Десять месяцев назад правительство США наложило на Huawei санкции, запретив ей сотрудничать с американскими предприятиями. Сильнее всего на китайцах отразилось ограничение на использование сервисов Google, без которых, казалось, фирменные смартфоны компании, перестанут представлять какой-либо интерес для пользователей. Тем не менее, Huawei удалось разработать альтернативу многим службам поискового гиганта – от магазина приложений AppGallery до собственного голосового ассистента. Но как руководство компании относится к идее возобновления сотрудничества с Google? Отвечает генеральный директор.

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Huawei надеется, что США выдадут ей лицензию на сотрудничество с Google и другими компаниями, заявил глава потребительского сектора Huawei Ричард Ю. По его словам, это в первую очередь важно для американских предприятий, которые банально смогут начать зарабатывать больше денег именно благодаря Huawei. Всё-таки аудитория смартфонов китайского бренда довольно обширна, чтобы пренебрегать ей и отказываться от обслуживания, тем более что Huawei совершенно не против встать на старые рельсы, хоть и имеет запасной план развития.

Вернется ли Google Play в смартфоны Huawei

Возобновление сотрудничества с нами – в интересах американских компаний. Мы хотим использовать все сервисы Google в наших смартфонах и Google Play в качестве основного магазина приложений. Более того, мы хотим остаться на платформе Android. Однако если мы не сможем получить лицензию, то будем думать о заключении партнёрских отношений с другими компаниями. Пока мы оттягиваем этот момент, но вряд ли сможем делать это бесконечно долго. Сейчас мы просто не хотим обесценивать сотрудничество с компаниями из США, — заявил Ю.

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Несмотря на то что Huawei всё ещё ждёт, когда США снимут или хотя бы ослабят санкции и позволят ей сотрудничать с Google, у китайцев уже накопилось достаточно собственных сервисов. Сложившаяся ситуация вынудила компанию сильно пересмотреть свои принципы. В результате на мировой рынок вышли такие сервисы, которые планировалось оставить эксклюзивом китайского рынка. В частности, это голосовой помощник Celia, которым Huawei очень гордится. Меньше чем за год разработчики компании обучили его английскому, французскому и испанскому языкам и продолжают обучать новым. Поэтому в ближайшем будущем Celia запустится в новых странах.

Чем Huawei лучше Apple

На самом деле Huawei не ограничивается только разработкой и совершенствованием своих сервисов, которым предстоит заменить службы Google. Компания идёт дальше и хочет делать новое, недоступное поисковому гиганту. Одним из великих достижений Huawei можно смело считать экосистему, которую она выстроила, объединив функциональность своих фирменных устройств. В результате получилось нечто совершенно невообразимое и недостижимое для остальных производителей. Чего только стоит возможность получать со смартфона доступ к файлам на компьютере, не скачивая, и удалённо изменять их. Даже у Apple такого нет, не говоря уже о Google.

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Мне очень нравится подход Huawei и даже хотелось бы, чтобы США не выдали ей лицензию на сотрудничество с Google, потому что тогда мы все сможем увидеть, как развивается компания, которую лишили сервисов, составляющих основу Android. Ведь если Gmail, Google Maps или Google Duo – службы не для всех и без них спокойно можно обходиться, то вот жизнь без Google Play многие не представляют, и Huawei предстоит в одиночку проторить эту дорожку. Тем интереснее будет наблюдать за успехами и неудачами компании на пути к абсолютной автономности и обретению независимости от поискового гиганта.