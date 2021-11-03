Купил iPhone 13 Pro Max и снова задумался, что лучше: iOS или Android

Одно только то, что сотни миллионов пользователей отдали свое предпочтение смартфонам и планшетам Apple, уже говорит о том, что в них явно что-то есть. Я знаю, что многие не могут принять существование вещей за пределами того, что нравится лично им. Поэтому, если по какой-то причине они отдают предпочтение Android, то iOS автоматическим становится в их глазах чем-то вроде коричневой массы с непечатным названием и неприятным запахом. Тем не менее, у смартфонов и планшетов под управлением iOS есть как минимум несколько преимуществ над Android, и они довольно объективные. Ниже я приведу те, с которыми сложно будет поспорить, но если вы найдете весомые аргументы, вы сможете высказать их в конце статьи.

Что лучше, iOS или Android

К основным преимуществам Android можно отнести ее возможность свободно менять почти все. Операционная система от Google предлагает более открытую платформу, возможность выбора настроек, универсальность и индивидуализацию. Это отлично, но так ли много в мире пользователей, которые действительно этим занимаются? Обычно они просто покупают телефон и используют по прямому назначению с базовыми настройками. Тем не менее, это все равно плюс, и я не буду сейчас рассказывать о том, что простота интерфейса iPhone является его большим преимуществом — это дело вкуса. Лучше приведу куда более объективные примеры.

Я на постоянной основе пользуюсь одним из Android-смартфонов и одной из новинок от Apple. Например, сейчас у меня есть iPhone 13 Pro Max, который неплохо проявил себя за месяц использования, но перехваливать его очень не хочется.

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Как быстро устаревает iPhone

Если не главным, то как минимум очень важным, преимуществом iPhone относительно любого Android-смартфона является возможность его долгой и счастливой работы. Со временем он не начинает так сильно тормозить, как конкуренты, а обновления программного обеспечения не делают его хуже вопреки предубеждениям. Наоборот, они иногда буквально вдыхают новую жизнь в старые смартфоны.

Актуальная версия ПО выходит для iPhone пятилетней давности и при этом они отлично работают. У меня до сих пор есть iPhone X, iPhone 6s, iPhone 5s и даже iPhone 4s. Все они очень долго работали и до сих пор справляются с основными задачами не хуже актуальных устройств на Android в ценовом диапазоне 15000-20000 рублей. И не надо говорить, что у самого дорогого iPhone только 6 ГБ оперативной памяти. Как говорится — главное не размер, а умение пользоваться.

Если разобраться, то главный минус платформы (ее закрытость) на самом деле является плюсом. Ведь именно она позволяет так хорошо оптимизировать работу смартфона. Операционной системе не надо ”распыляться” на сотни и тысячи самых разных устройств, оптимизация которых лежит, в первую очередь, на совести сторонних производителей. Они не зарабатывают на контенте или приложениях, в отличии от Apple. Они получают деньги на продаже железа и вынуждены штамповать новые и новые модели как можно чаще, забывая о таких вещах, как поддержка старых устройств.

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Это не значит, что все смартфоны на iOS могут превзойти все смартфоны на Android. Некоторые смартфоны на Android имеют чудовищное внутреннее устройство и потрясающую производительность. Однако в целом устройства iOS работают быстрее и плавнее, чем большинство телефонов Android в сопоставимых ценовых диапазонах.

Удобство iPhone, iPad и других устройств

То, что гаджеты на iOS выпускает только Apple, позволяет ей полностью контролировать этот процесс. В итоге она не заставляет своих пользователей выбирать между разными системами, оболочками и так далее. Пользователи получают на выходе идентичные устройства, которые являются продолжением друг друга.

На Android даже у одного производителя гаджеты часто отличаются друг от друга. Поэтому в случае с iOS все намного проще и приятнее. А функции синхронизации позволяют сделать этот процесс еще более интуитивным.

Безопасность iPhone и Android

Сейчас положение дел уже не такое, каким было несколько лет назад. Тогда смартфоны Apple были однозначными лидерами с точки зрения безопасности. Но постепенно Android прибавляла в этом направлении, и сейчас все не так плохо, как могло бы быть.

Google продолжает обеспечивать безопасность Google Play и делает важные шаги, чтобы наши телефоны и информация в них оставались в большей сохранности. К этим шагам относятся такие вещи, как усиление контроля, двухфакторная проверка, защита магазина, более контролируемые разрешения приложений и многое другое. Все это заставляет Android догонять iOS по безопасности, но купертиновская операционная система пока все равно впереди. Особенно, если смотреть в целом, а не по каким-то отдельным моментам.

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Подключение смартфона к автомобилю

Я знаю очень много людей, которые пользуются автомобилями с поддержкой CarPlay и Android Auto. Но возможностью подключения телефона к бортовой системе пользуются только те, у кого есть iPhone. Собственно, я тоже подключаю к своему автомобилю только смартфон от Apple.

CarPlay просто более удобная и предсказуемая, чем ее конкурент от Google. А еще она куда более производительная и более приятная в использовании. Именно поэтому вопросов, что выбрать для подключения, у меня не возникает. При этом у меня в постоянном использовании часто бывают два самых производительных смартфона из разных миров. Выясняется, что это не влияет на комфорт использования автомобильной составляющей.

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Но я не могу не отметить, что Android Auto проделала большой путь, хотя и становилась на нем все более похожей на Apple CarPlay.

Выгодно ли продавать iPhone

Как не крути, а многие из нас рано или поздно продают свой смартфон, чтобы купить новый. Кто-то передает его детям, родителям или бабушкам/дедушкам, но возможность выгодной перепродажи все равно является очень важной.

Именно iPhone намного меньше теряют в цене. Например, Samsung часто устраивает акции и снижает цену еще актуальных смартфонов на несколько десятков процентов. Apple так не делает, и в некоторых случаях даже трехлетний iPhone теряет не более половины стоимости на вторичном рынке. За то же время смартфоны на Android теряют 70-80% от первоначального ценника. Из-за этого обновлять флагманский iPhone на новый каждые два-три года выходит существенно дешевле.

Во многом это является следствием первого пункта, в котором я говорил о том, что iPhone дольше получает обновления и сохраняет свою работоспособность. Проще говоря, iPhone через 2-3 года имеет куда больше остаточного ресурса, чем Android-смартфон.

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iPhone или Android?

Этот вопрос уже давно является мемом. Каждый смартфон имеет свои преимущества и недостатки, но нет устройств, у которых вообще отсутствуют достоинства. В данной статье я просто хотел еще раз сказать, что Android — отличная платформа, но она не может быть лучшей во всем.

Как я уже говорил, у меня есть два разных смартфона, но если бы мне пришлось выбрать один, я не знаю, на чем остановил бы свой выбор. Скорее всего, на Android, но пока я не могу дать однозначного ответа на этот вопрос.