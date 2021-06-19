Как Xiaomi убивает свои смартфоны

Xiaomi делает классные смартфоны. Несмотря на то что её собственный фокус сместился на довольно дорогие аппараты, она по-прежнему делает бюджетные устройства, пусть и под другими брендами. Они пользуются большой популярностью из-за приемлемого сочетания железа и цены, по которой компания их продаёт. Другое дело, что в той же ценовой категории очень много смартфонов, но большинство пользователей почему-то покупают именно аппараты Xiaomi, Redmi, Poco и Black Shark. И зря.

Xiaomi признала, что быстрая зарядка убивает аккумулятор смартфона

Xiaomi своими руками губит собственные смартфоны, буквально убивая их. Как это происходит? Очень просто. Компания просто выпускает для них некачественные обновления, которые приводят либо к отключению ряда функций смартфонов, либо превращают их в кирпичи. И ладно бы, если бы это был единичный случай. Так ведь нет. За последние годы эта практика стала полноценной тенденцией и превратилась в правило.

Перезагружается Xiaomi. В чём дело

Последний пример некачественного ПО – это MIUI за номером 12.5.2.0, которую Xiaomi выпустила около недели назад. За это время её успели установить достаточно большое число пользователей, которые столкнулись с проблемами в работе своих смартфонов.

Но хуже всего пришлось владельцам флагманской линейки Xiaomi Mi 11: собственно самого Mi 11, Mi 11 Lite и Mi 11 Youth Edition, а также Mi 11 Ultra. Именно они пострадали больше всех и с точки зрения распространения проблем, и с точки зрения их количества в пересчёте на пользователя.

По словам пострадавших пользователей, после обновления их смартфоны перестали реагировать на прикосновения к экрану, стали самопроизвольно перезагружаться, а также продемонстрировали повышенное ресурсопотребление.

Знаете, что было первым продуктом Xiaomi?

В результате полная разрядка аппаратов наступает в несколько раз быстрее, как если бы их аккумуляторы заменили на вдвое-втрое меньшие по объёму, чем были установлены на заводе.

Очевидно, что причина всех проблем кроется в MIUI 12.5.2.0, потому что до её установки ничего подобного в работе смартфонов не наблюдалось. Другое дело, что недоработки затронули и глобальную версию, которая в принципе считается более проблемной, и китайскую, у которой сложился образ более стабильной прошивки.

Что не так с прошивкой MIUI

Видимо, разработчики Xiaomi допустили какие-то масштабные баги, перекочевавшие из китайской версии MIUI в международную. Обычно такого не происходит, но это только даёт компании лишний повод пересмотреть принципы разработки MIUI.

Что же получается? А то, что обновлять смартфоны Xiaomi становится по-настоящему опасно. За последние год-полтора китайская компания выпустила несколько реально проблемных обновлений, многие из которых подвешивали смартфоны, превращали их в кирпичи и вообще выводили из строя.

В результате пользователи оставались ни с чем, а Xiaomi со скрипом меняла такие устройства, потому что вернуть их жизни другим способом было нельзя, но норовила отказать чуть ли не в каждом втором случае.

Xiaomi показала, как разгонять смартфоны

Вообще, лично у меня за последнее время сложилось очень неприятное впечатление о Xiaomi. Ведь получается, что дорогостоящие смартфоны компании, которые она выпускает, страдают от обновлений чуть ли не в 50% случаев.

По этой логике становится безопаснее покупать дешёвые аппараты, которые пусть и не обновляются так часто, но по крайней мере сохраняют свою работоспособность. По крайней мере, хотелось бы в это верить.