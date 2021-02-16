Названия каких десертов получат Android 12 и Android 13

Много лет мы жили с четким пониманием того, как должна называться новая версия Android. Все они получали полуофициальное название в дополнение к порядковому номеру. Снова и снова это были сладкие десерты, первая буква этого десерта была следующей по алфавиту относительно предыдущей. Потом традиция была закончена и мы видели только порядковый номер. Но позже оказалось, что компания не отказывалась от названий десертов, просто о них ничего не говорили пользователям. Сейчас стало понятно, как скорее всего будет называться новая версия Android 12. Отгадку как обычно раскопали в коде операционной системы. Давайте разберемся, с каким десертом нам придется жить дальше, какой из них даст название Android 13, а заодно поймем, почему компания перестала афишировать эти названия, хоть и не скрывает их.

Как будет называться Android 12

О том, что компания не прекратила использовать названия десертов, мы узнали от руководителя разработчиков программного обеспечения Google еще в прошлом году. Он рассказал, что компания использует внутренние названия для разных версий Android и привел пример, что Android 11 между собой называется ”Red Velvet Cake”.

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Android 12 тоже имеет название, но официально пока никто из представителей поискового гиганта его не сообщал. Согласно расследованиям XDA, следующая версия Android носит кодовое название Snow Cone. С наибольшей долей вероятности именно так будет называться новая версия Android, которая выйдет в конце лета или в начале осени этого года.

Сообщается, что подразделения внутренней разработки компании намекают на название Android 12. Просмотрите возможный исходный код и вы найдете ветки, начинающиеся с ”sc” или Snow Cone. Подтверждение того, что это не просто буквы, можно найти в Android 11, в коде которой встречается сокращение от Red Velvet Cake — ”rvc”.

Будет ли Android 12 называться как десерт

Скорее всего, мы не увидим, что Google использует какое-либо название, кроме Android 12, при распространении своей операционной системы. Сомнений в том, что название так и останется внутренним, не просто мало — их почти нет.

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Со стороны руководства было бы нелогично отменять эту милую традицию, а потом возвращаться к ней снова. Многим ”сладкие” названия нравились, а маркетологам и пиарщикам это позволяло красиво обыгрывать название в своих рекламных материалах. Есть как минимум одна веская причина того, почему так стало.

Почему Android перестал называться в честь десертов

Наиболее вероятной причиной отказа от десертных названий является то, что они не всегда и не везде воспринимаются так, так было задумано. То есть, если в США какой-то десерт что-то означает и связан, например, с какой-то традицией, то в других странах он или не будет связан с ними, или и вовсе будет не знаком людям.

Тот же маршмэллоу, который широко известен на родине Android и является главным десертом любого пикника, мало кому говорит о чем-то за пределами Штатов. Наверное, именно поэтому при первой возможности и при наличии буквы, которая могла бы соответствовать чему-то международному, компания хваталась за это название.

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Примерами могут служить KitKat или Oreo, которые известны во всем мире и обозначают не просто какую-то группу десертов, а конкретную сладость. Исходя из этого понятно, почему многие уже почти уверены, что Android 13 получит название Toblerone.

Использование дополнительного названия внутри компании не просто является забавной традицией среди разработчиков, но и позволяет избежать ошибок в обозначении версий ОС. При обсуждении новой версии можно ошибиться и назвать неправильную цифру, но если каждый раз говорить вместе с ней дополнительное название, ошибка сразу вскроется и будет исправлена.

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Как будет называться Android 13

Выше я уже привел пример того, что версия Android следующего года может называться Toblerone. Но это, конечно, не окончательный вариант. Наверняка в компании уже задумывались, как назвать Android 13, но окончательного решения пока, скорее всего, нет.

Среди возможных вариантов также предлагаются Tiramisu и Toffee. Лично я больше склоняюсь именно к варианту Toblerone. А вы?