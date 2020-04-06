Huawei стала первой компанией, которую лишили доступа к сервисам Google. В отличие от всех остальных китайских брендов, которые не покупают лицензию на Google Mobile Services по собственной воле, Huawei банально не имеет права это сделать из-за действия американских санкций. Поэтому китайцы решили, что попробуют прожить и без служб поискового гиганта, заменив их собственными наработками. Жаль только, что на данный момент уровень развития фирменных сервисов Huawei не дотягивает до того, чтобы они могли конкурировать с Google. А ведь именно на сервисах держится Android.

Можно ли заменить Google Play

Несмотря на то что пользователи Android по большому счёту никогда не были привязаны к Google Play, поскольку имели возможность скачивать софт с любых ресурсов, для подавляющего большинства основным источником приложений был всё-таки фирменный каталог Google. Мало того, что это банально удобнее, чем скачивать APK-файлы или искать сторонние магазины приложений, так ещё и выгоднее с точки зрения выбора. Ведь ни один другой каталог не может похвастать таким широким ассортиментом, как Google Play.

Huawei начала платить за установку приложений из AppGallery

Huawei пытается сделать что-то удобоваримое из своего AppGallery, но сейчас там нет большей части софта, и это для многих служит серьёзной причиной, чтобы не покупать смартфоны китайского бренда. Ведь что хочет пользователь? Пользователь хочет иметь доступ к приложениям, которыми он привык пользоваться. А в AppGallery нет ни WhatsApp, ни Facebook, ни Telegram. Что и говорить, если большей части банковских приложений там тоже ещё нет. Возможно, они появятся в будущем, но пока их не завезли, Huawei ничего не светит.

Зачем нужен Google Mobile Services

Но приложения – это не самое главное. Оказывается, некоторые разработчики, публикующие в AppGallery свой софт, банально не могут адаптировать его для работы без сервисов Google. Всё дело в том, что Google Mobile Services – это огромный набор различных служб и механизмов, которые и отвечают за работу штатных и сторонних приложений. GMS обеспечивают рассылку уведомлений, фоновое обновление, геопозиционирование и много чего ещё. У Huawei – да и у других производителей, в общем, тоже – этого, к сожалению, нет.

Да, Huawei удалось создать Huawei Mobile Services, которые поддерживают уже около 40 тысяч приложений. Но вот проблема – многим разработчикам для этого приходится серьёзным образом переписывать схему работы своих программ, чего им делать совершенно не хочется. А ведь есть сервисы, которых в распоряжении Huawei либо нет, либо работают они из рук вон плохо. Например, бесконтактные платежи. Конечно, я помню про то, что китайцы договорились с сервисом «Кошелёк», который тоже позволяет проводить бесконтактные платежи, но ведь это не более чем полумера. Смотрите сами.

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Несмотря на то что «Кошелёк Pay» умеет работать как штатный инструмент бесконтактной оплаты, активируясь по умолчанию, как и Google Pay, он во многом уступает фирменному сервису поискового гиганта. Начнём хотя бы с того, что он в принципе не поддерживает карты Visa, работая только с MasterCard. Не знаю, как у вас, а у меня две из четырёх банковских карт эмитированы именно Visa, поэтому для меня невозможность добавить их для совершения бесконтактных платежей — это серьёзное ограничение. А ведь есть ещё ограничения по банкам, не говоря уже о том, что «Кошелёк Pay» вообще не принимается ни одним сайтом или онлайн-службами вроде «Яндекс.Такси» или Ozon, в отличие от Google Pay.

Почему нет обновлений Андроид

С выходом Android 10 Google начала развивать инициативу Project Mainline. Она является продолжением модульной архитектуры Project Treble, которая позволяла поделить Android на несколько составляющих, зависящих от производителя смартфона и от поставщиков комплектующих, за счёт чего удавалось сократить сроки и трудозатраты на адаптацию обновлений Android. Благодаря Project Mainline поисковый гигант хочет сделать возможным распространение обновлений безопасности через Google Play для всех совместимых смартфонов напрямую.

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Но если у смартфонов Huawei – да и других брендов тоже – не будет доступа к Google Play, значит, никаких обновлений безопасности, по крайней мере вовремя, им не светит. А это, на мой взгляд, серьёзная проблема. Ведь такие апдейты не просто устраняют уязвимости, они исправляют критические недоработки операционной системы, делая её более стабильной. Сама Huawei довольно халатно относится к поддержке своих устройств, а потому выпускает патчи в лучшем случае раз в 3 месяца – и то, только для флагманских смартфонов, забывая о существовании всех остальных в принципе.

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Несмотря на то что мне действительно хочется, чтобы Huawei научилась жить в условиях изоляции и смогла создать альтернативу Google Mobile Services, на данный момент сервисы Google являются основополагающим механизмом, способным обеспечить стабильную и исправную работу операционной системы Android. У Huawei, лишённой доступа к службам поискового гиганта, пока нет возможности действовать в одиночку так, чтобы негативных последствий от отсутствия GMS не ощущали пользователи. Поэтому сам я не куплю смартфон без сервисов Google и не советую делать этого вам, чтобы не мучаться за свои же деньги.