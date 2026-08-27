Умный дом — это не обязательно про десятки тысяч рублей и вызов электрика, и мой опыт — прямое тому доказательство. Как ни странно, большинство устройств сегмента смарт-хоум стоят меньше 1000 рублей, и, чтобы доказать это, я собрал 10 гаджетов, каждый из которых делает ваш дом умнее, а быт — удобнее. Свет включается сам, когда заходишь в комнату. Телефон пищит, если под ванной потекло. Старый кондиционер слушается голосовых команд. Звучит как дорогое удовольствие, но нет. Всё вместе обойдётся дешевле одной умной колонки. А, если не хочется собирать всё по частям, посмотрите подборку из 10 готовых вещей для умного дома.

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Zigbee-шлюз вместо дорогого хаба для умного дома

Прежде чем рассказывать про датчики, стоит начать с главного. Половина устройств в этой подборке работает по протоколу Zigbee, а значит им нужен шлюз — маленький посредник между датчиком и вашим Wi-Fi. Без него они просто не увидят телефон. Zigbee-шлюз Timethinker выглядит как обычная USB-флешка: воткнули в порт роутера или любого компьютера, настроили через приложение и забыли.

Он поддерживает Zigbee 3.0, что означает совместимость с устройствами от SONOFF, Aqara, Tuya и кучи других брендов. Подключается через Home Assistant или Zigbee2MQTT, поэтому если вы хоть немного дружите с настройками, развернуть всё можно за вечер. Для старта умного дома это самая разумная точка входа, потому что отдельные хабы с экраном и динамиком стоят в пять-десять раз дороже, а делают ровно то же самое.

Цена: 940 рублей

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Датчик открытия двери Aqara для спокойствия за порогом

Знакомое чувство: вышел из дома, спустился к машине и начинаешь прокручивать в голове, закрыл ли дверь. Ехать обратно лень, а тревога грызёт весь день. Датчик Aqara MCCGQ11LM решает именно эту проблему. Он состоит из двух крошечных частей: одна клеится на дверь, вторая на раму. Как только контакт разрывается, на смартфон прилетает уведомление.

Работает по Zigbee, поэтому для подключения понадобится шлюз — например, тот, что стоит в этой подборке выше. Зато батарейки хватает очень надолго, а сам датчик настолько маленький, что его не замечаешь. Можно повесить не только на входную дверь, но и на окно в детской или на дверцу шкафа, где лежит что-то ценное. Стоит копейки, а нервов экономит прилично. Как и канал Сундук Али-Бабы, где еще много разных товаров с АлиЭкспресс.

Цена: 919 рублей

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Датчик движения SONOFF для автоматического включения света

Если в коридоре вечно забывают выключать свет, а по ночам приходится на ощупь искать выключатель, проще поставить датчик движения и забыть об этом навсегда. SONOFF SNZB-03P работает по Zigbee и умеет запускать любой сценарий при обнаружении движения: включить свет, отправить уведомление, активировать камеру.

Важный момент — датчик реагирует быстро, задержка минимальная, поэтому свет загорается ещё до того, как вы успеваете сделать второй шаг. Питается от батарейки CR2477, которую менять нужно редко. Для работы, как и другим Zigbee-устройствам, ему потребуется шлюз. Если у вас уже есть умная лампа или розетка в этой экосистеме, датчик встраивается в цепочку за пару минут через приложение на Android.

Цена: 832 рублей

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Датчик протечки воды SONOFF: тревога до того, как зальёт соседей

Вода на полу — это всегда неожиданность, и обычно узнаёшь о ней слишком поздно: когда звонят соседи снизу или когда наступаешь в лужу босиком посреди ночи. Датчик протечки SONOFF SNZB-05P кладётся в потенциально опасное место — под стиральную машину, рядом с бойлером, под раковину — и при контакте с водой мгновенно отправляет тревогу на телефон.

Это Zigbee-устройство, поэтому шлюз здесь тоже нужен, но зато связь стабильная и батарейка живёт долго. Если у вас настроены сценарии, можно сделать так, чтобы при срабатывании автоматически перекрывался умный кран — но даже без этого простое уведомление на смартфон спасает от серьёзных последствий. За 634 рубля это, по сути, страховка от затопления.

Цена: 634 рублей

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Датчик температуры и влажности вместо обычного термометра

Обычный комнатный термометр показывает цифру, на которую вы смотрите и думаете «ну ладно». А вот если температура и влажность пишутся в приложение, можно заметить закономерности: когда в комнате становится слишком сухо, почему ночью душно, в какой момент включать увлажнитель. SONOFF Airguard TH Lite как раз для этого — компактный датчик с собственным экраном, который параллельно отправляет данные на смартфон.

