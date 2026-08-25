Яндекс Музыка запустила «Распаковку» — персональные итоги прослушивания за лето 2026 года, как это было с общими итогами 2025 года. Причём это не просто красивая карточка с именем любимого артиста, ведь сервис анализирует три месяца вашей музыкальной активности и выдаёт подробный отчёт: сколько минут провели с наушниками, кого слушали на повторе, какую песню крутили чаще всего. И самое неожиданное — придумывает вам персональный музыкальный фестиваль с названием и лайн-апом из ваших любимых артистов.

Что показывают в итогах лета

«Распаковка» — это не просто счётчик минут. Яндекс Музыка собрала несколько блоков с данными о том, что и как вы слушали с июня по август.

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Что конкретно там есть:

главный артист лета : тот, кого слушали больше всего;

: тот, кого слушали больше всего; главная песня лета : трек, к которому возвращались чаще всего;

: трек, к которому возвращались чаще всего; общее время прослушивания в минутах за три месяца;

в минутах за три месяца; название фестиваля : сервис придумывает имя воображаемого фестиваля под ваш музыкальный вкус;

: сервис придумывает имя воображаемого фестиваля под ваш музыкальный вкус; лайн-ап фестиваля : десять артистов из вашего летнего плейлиста выстроены как афиша реального мероприятия;

: десять артистов из вашего летнего плейлиста выстроены как афиша реального мероприятия; количество единомышленников: сколько других пользователей слушало примерно то же самое этим летом.

Фестивальная история — самое забавное. Яндекс анализирует жанровый профиль слушателя и придумывает название, которое этот профиль отражает. У меня вышло «Индитека» — видимо, инди и электроника определили мой летний саундтрек точнее, чем я сам мог бы сформулировать. Следить за такими штуками удобно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Мои итоги — и почему они меня удивили

Открыл «Распаковку» и первое что увидел — 6 994 минуты. Почти 117 часов музыки за три месяца. Это примерно полтора часа в день — больше, чем я сам предполагал.



Артист на повторе — Деревянные киты. Честно говоря, не удивился: несколько альбомов крутились фоном всё лето до и после их первого концерта в Екатеринбурге. Но наблюдать это в виде статистики — другое ощущение.

Фестиваль «Индитека» с моим личным лайн-апом выглядит убедительно (ещё бы, ведь весной Яндекс Музыка научилась читать мысли) — хотел бы сходить на такое мероприятие. А вот цифра в 58 093 человека с похожими музыкальными вкусами меня удивила больше всего. Думал, что слушаю что-то более нишевое.

Как найти итоги лета на Android

Важный момент: итоги доступны только по подписке Яндекс Плюса, которую можно оформить по нашей инструкции. только подписчикам Яндекс Плюса. Без неё «Распаковку» не откроешь.

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Как найти:

Откройте приложение Яндекс Музыки на Android. Перейдите на главную страницу. Нажмите на иконку «Распаковки» в левом верхнем углу. Листайте карточки с вашими данными.

Если блок не появился сразу — обновите приложение через Google Play или RuStore до актуальной версии. Итоги доступны также в веб-версии на music.yandex.ru и в десктопном приложении, если хочется посмотреть на большом экране.

До какого числа доступна «Распаковка»

Яндекс не объявлял точной даты окончания акции, но судя по прошлогоднему опыту — итоги висят в приложении несколько недель после запуска. Торопиться прямо сейчас не нужно, но и затягивать на месяц смысла нет — в какой-то момент блок просто пропадёт с главного экрана.

Поделиться своими итогами можно прямо из приложения — кнопка для шеринга есть в каждой карточке. Интересно сравнить свои данные с чужими: у всех разные фестивальные названия и лайн-апы, и это работает лучше любого теста на музыкальный вкус. Обсудить свои результаты можно в чате AndroidInsider.ru в Telegram.