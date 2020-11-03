Можно ли переключаться с оболочки на чистый Android на одном смартфоне?

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Иван Кузнецов 0

Оболочка или чистый Android. Чистый Android или оболочка. Решить, что однозначно лучше, довольно сложно. Ведь у обоих вариантов есть свои поклонники и противники, убедить которых изменить своё мнение – задача ещё та. Другое дело, что причина, по которой пользователи занимают ту или иную сторону, состоит в том, что им просто не приходилось пользоваться чем-то другим. Ведь, купив однажды смартфон с оболочкой, вы уже вряд ли сможете отказаться от обширного спектра функций, а, купив смартфон на стоковой операционки, вряд ли согласитесь пренебречь его скоростью работы. Но Vivo даст вам такую возможность.

Origin OS

Перед вами виджет для переключения между Origin OS и чистым Android

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Китайский производитель смартфонов Vivo планирует отказаться от программной оболочки Funtouch OS и заменить её на Origin OS. Вопреки названию, это будет не стоковая операционка, а кастомная оболочка, которая, по утверждению Vivo, станет новым словом в развитии операционных систем, созданных на базе платформы компании Google. Помимо обширного перечня функций, характерного для оболочек, Origin OS предложит возможность быстрого переключения на чистый Android буквально в одно касание.

Оболочка Vivo Origin OS

Funtouch OS

Vivo отказывается от Funtouch OS в пользу Origin OS и чистого Android одновременно

Origin OS, которая выйдет в ближайшее время, представляет собой наиболее совершенное решение в области создания программных платформ на базе Android. Она претерпела множество серьёзных изменений пользовательского интерфейса, которые вы обязательно отметите. Система, разработанная Vivo, имеет встроенные кнопки для быстрого переключения между чистым Android и Origin OS, предлагая два совершенно непохожих друг на друга оформления рабочих столов и обеспечивая доступ, по сути, в параллельный мир, — написал в Weibo один из тестеров Origin OS.

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Несмотря на то что оригинальный текст был приведён на китайском языке и мне пришлось воспользоваться машинным переводом для того, чтобы понять, о чём идёт речь, совершенно очевидно, что Vivo планирует предложить своим пользователям возможность переключаться между оболочкой Origin OS и стоковой версией операционной системы Android. Ведь даже если Google Переводчик ошибся в переводе отдельных слов, очевидно, что ошибиться в переводе сути в данном случае было практически невозможно.

Переключение между Android и оболочкой

Чистый Android

Чистый Android быстр, но недостаточно функционален

О поддержке возможности переключения между оболочкой и чистым Android, помимо сообщения тестировщика, свидетельстует так же снимок смартфона с установленной Origin OS. На нём отчётливо виден виджет с двумя кнопками, служащими для активации стоковой операционки и оболочки в зависимости от того, что нужно пользователю. Конечно, производителю необходимо оптимизировать одновременно две версии ОС, не говоря уже о том, что нужно обеспечивать работу сразу двух загрузчиков, но такое нововведение могло бы стать настоящей киллер-фичей смартфонов Vivo.

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Хотел бы я, чтобы мой смартфон переключался с оболочки на чистый Android и обратно? Пожалуй, хотел бы. Ведь мало того, что таким образом у меня бы появилась возможность выбора, я мог бы переключаться между ними в зависимости от выполнения текущих задач. Если бы мне пришлось по вкусу быстродействие стоковой операционки, я бы предпочёл пользоваться ей на постоянной основе. Но поскольку оболочки, как правило, более функциональны, я мог бы переключаться на Origin OS, например, чтобы сделать пролистываемый скриншот или записать телефонный разговор. В общем, одни сплошные преимущества.

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