Он работает через приложение eWeLink, подключается по Wi-Fi и не требует отдельного шлюза — это приятное отличие от Zigbee-датчиков. На экране отображаются температура и уровень влажности в реальном времени, а в приложении можно посмотреть историю и настроить уведомления, если показатели выходят за комфортный диапазон. Удобная штука для детской или спальни, где микроклимат действительно важен.

Цена: 509 рублей

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ИК-пульт для управления старой техникой со смартфона

У многих дома стоит техника, которая отлично работает, но понятия не имеет, что такое Wi-Fi. Кондиционер, старый телевизор, ресивер, вентилятор — всё это управляется инфракрасными пультами, половина из которых уже потерялась. ИК-пульт MOES подключается к домашнему Wi-Fi и превращает ваш Android-смартфон в универсальный пульт для любой техники с ИК-приёмником.

Настраивается через приложение Tuya Smart или Smart Life. Внутри огромная база устройств, поэтому в большинстве случаев достаточно выбрать бренд и модель — пульт сам подхватит команды. А если чего-то нет в базе, можно обучить вручную, направив старый пульт на устройство. Самое ценное — возможность управлять кондиционером удалённо: включить охлаждение, пока едете домой с работы, и зайти в уже прохладную квартиру.

Цена: 650 рублей

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Умная розетка Moes: таймер и голосовое управление за копейки

Есть приборы, которые хочется включать и выключать по расписанию, но у них самих нет ни таймера, ни Wi-Fi. Обогреватель, увлажнитель, торшер, аквариумная подсветка — список длинный. Умная розетка Moes решает вопрос элементарно: втыкаете её в обычную розетку, подключаете прибор, и дальше управляете всем через приложение на телефоне или голосом через Алису и Google Home.

Розетка поддерживает Wi-Fi, работает с Tuya Smart и позволяет задавать расписание, обратный отсчёт и сценарии. Выглядит аккуратно благодаря стеклянной панели — не торчит уродливым блоком из стены. Если вам нужна автоматизация одного конкретного прибора без перестройки всей проводки, это, пожалуй, самый быстрый и дешёвый способ.

Цена: 869 рублей

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Умная RGB-лампа с цоколем E27 для любого светильника

Иногда хочется не просто включить свет, а настроить атмосферу: тёплый жёлтый вечером, холодный белый для работы, мягкий фиолетовый, когда смотришь кино. Умная лампа с цоколем E27 вкручивается в любой стандартный светильник и даёт доступ к 16 миллионам оттенков через приложение на смартфоне.

Доступна в версиях с Bluetooth, Wi-Fi или Zigbee — выбираете под свою экосистему. Управляется через Tuya Smart, работает с голосовыми помощниками. За 279 рублей это, пожалуй, самый доступный способ добавить цветную подсветку в комнату без лент и блоков питания. Вкрутил — и работает. Если у вас стандартный потолочный светильник с E27, одной такой лампой можно полностью изменить настроение в помещении.

Цена: 279 рублей

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RGB-лента для подсветки рабочего стола и потолка

Подсветка рабочего места или потолка создаёт совершенно другое ощущение пространства, ведь точечный верхний свет порой слишком резкий, а настольной лампы не хватает для всей комнаты. RGB-лента на 24 В продаётся в вариантах от 5 до 30 метров, поэтому хватит и на рабочий стол, и на весь периметр потолка.

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Управляется с телефона, поддерживает смену цветов и режимы. Питание 24 В означает более равномерное свечение по всей длине, чем у дешёвых 12-вольтовых аналогов — на длинных отрезках это заметно. Клеится на двусторонний скотч, режется по меткам, если нужен кусок покороче. Если хотите попробовать подсветку без серьёзных вложений, это отличная точка старта — за 419 рублей ошибка не будет стоить дорого. А если у вас есть колонка с Алисой, почитайте, можно ли подружить умную ленту со Сбером и Алисой.

Цена: 419 рублей

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Беспроводная кнопка Tuya: один клик гасит весь свет в квартире

Лежишь уже в кровати, а на кухне горит свет. Вставать лень, а просить кого-то — не всегда вариант. Беспроводная кнопка Tuya клеится куда угодно — на стену у изголовья, на прикроватную тумбочку, даже на холодильник — и по нажатию запускает заранее настроенный сценарий. Один клик — и весь свет в квартире гаснет. Или включается ночной режим. Или срабатывает что-то ещё, что вы придумаете.

Кнопка работает через Wi-Fi и приложение Tuya Smart, батарейки хватает надолго, а крепится она на обычный 3M-скотч. Поддерживает несколько типов нажатий: одно, двойное и долгое — значит, на одну кнопку можно повесить три разных сценария. По сути, это физический пульт для всего вашего умного дома, который не нужно искать по карманам.

Цена: 809 рублей

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