3 функции MIUI 13, о которых многие забывают

MIUI, как и следовало ожидать, распространяется в несколько волн. Во второй волне будет еще 13 устройств Xiaomi, например, Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. Они получат стабильную MIUI 13 следом за ранее объявленными устройствами. Сама операционная система улучшает защиту конфиденциальности пользователей и стабильность системы. Она также получает некоторые другие приятные и полезные функции. Например, защиту от мошенничества, новую защиту проверки лица и другие возможности. Кроме того, у нас есть новые шрифты, обои, виджеты и тому подобное. Однако сейчас не об этом и слишком много говорить о самом обновлении мы не будем. Вместо этого мы рассмотрим функции, которые пользователи, похоже, игнорируют — функции в центре управления MIUI 13. Среди них есть те, которые действительно нужны пользователям. Вот три самые интересные из них.

Центр управления MIUI 13

Умный хаб Mi

Одной из новых функций или дополнений к центру управления MIUI 13 является магический центр. Это среда для управления коммуникационными инструментами. Из волшебного центра пользователи могут управлять подключением устройств со своих смартфонов.

Такие функции всегда только приветствуются, так как говорят о полноценной инфраструктуре у производителя. А заодно позволяют быстрее управлять все растущим количеством гаджетов в нашем окружении.

Новая панель громкости MIUI

Центр управления MIUI 13 также имеет новую функцию, известную как «Панель громкости». Она помогает плавно регулировать громкость смартфона даже без использования физической кнопки. В дополнение к громкости эта функция также включает функцию яркости.

С ее помощью пользователи совместимых телефонов могут регулировать яркость дисплея. Делается это за счет новой полоски яркости в центре управления. Мы уже не раз говорили о том, что MIUI 13 очень похожа на iOS и в этом нет ничего плохого, если переняты лучшие возможности и функции. Новый инструмент регулировки как раз и является примером таких заимствованных функций. Что-то подобное уже несколько лет есть в iOS.

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Переключатель центра уведомлений и управления

Кроме того, MIUI 13 также предлагает новую функцию, которая упрощает доступ к центру уведомлений и управления. В новой системе MIUI 13 пользователи теперь могут легко переключаться между уведомлениями и окнами. Это можно сделать одним движением вправо или влево. Напомню, что в MIUI 12, чтобы открыть панель уведомлений, пользователям приходится прокручивать вниз слева от строки состояния.

Учитывая все проблемы с MIUI 12, которые потребовали выпуска расширенной версии MIUI 12.5, Xiaomi не уделяла особого внимания новым функциям в MIUI 13. Компания не вносила особых изменений в пользовательский интерфейс. MIUI 13 фокусируется на конфиденциальности, защите системы и некоторых других областях. Тем не менее, это не означает, что мы должны игнорировать несколько новых функций, которые действительно удобны и полезны.

Центр управления стал важным элементом любого смартфона. Когда производители только начали собирать все элементы управления в одно место, это выглядело криво и не очень удобно. Но со временем по чуть-чуть они оттачивали свои продукты, подсматривали друг у друга, как лучше сделать, и получали что-то интересное и новое. Сейчас развитие идет медленно, но это не означает, что нам не нужно обращать внимание на такие мелочи. Именно они и делают использование смартфона более удобным и полноценным. Еще немного и центр управления станет идеальным, а пока интересно наблюдать за промежуточными шагами на пути достижения этой цели.