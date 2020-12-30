На каких смартфонах с 1 января перестанет работать WhatsApp

Наверное, никто не станет отрицать, что WhatsApp — самая популярная в мире платформа для обмена мгновенными сообщениями. Приложение хорошо работает на смартфонах, чуть хуже на планшетах и компьютерах, но при этом поддерживает сквозное шифрование. Более того, даже если вам не нравится WhatsApp, вы не можете отрицать, что приложение настолько вошло в нашу жизнь, что представить свой смартфон без него очень сложно. Им пользуются наши родственники, друзья, коллеги и другие люди, с которыми мы общаемся. В итоге нам приходится его установить, даже если большой упор мы делаем на другие мессенджеры. К сожалению, некоторые устройства вскоре потеряют возможность запускать приложение. Осталось буквально несколько дней.

Почему перестал работать WhatsApp

В пятницу, 1 января, WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах — это событие коснется как устройств Android, так и iOS. Если вы наткнулись на эту статью уже после блокировки и пока не понимаете, в чем проблема, в первую очередь проверьте версию программного обеспечения вашего смартфона.

Это ограничение коснется смартфонов на Android с версией ниже 4.0.3, а также iPhone с версиями iOS ниже 9. Напомним, что тоже самое произошло в прошлом году, когда Facebook прекратил поддержку устройств под управлением iOS 8 и Android 2.3.7.

Новые функции WhatsApp позволят удобнее отправлять видео и скрывать чаты

Чтобы не потерять доступ к WhatsApp, вам придется либо обновить свой смартфон до более актуальной версии Android, либо, что более вероятно, просто купить устройство поновее. Для владельцев iPhone все намного проще — всем известно, что даже старые телефоны Apple обновляются намного дольше, чем их Android-конкуренты. Однако и для iPhone есть предел поддержки. Рубежной моделью, которую уже нельзя обновить до iOS 9, будет iPhone 4. Эта модель и более старые больше не будут работать с WhatsApp.

Если у вас есть такие устройства и вы планировали обновить их — сейчас самое время.

Что нового в WhatsApp

Мессенджер Whatsapp, принадлежащий Facebook, наконец начинает развертывание функции голосовых и видеозвонков в веб-приложениях Whatsapp и настольных бета-приложениях. На Android и iOS эти функции уже есть с 2015 и 2016 года соответственно. С тех пор многое изменилось и WhatsApp стали пользоваться более 2 миллиардов пользователей.

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Это сделало мессенджер лидером среди приложений для обмена мгновенными сообщениями с долей рынка 44% (на втором месте — Facebook Messenger с 35%). Учитывая, что оба они принадлежат Facebook, можно говорить о почти полной монополии.

Чтобы пользоваться голосовыми и видеозвонками на компьютере и в настольных приложениях, все равно придется подключать смартфон к компьютеру. Ранее проскакивала информация о том, что десктопные клиенты будут работать самостоятельно, но такая функциональность так и не была реализована.

Как звонить через WhatsApp на компьютере

Чтобы совершить голосовой или видеозвонок из веб-приложения WhatsApp или настольного приложения WhatsApp, вам необходимо открыть имя контакта, которому вы хотите позвонить. Затем вы увидите значки видео и обычного звонка, расположенные в правом верхнем углу рядом со значком поиска. Чтобы позвонить, вам просто нужно щелкнуть соответствующий значок. После этого вы увидите окно с именем и фотографией контакта, а также с четырьмя кнопками (включение/выключение видео, отключение звука, меню и отбой).

Если вам звонят, появится всплывающее окно с фотографией контакта и кнопками для приема или отклонения звонка. Пока функция только найдена тестерами и официальной информации о ней нет, но, судя по всему, ждать ее осталось недолго.

Такая функция точно пригодится многим, а WhatsApp может заменить некоторые системы видео-конференцсвязи. Интересно так же, какие дополнительные функции будет поддерживать новая версия WhatsApp. Больше всего интереса вызывает возможность использования сторонних микрофонов и камер во время разговора.

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Возможно, вам уже удалось протестировать такие функции. Они стали доступны некоторым пользователям в случайном режиме. Их число ограничено, но если вы один из них, расскажите об этом в комментариях или в нашем Telegram-чате.

Появление новых функций всегда вызывает интерес и будет происходить и дальше. Соответственно и смартфоны будут постепенно устаревать. То есть в следующем году мы можем ожидать, что прекратится поддержка Android 5 или даже Android 6 и iOS 10. Зато остальные пользователи получат еще несколько новых функций.