специальных приложений. Раз уж решили перейти на ЗОЖ, то вот вам несколько полезных приложений для Android, которые помогут вам в этом нелегком деле: с их помощью начнете тренироваться, сможете узнать технику выполнения упражнений, а также выработаете полезные привычки.

Вот вам 5 приложений, которые помогут начать вести здоровый образ жизни

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Waterful — Напоминание пить воду

Приложение напомнит, сколько вы должны выпить воды

Одна из важнейших полезных привычек — выпивать в день несколько литров воды. Почему несколько? Дело в том, что образ жизни каждого человека отличается, поэтому восстанавливать водяной баланс нужно без перегибов. Приложение Waterful поможет вам в этом: оно собирает данные о вас (пол, вес, образ жизни) и рассчитывает, сколько литров жидкости необходимо употреблять в день.

Ведете активный образ жизни, больше сидите или ждете пополнения в семье — приложение учитывает все эти параметры и напоминает, когда нужно попить. Уведомления появляются ежедневно, а в настройках можно выбрать объём стакана, а также вид напитка: кофе, молоко, газировка или чай. Для того, чтобы проверить, насколько последовательно вы выполняете цель, можно просматривать статистику.

Напоминание пить воду

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My Fitness Pal — Счетчик калорий

Начните наконец бегать по утрам и фиксируйте свои достижения в приложении!

Хотите достигать своих целей? Обязательно скачайте счетчик калорий My Fitness Pal. В приложении будут отображаться результаты кардиотренировок, прогулок и график снижения веса. Сможете вносить тренировки, еду и другие показатели здорового образа жизни. У приложения много пользователей, которые публикуют свой рацион, тренировки и результаты.

Лично мне помогло приложение именно в беге, когда я худел: видел результаты и ориентировался на то количество калорий, которые уже потратил за день, калорийность еды, из чего строил свое питание. Там же отображается фитнес-прогресс и темпы похудения, чтобы всегда быть в курсе происходящего с собственным телом.

Скачать Счетчик калорий

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Atmosphere — расслабляющие звуки дождя и сна

Хотите хорошо отдыхать и быстро засыпать? Скачайте Atmosphere

Многие считают, что правильное питание и тренировки — основа здорового образа жизни. Это не так: сон и отдых — важнейшая часть восстановления. Нужно не только научиться больше отдыхать и ложиться спать раньше, но и делать это правильно. В этом вам поможет приложение Atmosphere: в нем собраны самые разные звуки природы, животных и других умиротворяющих явлений.

Например, звуки пляжа, щебетание птиц, стук дождя по палатке или стук поезда. Звуки можно миксовать между собой и сохранять понравившиеся комбинации в Избранное. Также можете устанавливать таймер выключения, чтобы звуки отключались вовремя. Есть отдельные категории звуков от депрессии, для медитации или работы.

Скачать Atmosphere

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Fitness Point

Отличное приложение, которое поможет узнать технику выполнения упражнений

Начали заниматься, но планируете изучить или изменить свою программу тренировок? Попробуйте для этого приложение Fitness Point: оно содержит несколько сотен известных силовых упражнений для разных групп мышц. Каждое из них сопровождается иллюстрацией и анимированной инструкцией. Плюс в том, что приложение работает на основе искусственного интеллекта, который подбирает оптимальное упражнение именно для вас.

В приложении также имеется таймер контроля отдыха между подходами, график прогресс каждого упражнения и журнал, в который можно вносить записи к каждому упражнению, просматривать месячный обзор с заметками о тренировке. Также сможете делиться прогрессом с друзьями и просматривать их достижения. Обязательно попробуйте! В приложении есть русский язык — разобраться не составит труда.

Приложение для силовых тренировок

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Down Dog — Йога

Топовое приложение для занятий йогой можно скачать прямо сейчас

Йога — всему голова. Сложно в это поверить, но фитнес стал гибким — не обязательно убиваться на беговой дорожке или со штангой в зале, чтобы быть сильным. Плюс йоги в том, что ею можно заниматься везде — в помощь вам приложение Down Dog, созданное при содействии профессионалов своего дела. В библиотеке есть асаны (позиции) с подробными инструкциями с информацией о выполнении каждого упражнения.

Удобно и то, что уроки можно скачивать в память телефона для просмотра офлайн, например, на даче, где плохой интернет. Выбирайте длительность и тип занятий, можно сменить даже голос тренера (можно выбрать даже русский). Новичкам предлагается трехдневный курс для понимания смысла йоги: научитесь различать хатха-йогу и кундалини-йогу. Спойлер: это абсолютно разные вещи. Приложение платное, но есть пробный двухнедельный период.

Приложение для йоги

Хотите обработать селфи? Попробуйте любое из бьюти-приложений: мы отобрали для вас целый список.

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