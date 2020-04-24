Как пользоваться WhatsApp на компьютере

У нас часто спрашивают, как можно запустить WhatsApp на планшете или компьютере. Такая возможность действительно очень полезна, но почему-то WhatsApp до сих пор не реализовал такую функциональность своего мессенджера. Напомню, самого популярного в мире! Возможно, разработчиков и так все устраивает или просто это их жизненная позиция, но это ненормально. Я бы с удовольствием пользовался именно WhatsApp, если бы мне дали кроссплатформенность и возможность удобно отправлять файлы. Собственно то, что почти с самого начала было у Telegram. Ну, да ладно, это лирические отступление. Сегодня расскажу, как все же можно запустить WhatsApp на любом компьютере. В этом нет ничего сложного, но знают об этом не все.

В чем плюсы переписки в WhatsApp

Многие любят именно WhatsApp за его простоту. Как-то в нем все просто и дружелюбно для пользователя. Нет никаких сложностей с группами, каналами, отправкой файлов и стикеров. Чисто автомат Калашникова — просто установил и пользуешься.

Впрочем, почему нельзя перенести эту функциональность на компьютер? Просто напиши приложения для MacOS и Windows и все. Люди скажут спасибо и будут с еще большим удовольствием пользоваться именно этим мессенджером. А если сделать приложения для планшетов, то вообще цены вам, ребята, не будет.

Вместо этого разработчики и руководители WhatsApp сами знаете, что мнут и не выпускают полноценного клиента для чего-либо, кроме смартфонов. Как же можно обойти эту недоработку?

Как установить WhatsApp для компьютера

Прежде всего надо понимать, что устанавливать на компьютер ничего не придется. Исключением станет только тот компьютер, с которого ни разу не выходили в Интернет и на котором не установлен браузер. Для этого компьютера надо будет только установить любой браузер.

Суть работы WhatsApp на компьютере заключается как раз в WEB-версии мессенджера. Вы открываете страницу https://web.whatsapp.com, и вам будет предложено сканировать QR-код. Далее надо запустить приложение WhatsApp на телефоне и нажать на три точки в правом верхнем углу.

В выпадающем меню следует выбрать пункт WhatsApp Web и после этого сканировать QR-код (о преимуществах этих кодов и их истории мы уже говорили ранее) с экрана компьютера. Почти моментально соединение будет установлено.

Если у вас iPhone, надо будет перейти в настройки приложения, там выбрать ”WhatsApp Web” и далее так же сканировать QR-код с экрана компьютера.

Раньше такая возможность работала только при нахождении в одной сети Wi-Fi. Теперь в большинстве случаев можно пользоваться таким способом, даже если смартфон подключен через сотовую сеть, а компьютер через стационарный Wi-Fi.

Единственным приятным моментом в Web-версии WhatsApp будет то, что она предупредит, если у вашего смартфона садится аккумулятор. Больше плюсов в этом сложном способе нет и куда проще запускать приложения вроде Telegram и спокойно пользоваться мессенджером. Если пользуетесь Telegram, подписывайтесь на наш новостной канал.

Впрочем, я зашел издалека. У WhatsApp есть приложение, но это больше похоже на какую-то насмешку.

Можно ли на компьютер скачать WhatsApp

Скачать WhatsApp для любого компьютера в виде отдельного приложения можно с официального сайта WhatsApp.com. Вот только после скачивания и установки вы сразу же получите до боли знакомое предупреждение.

Вам в очередной раз расскажут, как надо сканировать QR-код через приложение на смартфоне. Лично мне кажется, что это какое-то издевательство. Ладно, версия для браузера работает с таким сканирование, но почему нельзя что-то изменить и сделать нормальное приложение, я понять не могу.

Даже если вы не можете этого сделать, зачем тогда писать приложение? Можно спокойно пользоваться и Web-версией.

Как отправлять файл через WhatsApp на компьютере

Вы не ограничены только текстом в ваших сообщениях, которые отправляете через WhatsApp на компьютере. Также вы можете отправлять файлы. Для этого нажмите на значок скрепки в правом верхнем углу чата и вы сможете выбирать между различными типами вложений. Значок «Фото и видео» позволяет добавлять файлы, которые вы уже сохранили на жестком диске, но вы также можете использовать кнопку камеры для новых снимков. У вас также есть возможность отправки документов (любой другой тип файла).

Мы знаем, как экономить батарею вашего смартфона. Например, как снизить расход заряда в WhatsApp на Android.

Можно ли пользоваться WhatsApp на нескольких устройствах

Пользоваться WhatsApp на нескольких устройствах можно, но только в том случае, если одно из них смартфон, а второе — подключенный компьютер. В остальных случаях, если вы авторизуетесь на нескольких компьютерах, при каждой новой попытке авторизации у вас будет ”отваливаться” старое устройство. Можно запустить WhatsApp только на одном компьютере.

Во время попытки сделать это на втором компьютере, который был авторизован в сервисе, вы получите уведомление, что сессию надо перехватить. Как только вы нажмете соответствующую кнопку, на другом компьютере она будет завершена.

WhatsApp для Android получил обновление с ночной темой. Как включить?

Возможно, это делается из соображений безопасности, чтобы никто другой не смог воспользоваться вашей учетной записью, но мне кажется, можно найти более действенный метод борьбы за конфиденциальность. А заодно сделать так, чтобы людям было комфортно пользоваться этим, в целом неплохим, мессенджером.

Давайте устроим небольшой опрос. Ответьте в специальной форме ниже, чем вы предпочитаете пользоваться. Специально не буду включать вариант ”несколькими”, так как мы все пользуемся не одним мессенджером. Просто выберете тот, который вам больше нравится или которым вы пользуетесь чаще.