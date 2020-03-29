Несмотря на то что Google оказалась не в силах обновлять свои приложения и сервисы в период карантина, вызванного пандемией коронавируса, Huawei решила, что она не может позволить себе такой роскоши. Поэтому китайская компания взяла и презентовала обновление прошивки EMUI за номером 10.1. Это первый раз за многие годы, когда Huawei выпускает дополнительное обновление с функциональными нововведениями. Раньше она предпочитала отталкиваться исключительно от апдейтов, которые Google выпускала для Android, однако теперь китайцы решили, что не позволят задавать ритм поисковому гиганту, а будут заниматься этим самостоятельно.

Какие смартфоны обновятся до EMUI 10.1

Да, EMUI 10.1 является промежуточным обновлением, но при этом содержит довольно много новых функций, которые вполне тянут на новую версию Android. Но поскольку Huawei ушла в свободное плавание, ориентироваться исключительно на Google в её положении было бы не совсем правильным решением. Правда, пока точный список устройств, которые получат поддержку обновления, не разглашается. Известно только, что в него войдут модели Huawei P30/P30 Pro, Huawei Mate 30/Mate 30 Pro и ещё около трёх десятков устройств.

Что такое Celia

Пожалуй, наиболее примечательным нововведением EMUI 10.1 является голосовой ассистент Celia. Его Huawei разработала специально для западного рынка, пользователи которого лишились доступа к Google Assistant. На это указывает, во-первых, вполне себе европейское имя помощника, а, во-вторых, его языковые познания, которые ограничиваются только английским, французским и испанским языками без намёка на китайские и азиатские наречия.

Китайцы ответственно подошли к вопросу создания голосового ассистента и глубоко интегрировали его с фирменной оболочкой EMUI.

Что может Celia

Ставить будильник

Управлять воспроизведением

Отправлять сообщения

Проверять погоду

Определять калорийность продуктов

Совершать звонки

Создавать напоминания

Искать товары для онлайн-покупки

Искать фильмы и музыку в сервисах Huawei

Распознавать объекты

Переводить текст

Как звонить с ноутбука

Huawei давно создаёт собственную экосистему, подобную той, развитием которой занимается Apple. Поэтому в EMUI 10.1 китайцы решили расширить возможности своих устройств, работающих в паре. Теперь пользователи могут совершать звонки и писать SMS-сообщения с Huawei MateBook, задействовать микрофон и камеру ноутбука, управляя ими со смартфона, и даже использовать общий буфер обмена, который научился открывать файлы и ссылки, хранящиеся в памяти одного устройства.

Бесспорно, Apple начала работу над экосистемой гораздо раньше и первой предложила пользователям возможность использовать смартфоны и ноутбуки в паре. Однако даже Apple оказалось не под силу научить iPhone просматривать файлы из памяти Mac, не загружая их напрямую. То есть, по сути, китайцам удалось наладить своего рода потоковое соединение, которое позволяет в режиме реального времени не только просматривать файлы, но и вносить в них необходимые изменения.

Что такое Huawei Share и как это работает

Фирменная технология обмена данными между устройствами Huawei под названием Huawei Share с выходом EMUI 10.1 позволит обмениваться файлами и с гаджетами сторонних производителей. На данный момент известно о только о компании Cewe, которая согласилась использовать фирменную разработку Huawei. Она интегрировала Huawei Share в свои фото-принтеры. Благодаря этому пользователи смартфонов, планшетов и ноутбуков Huawei смогут отправлять на них фотографии и изображения для быстрой печати.

Правда, не совсем понятно, чем использование Huawei Share принципиально отличается от использования для той же цели Wi-Fi или Bluetooth. Ведь фотографии, как правило, имеют относительно небольшой вес и уже существующие протоколы передачи данных обычно справляются с ними за считанные секунды. Но, возможно, устройства для печати – это только начало, и в обозримом будущем мы увидим новые ноутбуки, смартфоны и другую аппаратуру с поддержкой Huawei Share.

Сервис видеозвонков от Huawei

До настоящего времени Huawei использовала в качестве штатного сервиса для видеозвонков Google Duo, однако после отключения от сервисов поискового гиганта китайцам пришлось искать альтернативу. Но поскольку это было рискованно, они просто решили сделать что-то своё. Результатом этих трудов стал сервис MeeTime.

Что ещё нового в EMUI 10.1

Не обошлось и без интерфейсных нововведений. В EMUI 10.1 разработчики Huawei изменили принцип механизма пролистывания. Теперь, если пользователь будет листать содержимое на экране, это будет происходить с разной скоростью, которая будет постепенно снижаться для большей естественности.

Кроме того, была расширена возможность обмена файлами между разными приложениями. По сути, Huawei реализовала собственный аналог Drag & Drop от Apple. Если раньше было необходимо сначала копировать нужные данные в буфер обмена из одного приложения, а потом вставлять в другом, то отныне будет достаточно просто перетащить их в режиме мультиэкранности.

Ну, и, конечно, Huawei не могла оставить в стороне умный дом. С выходом EMUI 10.1 совместимые смартфоны компании получат выделенную панель, откуда можно будет управлять гаджетами умного дома. То есть своего рода аналог приложения «Дом» от Apple, но только встроенный в интерфейс прошивки.