Google рассказала, почему Android-планшеты ждет большое будущее

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Артем Рахматуллин 0

Кажется, что в последнее время компания Google совсем забыла про планшеты. Когда-то очень популярные устройства, сейчас стали использовать только в качестве устройства для просмотра YouTube и включения камеры слежения за домашним пространством. С выходом Android 12 в компании решили полностью пересмотреть свои взгляды по этому поводу, а совсем недавно и вовсе заявили, что будущее стоит именно за Android-планшетами. В статье постараемся разобраться в том, чего Google ждет от подобных устройств в будущем и решить, кому стоит покупать планшет на Android.

Неужели Android-планшеты снова станут популярными?

Этот складной планшет опередил время, но провалился в продаже.

Какой планшет на Android выбрать

Раньше на рынке Android-планшетов было очень много годных устройств. Каждый пользователь без проблем мог выбрать устройство, подходящее именно под его задачи. Сейчас с этим все намного сложнее. По факту, на момент начала 2022 года у вас есть выбор только между двумя гаджетами.

Два единственных нормальных планшета на Android.

Хотите мощное устройство для любых задач — покупаете Samsung Galaxy Tab S7. Желаете приобрести хорошее мультимедийное устройство за недорого — берете Xiaomi Mi Pad 5. Но, учтите, это только мое мнение. Коллеги его не разделяют.

Сейчас с этим гораздо сложнее. Большинство пользователей либо отказалось от покупки планшета вовсе, либо покупает себе iPad. Недавно коллеги уже писали пост о том, почему iPad — единственный нормальный планшет, и, знаете, не согласиться с ними трудно.

Планшет от Apple умеет все. Он без проблем справится, как со сложными задачами, вроде монтажа или графики, так и отлично подойдет для просмотра фильмов. Понятно, что если Google хочет хотя бы постараться догнать яблоко, надо хорошенько постараться. И, кажется, у них нашлось решение.

Зачем нужен Андроид-планшет

В прошлом году компания Google решила задать новый вектор развития планшетов. Для этого была создана инициатива под названием «Планшеты Android» (Android Tablets), которая должна возродить устройства этого класса. Ее возглавил один из создателей Android Рич Майнер.

Видимо у Google есть свое видение будущего планшетов.

Наши зарубежные коллеги активно следили за действиями Google в этом отношении и нашли интересную формулировку в вакансии старшего менеджера по работе с планшетами:

Мы считаем, что будущее вычислительной техники смещается в сторону более мощных и функциональных планшетов, и работаем над тем, чтобы открыть следующую главу в области вычислений и ввода данных. Для этого планируем сделать безупречную поддержку на всех платформах и предоставить пользователю опыт, который открывает новые возможности для продуктивной творческой работы.

И вот, для нас, простых пользователей, открывается целый горизонт загадок. Понятно, что под вычислительной техникой имелось в виду не то, что мы привыкли слышать. Скорее всего автор подразумевал внедрение профессионального софта, которого сейчас на Android-планшетах попросту нет.

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Аналог iPad Pro на Android

Никаких утечек по поводу того, что Google готовит свой собственный Android-планшет нет, но я все же осмелюсь высказать некоторые предположения. Скорее всего вектор развития планшетов будет смещен с простого мультимедийного устройства на более серьезный уровень. Иными словами, они собираются дать конкуренцию лидеру рынка — iPad Pro.

К слову, вполне возможно, что это сделает не сама Google, а сторонние производители. Недавно мы уже писали вам про Galaxy Tab S8. По-моему, он вполне хорошо встанет на место профессионального устройства.

Эту позицию подтверждает выход Android 12L, которая ориентирована на устройства с большим экраном. Автор AndroidInsider.ru Иван Кузнецов уже рассказывал обо всех фишках нового Android для больших экранов. Рекомендую ознакомиться.

Pixel State не хватило оптимизации интерфейса.

Надо сказать, Google уже не раз пыталась сделать свой собственный планшет на Android. Первые попытки предпринимались еще в 2012 году. В то время Google создали Nexus 7 в партнерстве с Asus. Позже свет увидел еще пару тройку представителей, но все они не увенчались успехом у пользователей. Плюс, не забудьте про Pixel Slate c ChromeOS и поддержкой Android-приложений.

Но почему сейчас у Google должно получиться? Ну, во-первых, обратите внимание: Google не просто выкатила новый Android 12L, предназначенный для больших устройств. Она сделала упор на сторонний софт. Вспомните эти растягивающиеся на квадратный экран приложения? Выглядело это просто ужасно. Судя по новостям, в этот раз все будет намного лучше.

Надеемся на большое будущее Android 12L.

Плюс, посмотрите как у Google получается внедрять Material You в сторонние приложения. Некоторые уже поддерживаются, некоторые на подходе. Если у Google получилось договориться с разработчиками по поводу смартфонов, то почему не выйдет с Android 12L?

Ну и, конечно, можно обратить внимание на опыт iPadOS. Яблочная компания в этом смысле совершила большой скачок. Сейчас яблочный планшет это совсем не увеличенный айфон, это намного больше.

Что делать со старым Android планшетом.

Как считаете, у Google получится воскресить Android-планшеты? Дайте обратную связь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже. Интересно, что по этому поводу думают наши читатели.

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