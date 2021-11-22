Xiaomi рассказала, чего ждать от MIUI 13

В этом году Xiaomi впервые изменила себе, представив вместо новой версии MIUI улучшенную старую. Это было вынужденное решение, поскольку две предыдущие сборки оказались из рук вон плохими и обновлять прошивку, не обращая внимания на скопившиеся недостатки, было бы пиром во время чумы. Поэтому китайцы приняли волевое решение выпустить ремастер MIUI 12.5 с исправлением ошибок и недоработок. Но про MIUI 13 разработчики Xiaomi не забыли, а просто отложили выход обновления, чтобы сделать его ещё круче.

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Несмотря на то что MIUI 12.5 Enhanced должна была устранить все проблемы в работе совместимых смартфонов Xiaomi, став заменой MIUI 13, по-настоящему новой версии прошивки всё-таки быть, причём очень скоро. Об этом предупредил президент Xiaomi Group Лу Вэйбинг. По его словам, он пообщался с разработчиками MIUI, который рассказали ему, что апдейт радикальным образом улучшит впечатления пользователей от работы с прошивкой.

Какие смартфоны обновятся до MIUI 13

Разработчики уже завершили работу над MIUI 13, отполировали её и готовятся вот-вот выпустить обновление в люди, отметил Вэйбинг. Оно полностью готово и выйдет ещё до конца этого года. Несмотря на некоторые заминки, которые возникли у команды разработчиков, всё удалось вовремя исправить. Таким образом сегодня MIUI 13 — это одно из самых знаковых обновлений, способное изменить представление пользователей о самой прошивке и их устройствах.

По слухам, MIUI 13 представят на мероприятии 16 декабря. Предположительно, в этот день Xiaomi презентует не только обновление, но и флагманский смартфон Xiaomi 12, который станет первым аппаратом на базе новой версии прошивки. Вскоре после его выхода апдейт получат флагманы и субфлагманы 2021 модельного года:

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Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Youth Edition

Xiaomi Mi 10S

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Очевидно, что это не весь список устройств, которые получат MIUI 13 в первую очередь. В него так же могут войти аппараты линейки Xiaomi 11T, которые стали первыми смартфонами в модельном ряду компании, обновляющимися не 3, а целых 4 года. Уж их-то явно следовало бы обновить раньше, чем какой-нибудь Xiaomi Mi 10S, который относится даже не к 2021, а ещё в 2020 модельному году.

Что нового в MIUI 13

Совокупный перечень устройств, для которых Xiaomi рассчитывает выпустить MIUI 13, обещает быть довольно широким. В общей сложности, если верить данным самой компании, планируется обновить как минимум 113 устройств. Цифра, прямо скажем, внушительная. Другое дело, что Xiaomi время от времени позволяет себе пересматривать свои же обещание и отменять выход апдейтов для тех или иных аппаратов. Так что полагаться на текущий список на 100% явно не стоит.

MIUI 13 будет создана на базе Android 12. Но поскольку большая часть нововведений стоковой операционки уже была реализована в предыдущих версиях фирменной прошивки Xiaomi, соответственно, и хвастаться китайцы будут чем-то другим. В этом году, по слухам, нам предложат не самый обширный перечень новых функций:

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Усовершенствованные виджеты

Ускоренная анимация

Оптимизация работы интерфейса

Повышенное качество распознавания прикосновений

Улучшенный механизм создания скриншотов

Дополнительные цветовые схемы

Расписание для режима полёта

Улучшенная панель уведомлений

Улучшения быстрой зарядки

Гибкие настройки управления хранилищем

Новый режим энергосбережения

Честно сказать, новых функций, которые реально являются функциями, здесь не так уж и много. Впрочем, переживать по этому поводу особенно не стоит. Мы находимся на пороге перехода на новый этап развития прошивок, когда производители вынуждены отказаться от внедрения новых функций, делая ставку на усовершенствования интерфейса. Поэтому Xiaomi решила, что лучше сделать прошивку более удобной и стабильной, чем набросать в корзинку нововведений, которые и работать-то нормально не будут.