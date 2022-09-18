Может ли сим-карта разряжать телефон

Многие пользователи настолько сильно озадачены экономией заряда на смартфоне, что порой идут на довольно отчаянные меры: например, напрочь отключают все уведомления сразу или устанавливают в свой смартфон аккумуляторы с повышенной емкостью. Список всех радикальных способов экономии не счесть: так, некоторые даже считают, что сим-карта разряжает аккумулятор, поэтому телефон лучше как можно чаще держать с включенным авиарежимом или без симки вовсе. Но как на самом деле? Правда ли, что сим-карта влияет на заряд батареи? А если в смартфоне их сразу две? Вот об этом мы и поговорим.

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Из-за сим-карты разряжается батарея

Сим-карта всегда была очень хорошо спрятана в смартфоне: сначала она находилась под батареей, теперь — в слоте, который нужно открыть специальной иголкой. Пожалуй, это самый редко используемый разъём в смартфоне — во всяком случае, сейчас. Лет 10-15 назад пользователям приходилось доставать ее не только для замены, но и просто в случае зависания телефона. Сейчас же проще и дешевле иметь запасной смартфон или просто сразу купить устройство с двумя сим-картами или поддержкой eSIM.

Само собой, работа модуля связи в телефоне разряжает батарею даже в режиме ожидания, поэтому производители смартфонов всегда указывают время, в течение которого телефон способен продержаться в таких условиях включенным. Еще больше связь разряжает телефон, когда вы совершаете вызов или используете интернет, а также при поиске сети.

Именно в таких случаях (например, в дороге) смартфон лучше переводить в авиарежим, так как низкий уровень сигнала заставляет передатчик работать на полную мощность. Получается, сама сим-карта разряжает аккумулятор телефона, являясь необходимой частью радиомодуля, а батарея садится из-за активной работы при плохом сигнале сети или постоянном использовании. Получается, смартфон с двумя сим-картами разряжается в два раза быстрее?

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Две сим карты — расход батареи

Оказывается, две сим-карты не всегда вызывают повышенный расход батареи. Возможно, раньше так и было, когда пользователи приобретали специальный кастомный адаптер на две сим-карты, учитывая, что телефон поддерживал лишь одну. Через какое-то время появились технологии для использования двух карточек сразу: сейчас используется Dual Sim Dual Active (очень редко) и Dual Sim Dual Standby (почти везде).

Первая хороша тем, что обе сим-карты работают одновременно в отдельных радиомодулях, поэтому, можно спокойно звонить пользователю на другой номер, если он говорит по первому. Однако такой способ ускоряет разрядку телефона. Вторая технология предполагает, что используется один радиомодуль на две карты, но звонок не пройдет, если человек разговаривает по другому номеру.

Как вы понимаете, второй способ намного экономичнее: они снижает потребление заряда батареи, когда в телефон вставлены две сим-карты сразу. Повлияет на расход батареи и вышеупомянутый фактор сигнала сотовой сети: если установлены карточки разных операторов, то каждая в зависимости от покрытия будет где-то хуже ловить сеть и, соответственно, увеличивать расход батареи. Особенно вы заметите это при путешествии на поезде, когда пересекаются разные зоны покрытия, и сразу обе сим-карты ищут сигнал сети.

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Впрочем, даже работа двух сим-карт требует меньше энергии, чем игры или серфинг в интернете! Примечательно, что сейчас получила распространение именно технология Dual Sim Dual Standby, так как это не только меньше расходует заряд батареи, но и требует меньших затрат при создании смартфона. Не забудьте о том, что и места внутри смартфона такой модуль занимает меньше — это важно при создании устройств.

По итогу, можно сказать, что SIM-карта разряжает телефон только при активном использовании или же при плохом сигнале сети, когда смартфон постоянно ищет подключение. То же самое можно сказать и про две сим-карты в смартфоне: технология DSDS делает расход минимальным в режиме ожидания. Поэтому смартфон не будет разряжаться в два раза быстрее, чем устройство с одной сим-картой, но телефон с двумя сим-картами тратит больше энергии, если сигнал сети оставляет желать лучшего.

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