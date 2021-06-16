Знаете, что было первым продуктом Xiaomi?

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Артем Сутягин 0

Xiaomi прочно зарекомендовала себя как один из пяти ведущих производителей смартфонов в мире. В последних отчетах о доле рынка отмечается, что она фактически занимает третье место после Apple. Китайский производитель имеет репутацию компании, предлагающей телефоны по выгодной цене, но при этом у нее так же есть очень широкая экосистема продуктов. В том числе и для умного дома. В нее входят ноутбуки, телевизоры и даже рисоварки с пылесосами. А если включить сюда суббренды, которые просто не поддаются счету, картина становится еще более впечатляющей. Вот только если вы думаете, что начинала компания со смартфонов, то вы ошибаетесь. Увы, но то, почему мы сейчас больше всего знаем компанию, появилось уже позже, а в начале было нечто совсем иное.

Mi

Сейчас мы все знаем эту компанию. Но не все знают, с чего она начиналась.

С чего начинала Xiaomi

Xiaomi начинала не с продажи телефонов, и ее первым продуктом не был смартфон. Фактически, первый продукт Xiaomi до сих пор можно найти в каждом ее смартфоне. Им является оболочка операционной системы MIUI, которая сначала существовала отдельно от смартфонов компании.

Xiaomi может выпустить еще один складной телефон до конца года.

Впервые Xiaomi выпустила оболочку MIUI для Android в августе 2010 года. Она быстро завоевала популярность на форумах энтузиастов, таких, как XDA-Developers, в качестве альтернативы другим пользовательским прошивкам того времени. Уже тогда компания понимала, что у нее есть большое будущее. Но замахнуться со временем на производство телефонов было довольно смелой затеей.

Xiaomi Mi 1

Это первый телефон Xiaomi, но компания началась еще до него

На какие телефоны можно было поставить MIUI

Ранние версии MIUI были разработаны для таких устройств, как Google Nexus One, Nexus S, HTC Desire, Motorola Droid / Milestone и HTC HD2. Сложно демонстрировать все прелести своего программного продукта, если у тебя нет для него необходимого железа.

Некоторые из наиболее заметных функций, предоставляемых MIUI в те первые дни ее существования, включали настраиваемый экран блокировки, папки, поддержку тем (новая функция для своего времени), возможность удалять приложения, перетаскивая их в верхнюю часть экрана (еще одна уникальная функция), а также средства конфиденциальности, такие, как черные списки звонков / SMS.

Xiaomi признала, что быстрая зарядка убивает аккумулятор смартфона.

На что похожа MIUI

Положа руку на сердце, было сложно не заметить, как авторы новой оболочки вдохновлялись внешним видом и функциональностью iOS. Тогда даже были небольшие локальные скандалы, которые, впрочем, не ушли дальше слов.

Mi

Так выглядела первая версия MIUI.

В то время оболочка Android от Xiaomi также выделялась благодаря своей ориентированности на сообщество энтузиастов. Это позволяло им делиться своими идеями о том, что они хотели бы видеть в новых версиях MIUI. Тем самым они делали операционную систему лучше и настраивали ее под себя. Правда, с таким подходом философия подразумевающая незнание людьми того, чего они на самом деле хотят, не работала. В этом было одно из самых больших отличий от iOS. Но с тех пор мы наблюдали такой подход и у других производителей, таких, как OnePlus и ее оболочка Oxygen OS.

Xiaomi показала, как разгонять смартфоны.

Первый телефон Xiaomi

Естественно, все пришло к тому, что Xiaomi выпустила свой первый телефон Mi 1 в Китае в 2011 году. Телефон обладал утилитарным пластиковым корпусом, но отличался высококлассными характеристиками, включая чипсет Snapdragon S3, 1 ГБ оперативной памяти, 4 ГБ расширяемой памяти и аккумулятор 1930 мАч . В те времена это были очень хорошие характеристики, которых хватало всем (ПО и приложения не были такими требовательными). Примерно такие же внутренние компоненты были у многих признанных флагманов того времени.

Примерно таким же путем шли некоторые другие производители, самым удачным из которых оказался OnePlus.

Лэй Цзюнь

У него нет поводов не радоваться.

Важна ли MIUI для Xiaomi

MIUI по-прежнему является основой телефонов Xiaomi. Новые версии получают все новые функции, среди которых: улучшенное управление, оптимизация, защита буфера обмена, возможность подключения к ПК (в специальном режиме) и новые динамические обои. MIUI даже расширилась до умных часов Xiaomi в Китае, создав полноценную экосистему.

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Хотя Xiaomi уже ушла от имиджа только разработчика программного обеспечения, она все равно неразрывно связана с MIUI. Более того, многие пользователи покупают смартфоны компании не только из-за того, какие они есть, но и из-за операционной системы. В конце концов, MIUI еще долго будет визитной карточкой Xiaomi.
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