Что я думаю об Android 10 и стоит ли обновляться

По долгу службы мне часто приходится давать советы знакомым и читателям, которые хотят выбрать новый смартфон или ищут приложение, служащее той или иной цели. Разговор об обновлениях в таких случаях заходит крайне редко. Ведь у пользователей Android давно выработался условный рефлекс, который заставляет их, не особенно задумываясь, устанавливать любое обновление. Им, как правило, даже неважно, что оно в себе несёт – спасибо, что хоть вышло. Однако в последнее время я начал подмечать, что пользователи всё чаще ищут отзывы об Android 10 и спрашивают, стоит ли им устанавливать самую актуальную версию ОС.

Google сломала умную разблокировку в Android 10

Я установил Android 10 на свой Honor View 20 осенью прошлого года, и с тех пор пользуюсь им как своим основным смартфоном. Поэтому времени, чтобы составить впечатление об обновлении, у меня было достаточно. Я не стану перечислять все нововведения Android 10, потому что смысла в этом не вижу, да и попусту рассуждать тоже не буду. Вместо этого я расскажу о таких особенностях новой версии ОС от Google, которые заставили меня обратить своё внимание и оставили либо положительное, либо отрицательное впечатление о себе.

Отзыв пользователя об Android 10

Первоначально, признаюсь честно, никакой разницы с Android 9 Pie, на базе которой смартфон работал из коробки, я не заметил. Ну, во всяком случае, в быстродействии и времени автономной работы. А единственное ключевое нововведение Android 10, о котором говорили все, — ночная тема – мне была неинтересна. Сэкономить с её помощью зарядку мне бы всё равно не удалось, потому что мой Honor View 20 имеет IPS, а не AMOLED-дисплей, а пользоваться чисто для себя было не вариант, так как мои глаза не выносят смотреть на тёмный фон и начинают слезиться.

Почему Samsung не выпустит Android 10 для Galaxy S8

Понимание произошедших изменений случилось только спустя примерно неделю. Сначала я заметил, что смартфон начал регулярно оповещать меня о том, что какие-то приложения работают в фоновом режиме и могут становиться причиной перерасхода энергии. Правда, в моём случае это были только Telegram, WhatsApp, Instagram, да и, в общем-то, всё. Поэтому блокировать их фоновую работу не стал, поскольку большой разницы от их использования или неиспользования в автономности я не почувствовал. Но то, что такая функция вообще есть, — безусловный плюс, ведь впоследствии я заблокировал фоновую работу многих программ. Возможно, она, как и мне, кому-то реально позволит сэкономить заряд.

Как запретить приложению следить

А вот что реально понравилось и пригодилось, так это запрос разрешений на получение приложениями доступа к службам геолокации. То есть если раньше установленный софт мог самостоятельно запрашивать информацию о вашем местоположении и во время работы, и в фоновом режиме, как, например, Uber, то теперь для этого ему нужно запросить разрешение у пользователя. Мне-то, конечно, плевать, кто за мной следит, однако я знаю, что это неплохо экономит зарядку, поскольку службы геолокации – штука очень прожорливая. Правда, я заметил, что со временем диалоговое окно с запросом привилегии уже начинаешь пропускать мимо глаз, всегда нажимая на «Только при использовании».

Google вернёт в Android 11 функцию, удалённую из Android 10

Управляющие жесты, которые появились в Android 10, мне не понравились. Несмотря на то что на iOS мне пользоваться ими вполне удобно, на Android периодически возникают какие-то проблемы. Скорее всего, это связано с несогласованностью жестов и операционной системы. В результате, когда я хочу, например, вызвать боковое меню с настройками в тех или иных приложениях, в большинстве случаев происходит возврат назад. Такие ситуации нередко случаются и с жестом свайпа вверх, когда я листаю содержимое веб-страницы, а система возвращает меня на рабочий стол. В общем, жуть как неудобно. Единственное, что понравилось, — это возможность быстро и с удобством переключаться между запущенными приложениями по жесту смахивания.

Баги Android 10

Но если жесты при желании я могу отключить и вернуться на управляющие клавиши, то вот баг в приложении «Настроек» меня уже доканал. Забегая вперёд, скажу, что виновата здесь Huawei, которая до сих пор не удосужилась исправить его, но поскольку на Android 9 Pie такого не было, запишу проблему в список недостатков Android 10. Речь идёт о сбое в системе поиска параметров, которая не позволяет из поисковой выдачи перейти в нужный пункт. При этом если найти его вручную, переход осуществляется без проблем.

Почему я никогда не чищу память на Android

Стоит ли устанавливать Android 10? Думаю, да, но только при условии, что у вас любой смартфон, кроме Xiaomi, Redmi или Pocophone. Как ни странно, но с прошлого года триединый бренд испытывает явные проблемы с обновлением своих аппаратов, то выпуская апдейт, то отзывая его назад. И хорошо ещё, если его отзовут, потому что известны случаи, когда релизная версия ОС попросту выводила совместимые устройства из строя либо ломала часть их функциональности. Поэтому я на месте «свидетелей Xiaomi» обновляться бы поостерёгся. А остальным – добро пожаловать.