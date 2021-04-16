Google урежет возможности файловых менеджеров и антивирусов на Android

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Иван Кузнецов 0

Чистка кэша, освобождение памяти от ненужных данных и файлового мусора – это совершенно стандартная процедура для Android. Как правило, для этого используются специальные приложения, которые определяют дубликаты фотографий, скриншоты, тяжёлые файлы. Они представлены в Google Play в огромном количестве и, в отличие от App Store, не стремятся обмануть пользователей, предлагая весь необходимый набор функций абсолютно бесплатно. Другое дело, что Google намерена пересмотреть эту практику.

Чистка Android

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Google работает над сокращением системных разделов Android, к которым по умолчанию могут получать доступ файловые менеджеры. Эти ограничения фактически урежут их функциональные возможности, хоть и сделав их бесполезными для той цели, для которой они изначально предназначались. Google уже разослала разработчикам соответствующие предупреждения, повергнув многих из них в шок.

Файловые менеджеры для Android

Кэш

Пострадают не только файловые менеджеры, но и другие приложения

Если говорить простым языком, Google вносит такие изменения в операционную систему, которые не позволят файловым менеджерам эффективно удалят весь мусор из памяти смартфонов под управлением Android. Это необходимо для защиты пользовательских данных. Потому что теперь приложения не будут иметь доступ к системным разделам, где хранятся конфиденциальные данные.

Судя по всему, ограничения, которые Google вводит в систему безопасности Android, ограничивая файловые менеджеры, затронет только Android 11, а более старые устройства, которым обновление не полагается, останутся без изменений. На самом деле это обычная практика для Google, когда она обновляет только смартфоны на базе актуальной версии операционной системы, оставляя те, которые работают под управлением старых версий, без нововведений.

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Впрочем, введение новых ограничений затронет не только файловые менеджеры. Под эту гребёнку могут попасть и другие виды приложений, которые имеют доступ к системным разделам с конфиденциальной информацией:

  • Антивирусные приложения
  • Приложения для резервного копирования
  • Приложения для управления документами
  • Приложения для поиска на устройстве
  • Приложения для передачи данных

Безопасность данных на Android

Android 11

Android 11 — это единственная версия ОС, где будут описанные выше ограничения

Нет, они не станут совсем бесполезными. Судя по всему, Google запретит им получать доступ к системным разделам по умолчанию, но позволит запрашивать разрешения для взаимодействия с ними. В результате получится что-то вроде iOS. То есть, если пользователь будет готов предоставить приложению такой доступ, у него будет возможность работать с ним, а если нет – то нет.

На самом деле это уже не первый раз, когда Google ограничивает функциональность привычных пользователям приложений постфактум. Было дело, когда компания внесла ограничения в работу приложений для записи телефонных разговоров. Она просто заблокировала их работу, сделав совершенно бесполезными. Поэтому запрет на доступ к системным разделам для файловых менеджеров и других приложений не выглядит слишком уж странным.

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Особенно на фоне изменений, происходящих с iOS. С конца прошлого года Apple активно взялась за обеспечение конфиденциальности пользователей, внеся множество ограничений в работу приложений для iOS. Это сильно подорвало репутацию Google, у которой таких же ограничений не было. Пользователи начали отказываться от сервисов поискового гиганта, а в некоторой массе – даже переходить на iOS.

По большому счёту подход Google выглядит максимально адекватно. Она не запрещает пользователям Android прогонять свои смартфоны через файловые менеджеры, антивирусы и пользоваться другим софтом с доступом к конфиденциальным разделам ОС. Однако она позволяет пользователям запретить софту посещать те сегменты, которые для него, в общем-то, не предназначены. Вот бы и Apple сделала то же самое.

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