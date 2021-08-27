Huawei представила EMUI 12. А как же Harmony OS?

Когда Huawei представила Harmony OS для смартфонов, все были уверены, что теперь она станет единственной программной основой фирменных смартфонов бренда. Всё-таки нелогично создавать внутреннюю конкуренцию и продолжать поддерживать оболочку для Android, когда у тебя есть целая операционка. Но оказалось, что у Huawei другое мнение на этот счёт, и она решила, что будет и дальше поддерживать EMUI.

Несмотря на то что сейчас Huawei активно занимается распространением Harmony OS, сегодня она официально представила EMUI 12. Это новая версия фирменной оболочки компании, которая построена на базе Android. То есть получается, что Huawei планирует развивать её параллельно с собственной операционкой, дав пользователям возможность самостоятельно решать, что устанавливать.

Как платить телефонами Huawei и Honor при помощи Mir Pay

Huawei не стала объявлять, на базе какой версии Android построена EMUI 12. Но есть основания полагать, что это прошлогодняя Android 11, а не Android 12. Дело в том, что у Huawei нет доступа к Android 12, потому что она ещё не вышла, а Google предоставляет исходники не вышедших версий ОС только своим партнёрам. Huawei в их число по понятным причинам не входит, поэтому довольствуется старыми итерациями.

Что нового в EMUI 12

Изменений в EMUI 12 не так уж и много. По крайней мере, функциональных. Подробнее о них вы можете почитать в обзоре нового Huawei Nova 8 от журналиста AndroidInsider.ru Артёма Сутягина. Я же сосредоточусь на наиболее заметных изменениях, которая сразу бросаются в глаза.

Сервисы Google и топовое железо. Сможет ли Honor Magic 3 заменить Huawei

Во-первых, дизайнеры Huawei немного перерисовали оформление EMUI 12 . В некоторых сегментах оболочки явно прослеживаются признаки неоморфизма, но не везде. Из-за этого создаётся впечатление некоторой несогласованности – как будто над одной оболочкой работали разные команды либо просто бросили работу на полдороги.

. В некоторых сегментах оболочки явно прослеживаются признаки неоморфизма, но не везде. Из-за этого создаётся впечатление некоторой несогласованности – как будто над одной оболочкой работали разные команды либо просто бросили работу на полдороги. Во-вторых, в интерфейс EMUI 12 вписали раздел подключения к устройствам экосистемы Huawei. Теперь вы можете просто открыть Пункт управления, перейти во вкладку Device+ и подключить смартфон к любому из устройств, которые есть в вашем распоряжении. Это могут быть и компьютеры, и планшеты, и смарт-часы, и наушники, и даже бытовая техника партнёров Huawei.

вписали раздел подключения к устройствам экосистемы Huawei. Теперь вы можете просто открыть Пункт управления, перейти во вкладку Device+ и подключить смартфон к любому из устройств, которые есть в вашем распоряжении. Это могут быть и компьютеры, и планшеты, и смарт-часы, и наушники, и даже бытовая техника партнёров Huawei. В-третьих, Huawei доработала сервис видеозвонков MeeTime (видимо, что-то среднее между FaceTime и MeToo). Теперь он позволяет переключать видеоконференцию на телевизор Huawei и обратно почти без задержек. Это удобно, если вы позвонили кому-то или приняли звонок с телефона, а потом появилась необходимость вывести его на большой экран, чтобы присутствующим было удобнее общаться с собеседником.

Что лучше: Harmony OS или EMUI 12

Как видите, ничего особенно знакового с EMUI 12 не случилось. Очевидно, Huawei вложила все силы в создание и развитие Harmony OS. Потому что с функциональной точки зрения новая версия EMUI практически не отличается от старой, а небольшое изменение дизайна оказалось настолько выборочным, что создало ощущение незаконченности, как будто у разработчиков забрали апдейт, не дав его доделать.

Теперь осталось понять, как Huawei вообще планирует распространять EMUI 12. Ведь Harmony OS явно является программным флагманом компании, а оболочка исполняет роль своего рода операционной системы на минималках для тех, кто не может себе позволить обновляться на Harmony OS. Другое дело, что сегодня на рынке просто нет устройств, которые не могут установить Harmony OS, но могут обновиться на EMUI 12.

Как работает HarmonyOS на примере планшета Huawei

Так что я искренне не понимаю, зачем вообще и кому была нужна EMUI 12. Пожалуй, смысл в ней был бы, если оболочка хотя бы поддерживала сервисы Google. Но ведь официально такой поддержки нет, а неофициальная есть и у Harmony OS. Всё-таки, если помните, собственная операционка Huawei и так целиком построена на базе Android, поэтому никаких преимуществ перед ней у оболочки совершенно точно нет.

Кроме того, пока не очень понятно, какие устройства получат EMUI 12. По логике вещей, обновиться должны те смартфоны, которым светила бы Android 12. Но ведь часть из них уже обновились на Harmony OS. Получается немного неприятная ситуация, при которой потенциально более предпочтительное обновление выходит позже менее предпочтительного, и у пользователей уже не остаётся возможности установить именно его. Короче странно.