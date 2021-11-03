Тут все, что надо знать об Android 12 перед обновлением

Спустя несколько месяцев открытого и закрытого тестирования Android 12, эта операционная система все же добралась до широкой общественности. Она официально развернулась с открытым исходным кодом 4 октября, а через несколько недель появилась на новых телефонах Pixel. Но сага об Android 12 еще далека от завершения. Samsung, OnePlus и другие производители смартфонов усердно работают над соответствующими бета-версиями пользовательского интерфейса Android 12, а сама Google даже рассказала об ОС Android 12L, тестирование которой запланировано как минимум до февраля 2022 года. Что же надо знать об Android 12 уже сейчас? Вот наш небольшой гайд.

Когда Android 12 выйдет для каждого телефона

С 19 октября Android 12 доступен на телефонах Pixel от третьего до шестого поколений, включая а-версии. В отличие от прошлых запусков Android, в 12 есть эксклюзивные программные функции Pixel, на совершенствование которых потребовалось дополнительное время, что привело к задержке запуска.

График выпуска Android 12 у других производителей сложнее. Некоторые из них выпустили свое расписание бета-тестирования, но пока неясно, когда точно будут выпущены готовые версии. Больше всего сложностей доставляет существенное количество новых функций Android и то, что теперь полностью изменился дизайн.

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Более подробно о выпуске Android 12 для конкретных моделей можно почитать в этой статье. А если у вас телефон Samsung, то ответ тут.

Что такое Material You

Google называет свою новую визуальную парадигму Material You. Ключевым моментом здесь является настройка. Google упрощает настройку телефона в соответствии с вашими вкусами, не требуя для этого дополнительных инструментов и глубокого вмешательства в ОС.

Инструмент извлечения цвета Material You выбирает цвета прямо из обоев вашего телефона и применяет их ко всему пользовательскому интерфейсу. Таким образом ваша шторка уведомлений, экран блокировки, виджеты, регуляторы громкости и другие элементы приобретают новый вид, который должен подойти под ваши вкусы. Вы также сможете настроить тему телефона вручную, если хотите.

Еще одна новая функция — тематические значки. Они преобразуются в стилизованный дизайн, соответствующий вашей цветовой теме. Не все приложения оптимизированы для использования этой функции, поэтому на первых порах все будет выглядеть довольно разношерстно, но у разработчиков есть стимул доработать свои приложения.

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Будет ли Material You на всех телефонах с Android 12

Вопрос, который волнует многих пользователей, заключается в том, какие телефоны будут поддерживать Material You, кроме Pixel? Это все еще обсуждается. Можно ожидать, что общие элементы дизайна Android 12 появятся в операционных системах, которые не сильно отличаются от голого Android. Примерами могут служить Nokia и Motorola. Другие производители смогут позаимствовать некоторые элементы этой функции, но реализовать ее по-своему.

Новые функции безопасности в Android 12

Google всегда использует обновления Android для внедрения новых функций, ориентированных на конфиденциальность, и Android 12 не стала исключением. В Android 12 произошел значительный пересмотр конфиденциальности на уровне ОС.

Новая панель управления поможет вам увидеть, какие приложения обращались к вашей камере, микрофону или местоположению за последние 24 часа, поэтому вы ничего не пропустите. И элементы управления разрешениями приложений продолжают совершенствоваться и оптимизироваться.

Например, теперь вы можете предоставить приложениям в Android 12 доступ к приблизительному местоположению. Это даст вам преимущества некоторых служб, но вы не будете раскрывать свое точное место или маршрут. Часто сервисам достаточно знать ваш город или даже страну.

Но наиболее важным изменением является то, что теперь вы можете отключить камеру или микрофон непосредственно из панели уведомлений, и этот параметр работает в масштабе всей системы.

Таким образом, даже если вы предоставили приложению доступ к камере, этот конкретный переключатель отменит его. Если индикатор покажет, что какое-то приложение без предупреждения начало вас записывать, вы сможете быстро заблокировать его.

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Настройки панели уведомлений в Android 12

Откровенно говоря, это не было основной целью Google. Уведомления были больше настроены, чем именно изменены в Android 12. Адаптивные уведомления из Android 10 стали расширенными уведомлениями, но кроме ребрендинга, мало что изменилось. А в Android 11 Conversations View уже был обновлен дизайн, добавлены большие текстовые метки.

