Как пользоваться WhatsApp на нескольких устройствах, и какие будут ограничения

WhatsApp — одно из лучших приложений для обмена сообщениями, и оно, наконец, получает ту возможность, которую мы все от него ждали. Мессенджером теперь можно будет пользоваться на разных устройствах и не привязываться только к телефону. Эта функция уже доступна для бета-пользователей на Android и iOS, и она позволяет одновременно входить в систему на четырех устройствах. Это большой шаг для платформы. Можно даже сказать, что это новый виток развития. Вот только все равно есть некоторые ограничения. Сейчас расскажу, как пользоваться WhatsApp на разных устройствах, а самое главное, что придется для этого учитывать.

Безопасно ли пользоваться WhatsApp на компьютере

Что особенно приятно, так это то, что новая функция, как и обычная переписка, имеет сквозное шифрование. Это гарантирует тот же уровень безопасности, что и приложение по умолчанию. Вот, как начать работу с несколькими устройствами WhatsApp и что вы можете делать с этой функцией.

WhatsApp тестирует новые функции безопасности.

Как стать бета-тестером WhatsApp

Бета-тестеры WhatsApp получают некоторые привелегии, которые недоступны остальным пользователям. Чтобы присоединится к их числу, надо сделать следующее:

Залогиньтесь в своем аккаунте Google. Нужно, чтобы это была та учетная запись, которая используется на вашем смартфоне. Перейдите на страницу бета-версии WhatsApp в Google Play. https://play.google.com/apps/testing/com.whatsapp Нажмите ”Become a tester”. Если вы уже вошли в аккаунт Google, ваше участие в программе тестеров будет подтверждено автоматически, а если нет, то вам предложат авторизоваться.

Небольшая проблема в том, что иногда пул тестеров переполняется и их больше не принимают, но об этом вы узнаете на странице бета-версии приложения. Главное, помните, что вы получите новые функции, но о стабильности работы придется забыть.

Как пользоваться WhatsApp на нескольких устройствах

Я бы не рекомендовал спешить пользоваться бета-версией WhatsApp и подождать немного, пока она выйдет для всех, но если она у вас есть, то сделать надо следующее.

Открываете WhatsApp и ищите меню ”Обзор” (три вертикальные точки). Дальше надо будет нажать ”Связанные устройства” (Linked Devices).

Там нажимаете ”Бета-версия для нескольких устройств” (Multi-device beta) и ”Присоединиться к бета-версии” (Join beta). Присоединение к бета-версии отключит подключенные устройства. Нажмите ”Продолжить” (Continue), чтобы присоединиться к бета-версии для нескольких устройств.

После того, как вы присоединились к бета-версии, вы можете подключить новое устройство к своей учетной записи, нажав кнопку ”Связать устройство” (Link a device). Прежде, чем сделать это, перейдите на веб-сайт web.whatsapp.com на том устройстве, которое хотите подключить как дополнительное.

Авторизуйтесь и используйте функцию чтения QR-кодов для сканирования кода в WhatsApp Web. Теперь новое устройство должно быть связано с вашей учетной записью, и вы можете использовать WhatsApp на этом устройстве даже без подключения к телефону.

Первое ограничение заключается в том, что пользоваться WhatsApp можно только на четырех дополнительных устройствах, кроме основного телефона. В отличии от некоторых других мессенджеров, это отграничение кажется немного странным, но раньше и такой возможности не было. Есть и другие ограничения.

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Можно ли пользоваться WhatsApp на нескольких телефонах

Это главный вопрос для тех, кто постоянно пользуется несколькими телефонами. Ответом будет решительное ”нет”. Пользоваться одной учетной записью WhatsApp на нескольких устройствах по-прежнему нельзя. В отличии, например, от Telegram вам все равно придется регистрировать новые учетки или перелогиниваться каждый раз, когда берете другой телефон.

Главное отличие новой функции от того, что было раньше, в том, что вам не нужно поддерживать соединение со своим телефоном для отправки сообщений. Но и тут не все гладко. Если будете пользоваться мессенджером только, например, с компьютера и не откроете соответствующее приложение на телефоне в течение 14 дней, все устройства, на которые вы вошли, будут отключены.

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Не знаю, как вы, а я ждал именно возможность пользоваться мессенджером на разных телефонах. Как говорится, спасибо и за то, что есть, но все же это не совсем то, что было нужно. Возможно, через некоторое время ограничения будут сняты и WhatsApp получит лучшие функции Telegram, но пока этого не произошло даже в бета-версии.

После выхода функции из бета-тестирования есть вероятность, что она появится не у всех сразу, но в любом случае счет будет идти на дни. Поэтому можно будет сказать, что появится она у всех более-менее одновременно. Одно можно сказать точно — когда бы это не произошло, это станет самым большим шагом вперед для WhatsApp. Сервис буквально пересмотрел свою философию, но сделать это надо было уже давно. При том очень давно.

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Какие функции не будут работать в новом WhatsApp

Пока даже в бета-версии работают не все функции. Например, вы не сможете закреплять чаты на других устройствах, кроме телефона. Так же будут проблемы в работе с геопозицией и отправкой сообщений пользователям с очень старой версией мессенджера. Нельзя будет звонить с каких-либо устройств, кроме телефона. А еще будут некоторые ограничения для пользователей WhatsApp Business.

Все это будет поправлено к выходу функции в широкое использование, как и некоторые другие более мелкие баги. А вы ждете новые функции WhatsApp или вас и так все устраивает?