Баг Android 12 не позволяет играть в игры

Долгое время мы ждали от Android чего-то нового и интересного. В этом году мы наконец-то получили долгожданное обновление и теперь вслед за ним пришли проблемы, которые могут показаться не самыми очевидными. Да и при тестировании выявить их было сложно. Из-за небольшого распространения 12-й версии этой операционной системы на данный момент сложно сказать, что найденная ошибка критическая, да и связана она с играми, но про такой баг все равно стоит рассказать. Тем более, когда пару дней назад эта информация появилась впервые, она казалась чем-то эфемерным, но теперь все больше людей жалуются на это. Пока Android 12 не стала массово доступной, надо срочно решать эту проблему, но для начала в ней надо разобраться.

Главная особенность Android 12

Одним из главных новых элементов Android 12 является механизм создания тем Material You. Используя обои в качестве ориентира, Android автоматически изменяет цветовые акценты в вашем смартфоне, чтобы создать целостный визуальный эффект.

Если этого не делать, то все будет выглядеть очень разнородно, а цвета интерфейса будут страшным сном дизайнера. Подробнее о том, что такое Material Design, как это работает и для чего нужно, можно прочитать в этой статье, подготовленной моим коллегой Артемом Рахматуллиным.

Тут все, что надо знать об Android 12 перед обновлением.

Когда вы объедините эту новую функцию с автоматическим изменением обоев, то получите действительно крутой и очень красочный вид Android. К сожалению, выявленная на этой неделе ошибка Android 12 вызывает серьезные проблемы. А самое неприятное, похоже, что это напрямую связано с работой новой функции Material You. Именно она, судя по всему, способна ”вносить смуту” в систему. Об этом изначально рассказали представители XDA-Developers, найдя новую запись в системе отслеживания ошибок, связанных с этой проблемой.

Ошибка в Android 12

Хорошая новость заключается в том, что для встречи с такой ошибкой вам нужно соответствовать некоторым очень специфическим требованиям. На данный момент можно даже сказать, что за этой ошибкой надо будет специально гоняться, ведь не у всех даже есть то оборудование, которое позволяет ее выявить.

Во-первых, у вас должен быть телефон Google Pixel с установленным Android 12, поскольку движок тематики Material You по-прежнему является эксклюзивным для этой линейки. Это модели, начиная с Google Pixel 3 и более новые, включая а-версии.

Во-вторых, вам нужно активировать систему, которая автоматически меняет обои вашего телефона. Это может быть тот инструмент, который поставляется с вашим телефоном, или стороннее приложение.

В-третьих, вам надо будет запустить игру для Android. Только в этом случае вы столкнетесь с самой ошибкой в виде вылетания игры каждый раз при смене обоев в фоновом режиме.

Как установить дизайн Android 12 на свой смартфон.

Очевидно, это очень специфический набор обстоятельств, и сейчас об этом можно не переживать, но чем более распространенной будет становиться операционная система, тем более вероятно, что с ошибкой будут сталкиваться десятки и сотни тысяч новых пользователей.

Знает ли Google о проблемах Android 12

Хочется верить, что решение проблемы лежит на поверхности, и Google не придется долго и мучительно переписывать код операционной системы. Пока из позитивных новостей можно сказать только то, что Google знает о проблеме и уже работает над тем, чтобы она не мешала пользователям играть в их любимые игры.

Сейчас можно дать только один совет тем, кто сталкивался с вылетами игр по (казалось бы) непонятной причине. Все очень просто. Вам надо лишь отключить автоматическую смену обоев своего телефона. В этом случае игры будут работать стабильно и не будут вылетать. Конечно, если нет других проблем.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Ошибки в новых прошивках

Ошибки в программных продуктах не являются чем-то из ряда вон выходящим. Когда ОС создают десятки разработчиков, потом тестируют сотни закрытых тестировщиков, а после этого за ними все подчищают десятки тысяч открытых пользователей, все равно это не сравнится с миллионами шаловливых ручек, которые начинают делать все, что угодно с ПО после его выхода.

Иногда ПО даже отзывается, но это не тот случай, и Google уже работает над решением проблемы.