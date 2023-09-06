WhatsApp ждет большое обновление. Вы не узнаете привычный мессенджер

Согласитесь, WhatsApp хороший мессенджер. При всей критике, которая на него выливалась недовольными пользователями, все это было как-то поверхностно и в целом с ним все нормально. Но за годы своего существования он почти не менялся. С одной стороны, говорят, что если работает, то не надо трогать, а с другой — изменения и обновления нужны. Даже его создатели это понимают и время о времени привносят в него какие-то новые функции. Вот только развитие самого популярного мессенджера идет не самыми высокими темпами, а ведь так хотелось бы большего. Впрочем, есть всего одна вещь, которую достаточно поменять для того, чтобы все, в прямом смысле, заиграло по-новому.

Смена внешнего вида WhatsApp

Долгие годы дизайн WhatsApp почти не менялся и до сих пор остается каким-то обычным и старомодным, как некоторые сайты, которые еще в нулевых были очень популярны, но с тех пор так ничего и не сделали со своим внешним видом. А следовало бы! Пользовательский интерфейс WhatsApp порядком надоел, но последняя бета-версия самого популярного в мире приложения для обмена сообщениями предполагает, что нас могут ожидать серьезные перемены.

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WhatsApp сейчас выпускает версию 2.23.18.18 через бета-программу Google Play. По данным WABetaInfo, эта бета-версия скрывает большой редизайн, который вносит несколько изменений в пользовательский интерфейс.

Что изменится в обновлении Вотсап

Одним из первых изменений является верхняя полоса, которая меняет свой зеленый оттенок на белый. Еще одно изменение в верхней панели касается логотипа WhatsApp. Теперь он будет заменен новым шрифтом и окрашен в зеленый цвет.

Коснулись изменения и нижней панели. Той, где находятся значки разделов приложения — чатов, статуса, звонков и так далее. Она тоже станет более свежей и современной. Однако впервые изменения в этой области были замечены в более раннем обновлении бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.13.16. Произошло это еще в июне текущего года.

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Фильтры в вотсап

Еще одна вещь, на которую стоит рассчитывать, — это фильтры в списке чатов. Похоже, что у пользователей будет возможность фильтровать разговоры по различным параметрам. Например, отделять от остальных непрочитанные, личные и рабочие сообщения. Так между ними будет намного проще перемещаться и ориентироваться в них. Как и нижняя панель, эта функция была обнаружена в более ранней версии приложения, но она появилась в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.14.17.

Все, сказанное выше, относится к Android. Пока рано говорить, что ждет пользователей iOS, но, скорее всего, WhatsApp вносит аналогичные изменения в версию приложения для обеих платформ. Это было бы логичным шагом, позволяющим стереть различия между платформами. Если все будет сделано именно так, они станут более похожими друг на друга, а пользователям будет проще переключаться между ними.

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Когда выйдет обновление WhatsApp

В настоящее время неизвестно, когда WhatsApp выпустит этот редизайн. Но придется подождать, как минимум несколько недель. Буквально пару недель назад мы уже получили новую функцию, которая обеспечивает мессенджеру поддержку HD-фото. Она теперь доступна как пользователям iPhone, так и тем, кто предпочитает Android-смартфоны. Учитывая то, что обновления уже были, наивно рассчитывать на столь скорый выпуск очередного апдейта. Скорее всего, придется немного подождать, чтобы растянуть удовольствие. Чтобы не пропустить момент, когда уже можно будет обновить WhatsApp, подписывайтесь на наш Telegram-канал, где мы поделимся свежими новостями одними из первых.

Редизайн приложения — важная вещь! Новый внешний вид позволит пользователям не только как-то освежить то, на что они смотрят каждый день по много раз, но и позволит им легче переходить с одной платформы на другую. Все это исключительно положительно скажется на удобстве и общем уровне WhatsApp.