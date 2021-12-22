Какие телефоны первыми получат MIUI 13 и когда

Иногда компании, известные всем нам по выпуску смартфонов, делают нестандартные шаги, которые нам довольно сложно объяснить. Так получилось и в этом году, когда Xiaomi перевыпустила последнюю версию MIUI и отложила выход действительно новой MIUI 13 на более поздний срок. На самом деле раз она так поступила, у нее были на это причины, самой главной из которых можно считать недостаточную готовность пользовательского интерфейса. Он полон багов и ошибок, а значит, должен быть доработан. Именно поэтому компания решила не рисковать и отправила свое ПО на доработку. Но не будут же ее дорабатывать вечно. Теперь пришло время ее выхода, но надо понять, кому она будет доступна и когда.

Когда выйдет MIUI 13

Сейчас мы уже точно знаем, что 28 декабря состоится очередная презентация нового смартфона Xiaomi. Нам покажут новый Xiaomi 12, и компания это официально подтвердила. По всем прогнозам выходит, что MIUI 13 представят на этом же мероприятии. В этот день компания обязательно выпустит китайскую версию MIUI 13. Тут логично возникает вопрос, а что там с глобальной версией? По словам Xiaomiui, вполне вероятно, что глобальная версия дебютирует одновременно с китайской. Но есть вероятность того ,что она будет отложена на месяц и выйдет ближе к концу января. Одно ясно точно — когда бы они не вышли, они не будут отличаться друг от друга, а если отличия и будут, то они будут минимальными.

Что касается самой MIUI 13, то она будет более стабильной и усовершенствованной операционной системой компании с точки зрения производительности. Пока у нас есть информация от того же источника, владельцы каких телефонов первыми оценят все преимущества новой оболочки.

Телефоны, которые получат MIUI 13

Xiaomi Mi 11 / Mi 11 X / Mi 11X Pro / Mi 11i / Mi 11 Ultra / Mi 11 Lite 4G / Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11T / 11T Pro

Xiaomi Mi 10 / Mi 10T / Mi 10T Pro

POCO F3 / F3 GT

Poco X3 Pro

POCO X3 GT

Poco F2 Pro

Redmi Note 10 Pro / Note 10 4G

Даты выхода для каждого конкретного телефона не называются, но почти наверняка обновление достигнет этих устройств в течение примерно 3 месяцев с даты анонса MIUI 13.

Когда будет презентация Xiaomi 12

Запуск флагманских смартфонов Xiaomi 12 состоится, как мы и предполагали, 28 декабря этого года. Несколькими днями ранее этой датой поделился авторитетный инсайдер, известный как OnLeaks. От него же мы узнали и о том, как будет выглядеть новинка, и он же поделился рендерами базовой версии Xiaomi 12.

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Каким будет Xiaomi 12

Как именно будет выглядеть новинка, какой она станет и какие версии войдут в ее линейку, мы узнаем только в день презентации. Но дату презентации инсайдер назвал правильно. А значит, и с внешним видом, скорее всего, угадал. А кроме информации о том, каким телефон будет снаружи, мы знаем нем немного и о том, каким он будет внутри.

Рендеры демонстрируют довольно стандартный дизайн. Блок основной камеры, объединяющий линзы трех сенсоров и двойную светодиодную вспышку, выполнен в виде небольшого прямоугольника, расположенного в верхнем левом углу. Согласно утечкам, основной сенсор будет иметь разрешение 50 мегапикселей.

Что касается экрана, то Xiaomi 12 получит 6,2-дюймовый дисплей, который по современным меркам маловат. Напомним, что Xiaomi Mi 11, представленный в конце прошлого года, имеет 6,81-дюймовую панель. Экран смартфона получит разрешение Full HD+, а его левая и правая стороны будут иметь скругления — как и у предыдущей модели.

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Кроме того, Xiaomi 12 сертифицирован для быстрой зарядки 67 Вт. Мы можем ожидать, что с большой долей вероятности он получит аккумулятор емкостью 4500 мАч. Xiaomi 12 Pro будет поставляться с аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 100 Вт.

Xiaomi 12 будет работать на новейшей флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Стоимость смартфона пока неизвестна, но ожидать серьезного отличия от прошлогодней версии точно не стоит. Особенно в меньшую сторону.