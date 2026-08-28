27 августа в Google Play тихо появилось приложение Яндекс Сим — почти пустое, без анонса. День спустя Яндекс подтвердил: это полноценный виртуальный оператор связи с собственными тарифами и ИИ-ассистентом внутри наподобие Т-Мобайла, о котором рассказывал мой коллега Иван Кузнецов. Разбираю, что такое Яндекс Сим, сколько стоит и как подключиться на Android.

Что такое Яндекс Сим и чем он отличается от обычного оператора

Яндекс Сим — виртуальный оператор связи (MVNO), появившийся на волне ограничений, из-за которых должна вырасти стоимость связи. Это означает, что Яндекс не строит собственные вышки, а арендует инфраструктуру у одного из крупных операторов — скорее всего билайна, поскольку в приложении есть отдельная опция подключения ИИ-ассистента именно к номеру билайна.

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Главное отличие от обычной симки — встроенный ИИ-ассистент. С согласия пользователя он расшифровывает звонки в текст, предупреждает о мошенниках и даже может самостоятельно ответить незнакомому звонящему. Это не маркетинговый трюк — расшифровка звонков и антифрод на уровне оператора это реально полезная функция, которой нет ни у МТС, ни у Мегафона, ни у билайна в базовом варианте.

Параллельно в приложении доступны туристические eSIM для 160 стран — отдельный продукт для тех, кто часто путешествует. Следить за новостями о Яндекс Сим удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Тарифы — что входит и сколько стоит

На старте доступны два тарифа, между которыми и предлагается сделать выбор.

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«Секретный» — 90 рублей в месяц:

5 ГБ мобильного интернета;

20 минут звонков;

звонки и сообщения только для доверенных контактов;

подходит для авторизации в сервисах (Яндекс ID, Госуслуги, банки).

По сути, это номер-невидимка: он существует, принимает SMS-коды для верификации, но от посторонних закрыт. За 90 рублей в месяц — интересное решение для тех, кто хочет отдельный номер для регистраций без спама и звонков от незнакомцев.

«Умный» — 390 рублей в месяц:

25 ГБ мобильного интернета;

200 минут звонков;

ИИ-ассистент предупреждает о подозрительных звонках в реальном времени;

ИИ может самостоятельно ответить незнакомому звонящему;

пересказ звонков с возможностью задать вопросы по содержанию разговора;

нулевой расход трафика в ряде приложений Яндекса.

390 рублей в месяц — это дешевле большинства базовых тарифов МТС и Мегафона, при этом функций больше. Обсудить тарифы можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Ограничения — только Москва и МО, только физическая SIM

Два важных момента, которые нужно знать до установки приложения:

Первый: Яндекс Сим пока доступен только в Москве и Московской области. Если вы в другом регионе — подключиться не получится. Яндекс обещает расширение географии, но сроков не называет.

Яндекс Сим пока доступен только в Москве и Московской области. Если вы в другом регионе — подключиться не получится. Яндекс обещает расширение географии, но сроков не называет. Второй: на старте доступна только физическая SIM-карта — её нужно заказать и дождаться доставки. eSIM для российского номера обещают добавить позже. Для тех, кто привык к мгновенному подключению без курьера — пока неудобно.

Как скачать Яндекс Сим и оформить симку на Android

Приложение уже в Google Play — ищите «Яндекс Сим» или переходите напрямую по ссылке из магазина. Также доступен сайт sim.yandex.ru.

Скачать Яндекс Сим

Как оформить симку:

Скачайте приложение «Яндекс Сим» из Google Play или RuStore. Войдите через Яндекс ID — тот же аккаунт, которым пользуетесь в других сервисах Яндекса. Выберите тариф: «Секретный» или «Умный». Укажите адрес доставки физической SIM-карты. Дождитесь доставки и после получения активируйте карту через приложение.

Важно: при оформлении потребуется паспорт. Это стандартное требование для любого оператора связи в России. Идентификация происходит через Госуслуги прямо в приложении.

Стоит ли подключаться прямо сейчас

Честный ответ — зависит от задачи:

Тариф «Секретный» за 90 рублей выглядит разумно как второй номер для регистраций и верификации. Отдельный номер, который не засветишь везде — это реально удобно, а цена минимальная.

за 90 рублей выглядит разумно как второй номер для регистраций и верификации. Отдельный номер, который не засветишь везде — это реально удобно, а цена минимальная. Тариф «Умный» интереснее по функциям, но требует доверия: ИИ-ассистент с доступом к вашим звонкам — это данные. Яндекс оговаривается, что всё происходит с согласия пользователя, но насколько детально можно управлять этим согласием — покажет практика.

Главный сдерживающий фактор сейчас — география. Если вы не в Москве и не в области, Яндекс Сим просто недоступен. Остальным — можно попробовать, особенно на «Секретном» тарифе. Актуальные новости о Яндекс Сим публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.