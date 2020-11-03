Можно ли переключаться с оболочки на чистый Android на одном смартфоне?

Оболочка или чистый Android. Чистый Android или оболочка. Решить, что однозначно лучше, довольно сложно. Ведь у обоих вариантов есть свои поклонники и противники, убедить которых изменить своё мнение – задача ещё та. Другое дело, что причина, по которой пользователи занимают ту или иную сторону, состоит в том, что им просто не приходилось пользоваться чем-то другим. Ведь, купив однажды смартфон с оболочкой, вы уже вряд ли сможете отказаться от обширного спектра функций, а, купив смартфон на стоковой операционки, вряд ли согласитесь пренебречь его скоростью работы. Но Vivo даст вам такую возможность.

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Китайский производитель смартфонов Vivo планирует отказаться от программной оболочки Funtouch OS и заменить её на Origin OS. Вопреки названию, это будет не стоковая операционка, а кастомная оболочка, которая, по утверждению Vivo, станет новым словом в развитии операционных систем, созданных на базе платформы компании Google. Помимо обширного перечня функций, характерного для оболочек, Origin OS предложит возможность быстрого переключения на чистый Android буквально в одно касание.

Оболочка Vivo Origin OS

Origin OS, которая выйдет в ближайшее время, представляет собой наиболее совершенное решение в области создания программных платформ на базе Android. Она претерпела множество серьёзных изменений пользовательского интерфейса, которые вы обязательно отметите. Система, разработанная Vivo, имеет встроенные кнопки для быстрого переключения между чистым Android и Origin OS, предлагая два совершенно непохожих друг на друга оформления рабочих столов и обеспечивая доступ, по сути, в параллельный мир, — написал в Weibo один из тестеров Origin OS.

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Несмотря на то что оригинальный текст был приведён на китайском языке и мне пришлось воспользоваться машинным переводом для того, чтобы понять, о чём идёт речь, совершенно очевидно, что Vivo планирует предложить своим пользователям возможность переключаться между оболочкой Origin OS и стоковой версией операционной системы Android. Ведь даже если Google Переводчик ошибся в переводе отдельных слов, очевидно, что ошибиться в переводе сути в данном случае было практически невозможно.

Переключение между Android и оболочкой

О поддержке возможности переключения между оболочкой и чистым Android, помимо сообщения тестировщика, свидетельстует так же снимок смартфона с установленной Origin OS. На нём отчётливо виден виджет с двумя кнопками, служащими для активации стоковой операционки и оболочки в зависимости от того, что нужно пользователю. Конечно, производителю необходимо оптимизировать одновременно две версии ОС, не говоря уже о том, что нужно обеспечивать работу сразу двух загрузчиков, но такое нововведение могло бы стать настоящей киллер-фичей смартфонов Vivo.

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Хотел бы я, чтобы мой смартфон переключался с оболочки на чистый Android и обратно? Пожалуй, хотел бы. Ведь мало того, что таким образом у меня бы появилась возможность выбора, я мог бы переключаться между ними в зависимости от выполнения текущих задач. Если бы мне пришлось по вкусу быстродействие стоковой операционки, я бы предпочёл пользоваться ей на постоянной основе. Но поскольку оболочки, как правило, более функциональны, я мог бы переключаться на Origin OS, например, чтобы сделать пролистываемый скриншот или записать телефонный разговор. В общем, одни сплошные преимущества.