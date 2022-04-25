Android 13 еще не вышел, а мы уже знаем кое-что об Android 14

Пока до презентации тринадцатой версии Android остается еще пара недель. У нас появляются интересные новости о том, каким будет следующее поколение операционной системы Google, которое мы увидим только в следующем году. Говорит о новых функциях пока рано. Хотя, если порассуждать, можно придумать, что-то, что Google не успеет или не захочет реализовать в этом году и оставит на следующий, но мы этого делать не будем — слишком уж много переменных. Зато мы уже точно знаем, как будем называть новую операционную систему. В этой информации можно почти не сомневаться. Ведь часть разработчиков уже думает о будущем «зеленого робота».

Названия версий Android

Несколько лет назад Google отказался от идеи представить свою новую версию Android вместе с названием вкусного десерта. Все эти Oreo, Pie, Marshmello, Lollipop, Kit Kat и другие вкусные слова стали просто названиями десертов, которые не произносили одновременно с номером версии Android.

Когда Android перестали называть десертами

Последним примером названия операционной системы в честь десерта стал Android 10, также известный как Quince Tart. В конечной версии это название не использовалось, но все его знали. Тем более внутренние команды разработчиков Google продолжали использовать названия десертов, и теперь мы знаем, как будет называться Android 14.

Как будет называться Android 14

Как заметил 9to5Google, новое изменение кода было опубликовано в Android Open Source Project (AOSP). В этом изменении не так много информации, но теперь мы знаем, что Android 14 будет называться Upside-Down Cake.

Если вспомнить версии, которые были в последние годы, то Android 11 назывался Red Velvet Cake, Android 12 — Snow Cone, а Android 13 — Tiramisu. Решение использовать Upside-Down Cake с Android 14 на самом деле не имеет большого значения, так как название будет использоваться только в среде разработчиков и преданных фанатов.

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Причина имен десертов, как правило, сводится к тому, чтобы предлагать лучшее кодовое имя для версий Android, а не просто использовать цифру или букву. Android 14 был бы известен как «Android U», но в этом нет того милого причудливого безумия, присущего операционной системе на протяжении всей ее истории. В такой названии просто нет искры и задора, в отличии от Android Upside-Down Cake.

На данный никакой другой информации об Android 14 просто нет. Сначала мы со всех сторон познакомимся с Android 13 и только потом, ближе к концу года начнем получать первые слухи и утечки о том, что нас ждет. Но специалисты уже работают в этом направлении и скорее всего у Google есть видение развития своей ОС на несколько лет вперед.

И если кажется, что это может быть немного преждевременно, вы должны помнить, что только потому, что Android 13 все еще находится в предварительной версии для разработчиков, это не означает, что Google не должна думать наперед.

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Почему Android называют в честь десертов

Многие до сих пор спрашивают, почему Google продолжает называть версии Android в честь десертов, если даже не говорит нам об этом? Может быть это дать традициям? Нет, все намного проще.

Пару лет назад вице-президент Google и руководитель проекта Android Дейв Берк раскрыл название Android 11 (Red Velvet Cake) и рассказал для чего это нужно. Оказывается, когда несколько разработчиков общаются и обсуждают функции новой операционной системы, сказать, что кто-то закончил работу над функцией в Android 12 недостаточно. Они одновременно работают над несколькими версиями и можно оговориться. Но если говоря об операционной системе назвать ее Android 12 Red Velvet Cake, а на самом деле она называется Snow Cone, всем сразу станет понятно, что что-то пошло не так и надо уточнить о чем именно говорит человек.

То есть, названия десертов в среде разработчиков это способ не запутаться в версиях. Для нас же это милая традиция, которой нас несколько лет назад лишили маркетологи в погоне за минимализмом. А ведь как красиво было, когда каждый год мы получали нового стилизованного под десерт робота, который олицетворял новый Android. Теперь все стало более сухо. А ведь многие, как и я, до сих пор называют восьмой Android просто Oreo, девятый — пирогом… И так далее. А вы как относитесь к названиям десертов в версиях Android. Можете рассказать тут