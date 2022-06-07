Новая iOS 16 похожа на Android, но она все равно лучше

Многие думают, что WWDC, о которой все говорят и где Apple представляет свои новые версии операционной системы, это что-то мимолетное. На самом деле это большая конференция разработчиков, которая длится несколько дней и является чем-то вроде Google I/O, но в мире Apple. Просто в первый день этой конференции проводится мероприятие, на котором демонстрируются все новые операционные системы. В этом году презентация опять была онлайн, но от этого она не стала менее интересной. Для нас важнее всего была iOS. Давайте рассмотрим, что же нам представили, а вы уже сами для себя решите, что из этого скопировано из Android, а что позаимствовано на уровне идеи.

Что нового в iOS 13

Apple представила iOS 16 и ее ответвление для iPadOS 16 с множеством новых функций, которые в основном касались экрана блокировки. Так же были представлены watchOS 9 (для Apple Watch), macOS Ventura (для MacBook и Mac) и процессор М2, который стал мощнее и эффективнее модели предыдущего поколения. Но, как мы и сказали выше, мы будем обсуждать именно мобильную ОС.

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Экран блокировки iOS 16

Основное изменение в iOS 16 — это экран блокировки. Компания представляет самое большое обновление для него за все время. Новый экран блокировки позволит пользователям настраивать внешний вид даты и времени, устанавливая для них разные цвета и оттенки. Так же можно устанавливать разные фотографии и даже добавлять виджеты. Неважно, используете ли вы фотографию, статические обои или любые новые живые обои. Экран блокировки предлагает широкие возможности настройки. До этого, напомню, можно было только поменять заставку и больше ничего.

Android уже предлагала поддержку виджетов на экране блокировки, но от этой функции отказались. А вот отображение виджетов снизу, а не сверху, это действительно удобное и полезное нововведение. Тем более, что теперь они будут занимать еще меньше места, укладываясь в еще более аккуратные стопочки, чем раньше. Поэтому они не будут блокировать фотографию, которую вы разместили в качестве обоев. Она, кстати, может меняться, и это называется Photo Shuffle. Такое в разных оболочках Android тоже встречается уже много лет.

Удобные уведомления на экране блокировки

Существует новый API Live Activity, который позволяет получать более удобные уведомления с обновлениями в реальном времени. Например, он может показывать счет в играх или доставку еды, которую вы заказали через приложение. Это и правда удобно. Теперь не надо будет разблокировать телефон, чтобы получить информацию.

Новые функции сообщений в iOS

iOS 16 также представляет три новые функции для сообщений. Теперь вы можете редактировать сообщение и даже отменить его отправку. Кроме этого, вы можете пометить диалоги как непрочитанные. А еще есть новый режим диктовки, которому больше не нужно подключение для передачи данных — он работает локально на телефоне и полностью на устройстве. Вы также сможете переключаться между диктовкой и набором текста с клавиатуры. При этом вы получите автоматическое распознавание смайликов, автопунктуацию и полную поддержку Siri. Хотя, конечно, не во всех регионах.

Обновленный Кошелек в iOS 16

Важные изменения коснулись и приложения Wallet. Правда, в России они не имеют большого смысла. Тем не менее, Apple усердно работала над тем, чтобы в этом приложении можно было собрать платежи, документы и другие вещи, включая ключи доступа. Теперь их можно не просто складывать в Кошелек, но и делиться ими через СМС или по электронной почте с другими пользователями iPhone. Они получат его, добавят к себе в Кошелек и смогут открыть дверь.

Функция Apple Pay Later позволяет пользователю разделить покупку на равные платежи на срок до шести недель. Существует также отслеживание заказов Apple Pay, которое будет сохранять подробные квитанции в Wallet и отображать информацию об отслеживании заказов.

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Общие фотографии iCloud

Появилась новая общая библиотека фотографий iCloud. Ее можно создавать для шести человек и добавлять туда фотографии из своего альбома, включая автоматическую загрузку по распознанию лиц или дате, когда были сделаны эти фотографии.

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Новые карты Apple

Карты Apple тоже получили улучшения, но все они не так важны в нашей стране. Тем не менее, они все равно вызывают интерес. Появились они из-за того, что компания хочет иметь надежную экосистему, не полагаясь на Google.

Приложение получило возможность сложного построения маршрута с добавлением до 15 остановок в пути. При этом можно покупать билеты и хранить их. Остальные нововведения коснулись визуализации. В частности анимированные 3D-модели некоторых объектов на карте, которые помогут лучше ориентироваться на местности. Например, кафе с огромным пончиком на входе или знаменитая вывеска Las Vegas.

Выделение объектов в iOS

На презентации показали интересную функцию, как на картинке нажали на изображение собаки, оно отделилось от фона и его отправили сообщением. Это выглядит просто как фантастика. Apple говорит, что для этого используется машинное обучение. Но первые отзывы говорят, что работает это все пока довольно сыро. Так что еще есть куда улучшать, но сама идея хорошая.

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Новые функции Apple Carplay

Это одно из самых интересных изменений, которое нам предложили на презентации. Apple представляет новое поколение Carplay. Его поддержка появится в некоторых автомобилях в конце 2023 года. Система претерпит серьезные изменения и будет работать на всех доступных экранах в автомобиле, включая дисплей водителя. Это относится к моделям, которые оснащены единой системой экранов, включающей центральный экран, ЖК-экран вместо приборной панели и/или длинные экраны во всю переднюю панель, как в новых премиальных автомобилях.

Новые функции позволяют Carplay считывать и отображать важную информацию, такую ​​как скорость, обороты двигателя, уровень топлива и температуры. Также можно будет полностью настроить все экраны. Это лишний раз намекает на то, что Apple готовит почву для своих будущих электромобилей.

Что еще есть в iOS 16

В iOS 16 появилось и множество других функций, таких как новые настройки заметок, новые улучшения для всей системы, но все они не тянут на революционные и лишь немного меняют приложения или их внешний вид.

Устройства, которые поддерживают iOS 16

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2020-го года и новее)

Когда выйдет iOS 16

Предварительная версия iOS для разработчиков уже доступна для участников программы. Публичная бета-версия для всех желающих появится только в следующем месяце. Финальная версия появится как доступное обновление для всех поддерживаемых устройств только в сентябре. Почти наверняка старт массового распространения совпадет с запуском iPhone 14, на котором она будет установлена из коробки. Но уже сейчас вы можете поделиться мнением относительно новой версии iOS и ее сравнением с Android 13 в нашем Telegram-чате.