Кроме того, теперь есть переключатель Google Pay, который позволяет с легкостью получать доступ к сохраненным картам, новый переключатель управления устройствами, который заменяет раздел управления умным домом, и возможность установить напоминание прямо из уведомления.

Что касается безопасности, то разработчики теперь могут настраивать уведомления на экране блокировки, чтобы всегда требовать аутентификации пользователя. И Google якобы пыталась заставить приложения открываться быстрее при нажатии на уведомление, что тоже не будет лишним.

Как использовать игровой режим в Android 12

Google добавила новую систему, которая делает игры для Android более приятными. Панель управления Android 12 Game Dashboard упрощает доступ к таким инструментам, как режим ”Не беспокоить”, запись экрана, снимок экрана, API игрового режима, прямая трансляция на YouTube Live и текущая частота кадров в секунду с помощью быстрого переключения на экране в игре.

Что расслабляет больше: игры или YouTube? Проверили на себе.

Новые API игрового режима позволяют использовать различные настройки, такие, как режим ”экономии заряда батареи” или ”производительности”. Это отрегулирует работу игры, помогая сохранить заряд батареи, если у вас садится аккумулятор. Или, наоборот, можно будет включить высочайшую производительность, если вы рядом с розеткой. Но сначала разработчикам надо будет добавить такую функцию в свои продукты.

Чтобы получить доступ к этим инструментам, вам нужно перейти в ”Настройки” -> ”Уведомления” -> ”Не беспокоить” -> ”Расписания” -> ”Игры” и включить его. После этого вы сможете быстро нажать плавающий значок в своих играх, чтобы получить доступ к вышеупомянутым игровым опциям.

Другое крупное игровое обновление для Android 12 — возможность играть, не дожидаясь скачивания игры. При загрузке игр большого размера Android 12 позволит вам начать играть, пока загружена только часть (как и на игровых консолях). Это отличный вариант, если у вас не самая быстрая сеть, но хочется не терять время и сразу начать играть.

Что еще надо знать об Android 12

Android 12 имеет множество небольших обновлений, которые кому-то покажутся незначительными, но не обратить на них внимание нельзя. Люди ведь старались.

Например, владельцы Pixel заметили новый дизайн смайликов Android 12. Есть 992 смайлика, многие из которых были переработаны, чтобы лучше отображать другие страны. Они даже немного изменятся в зависимости от того, находится ваш телефон в светлом или темном режиме. Про поддержку этого в других скинах пока ничего сказать нельзя.

Многие телефоны Android имеют возможность делать скриншоты с прокруткой, но на стандартном Android никогда не было такой возможности. Теперь в Android 12 это стало возможным. Скриншоты с прокруткой можно делать штатными средствами.

Как установить дизайн Android 12 на свой смартфон.

Еще один полезный инструмент — вы можете использовать Nearby Share или QR-код для обмена учетными данными Wi-Fi в Android 12. Так вы сможете подключиться к друзьям или родственникам без необходимости медленно зачитывать каждую букву пароля или показывать его на экране.

Одна из функций Android 12, анонсированных на Google I/O, заключалась в использовании вашего телефона в качестве цифрового ключа от машины. То есть должна появиться возможность разблокировать некоторые модели BMW и Volvo с помощью Android. Однако информации о доступности этой функции уже сейчас пока нет. Возможно, разработчикам понадобилось больше времени на ее реализацию.

Зачем нужен Android 12L

После Android 8.1 Oreo создатели Android отказались от выпусков X.1-версий. Они исправляют ошибки, но избегают появления чего-то более нового между основными выпусками. Однако в этом году они работают над Android 12L, который разработан специально для планшетов и складных устройств Android.

С 12L Android будет использовать преимущества более широких экранов и автоматически разделять контент на половинки экрана. Вы также сможете использовать панель задач и перетаскивать приложения на одну половину экрана, а затем настраивать размер обоих приложений в зависимости от ваших приоритетов.

Многозадачность в Android 12

Разработчики Android планируют выпустить финальную версию Android 12L в первом квартале 2022 года вместе с новой волной складных устройств и планшетов. По слухам, мы идем к появлению Google Pixel Fold марте 2022 года, но некоторые источники говорят, что он выйдет намного раньше.

Однако пока с уверенностью об этом говорить рано. Но было бы интересно посмотреть, например, как Samsung реализует эти функции в рамках своих раскладушек. Или, наоборот, она не будет этого делать?