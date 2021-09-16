Действительно ли многие пользуются Harmony OS от Huawei

Раньше в статьях я часто называл эту компанию телекоммуникационным гигантом. Так как именно это направление бизнеса Huawei сильно пошатнулось, но размеры ее не сильно изменились, я стал говорить ”технологический гигант”. Тем более, она действительно стала делать большой упор именно на технологии в целом. В частности, она выпускает свою новую HarmonyOS для смартфонов Huawei и Honor. За последние три месяца выпуск был массовым, и это обновление также получили очень старые устройства. На этой неделе компания Huawei провела запуск нового продукта для умного офиса. Ю Чэндон вышел на сцену и, кроме прочего, сделал довольно интересное заявление, рассказав подробности, касающиеся HarmonyOS. В частности, он рассказал, сколько людей пользуется новой операционной системой.

Сколько людей пользуется Harmony OS

Представитель Huawei заявил: ”Спасибо, что приняли нас, и надеюсь, что вы останетесь с нами и в будущем. Мы не забудем наше первоначальное намерение и постараемся предоставить вам незабываемые впечатления от наших продуктов.”

Если верить Huawei, новой Harmony OS в мире пользуется около 100 миллионов устройств. Это новая веха для обновления Huawei HarmonyOS 2. По имеющимся данным, сотни моделей были последовательно обновлены до актуальной версии, а в ближайшее время еще больше новых и уже существующих моделей получит новую операционную систему. Учитывая скорость, с которой компания достигла отметки в 100 миллионов единиц, Huawei повысила свою цель с 300 до 400 миллионов единиц. Для сравнения, в мире живет примерно 7,8 миллиарда людей, а смартфонами из них пользуется чуть больше 5 миллиардов.

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Учитывая количество пользователей других телефонов и положение, в котором оказалась компания, показатель получается довольно неплохим. Если 8-10% пользователей всех смартфонов в мире получат Harmony OS, то это можно будет назвать победой.

Когда вышла Harmony OS

2 июня Huawei официально выпустила систему HarmonyOS. За первую неделю — к 9 июня — у компании уже было более 10 миллионов пользователей новой ОС. За две недели этот показатель подскочил до 18 миллионов пользователей. Через месяц у HarmonyOS было более 25 миллионов пользователей. До конца июля эта цифра увеличилась свыше 40 миллионов. Менее чем за два месяца — по состоянию на начало августа — количество пользователей достигло 50 миллионов.

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По состоянию на 30 августа у HarmonyOS было более 70 миллионов активных пользователей, а спустя всего несколько дней прибавилось еще 20 миллионов. Последний отчет показывает, что у HarmonyOS сейчас использует более 100 миллионов пользователей. Скорость распространения может варьироваться в зависимости от доступности обновления и выхода новых моделей. Но в то, что до конца года Harmony OS будет установлена на 300 миллионах телефонов, можно поверить. Впрочем, уже сейчас это обновление является крупнейшим системным обновлением Huawei за всю ее историю.

Распространению операционной системы способствует большое количество моделей в портфеле компании. За годы, когда дела Huawei шли в гору, она выпустила огромное количество устройств, а низкие системные требования Harmony OS позволяют устанавливать ее даже на самые старые телефоны.

Телефоны, которые поддерживают Harmony OS

На данный момент это обновление уже получили более 56 очень старых моделей Huawei и Honor. Большинство из них уже не получало значительных обновлений EMUI. По данным Huawei, более 300 миллионов устройств (200 миллионов устройств Huawei и 100 миллионов устройств сторонних производителей) получат обновление Harmony OS 2.0 в этом году.

Пока рано проявлять излишний оптимизм в отношении Harmony OS. Достаточно вспомнить, сколько операционных систем остались в истории и сейчас ими никто не пользуется. Но подход Huawei немного другой, а армия уже существующих фанатов настолько велика, что она поможет в достижении цели. А что вы думаете по поводу всей этой ситуации?

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