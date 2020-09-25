Где iOS свернула не туда, а Android пошла правильным путём

Существует ли хоть один компонент операционной системы наших смартфонов, которым мы пользуемся даже чаще, чем приложениями? Думаю, да, и это уведомления. Они валятся на нас отовсюду, и даже те программы, которыми мы давно не пользуемся, время от времени напоминают о себе очередным оповещением. А уж что с ними делать – решать только вам: открыть, прочесть, не открывая, закрыть или заблокировать. Признаюсь честно, с большинством уведомлений мне хочется сделать именно последнее, потому что из-за их обилия я очень часто пропускаю важные сообщения. Хорошо, что на Android с этим всё стало нормально, а вот на iOS – нет.

Google делает виджеты для iOS лучше, чем для Android

Несмотря на то что именно про iPhone принято говорить «просто работает», с точки зрения управления уведомлениями Android мне нравится куда больше. Особенно круто этот системный компонент разработчики Google подтянули в Android 11. Для удобства восприятия они разделили все оповещения на три категории: разговоры, которые представляют собой оповещения о новых сообщениях из мессенджеров, просто уведомления, которые не требуют вашей обязательной реакции, и заглушённые. К последним относятся вообще все уведомления независимо от приложения, которое их отправило, если вы включили для них беззвучный режим.

Группировка уведомлений на Android

Казалось бы, настолько простая градация, что даже смешно, как это можно хвалить. Но практика показала, что это супер-удобно. Уведомления из мессенджеров и социальных сетей всегда размещаются на самом верху, благодаря чему они не уедут вниз, даже если хронологически поступят раньше, чем уведомления из других приложений. Это позволит не пропустить сообщения и вовремя на них ответить, что особенно актуально, если вы работаете удалённо и вам постоянно нужно поддерживать связь с коллегами. За ними следуют уведомления от приложений, а потом – заглушённые уведомления, которые по логике менее важны, чем все остальные.

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На iOS, несмотря на наличие системы «умных» уведомлений», которая группирует их, по факту всё сваливается в кучу. Если включить механизм группировки, он будет просто объединять оповещения из одного и того же приложения воедино. Но ни о каких приоритетных уведомлениях из мессенджеров и социальных сетей речи не идёт. В результате вероятность пропустить важные сообщения остаётся довольно высокой. Хотя, казалось бы, можно было позволить пользователям самим повышать приоритет приложений, уведомления от которых могли бы подниматься на самый верх.

Пузыри уведомлений на Android

Но умная группировка уведомлений на Android – это не единственное преимущество ОС от Google перед iOS. Для удобства взаимодействия с входящими сообщениями разработчики поискового гиганта реализовали систему пузырей. Это всплывающие уведомления с фотографией профиля отправителя, которые появляются поверх остальных процессов. Вы можете нажать на этот пузырь и развернуть его в большом окне, чтобы ответить, и продолжить заниматься своими делами и дальше. На iOS есть похожий инструментарий, но он позволяет свайпнуть по уведомлению в верхней части экрана, что далеко не так удобно. Во всяком случае, я то и дело закрываю их, вместо того, чтобы развернуть.

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Несмотря на то что Android по многим параметрам явно проигрывает iOS, практика показывает, что год от года Google совершенствует свою систему всё больше и больше. В результате из неудобной платформы, которую нужно допиливать самостоятельно, Android превратилась в очень приятную операционную систему, где многие функции реализованы даже на более высоком с точки зрения качества и удобства уровне. Ну, а когда речь заходит о ключевых элементах ОС, поневоле задаёшься вопросом, а какая операционка всё-таки лучше?