Почему не стоит устанавливать Android 11 прямо сейчас

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что раньше я относился к обновлениям Android довольно скептически, потому что думал, что все нововведения можно получить в виде приложений, не обновляя саму ОС, со временем я изменил своё мнение. Теперь я устанавливаю любые, даже самые мелкие патчи безопасности, не говоря уже о новых итерациях платформы, которые выходят раз в год. Поэтому, когда Google только анонсировала Android 11, я заранее знал, что установлю её в числе первых. Но хорошо, что производитель моего смартфона немного задержался с оптимизацией, ведь у меня было время изучить мнения тех, кто уже обновился, и это спасло меня от многих проблем.

Android 11

Android 11 только вышла, а уже принесла столько проблем

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Android 11 оказался далеко не самым удачным обновлением хоть с точки зрения функциональных возможностей, хоть с точки зрения стабильности. Именно на это пользователи обновившихся смартфонов жалуются в социальных сетях и на тематических форумах, собирая отзывы таких же, как они, и совместно занимаясь поиском решений тех или иных проблем, с которыми им приходится сталкиваться в процессе эксплуатации операционной системы. Ведь в противном случае использование Android 11 превращается в сущий ад. Так что же случилось?

Проблемы Android 11

Face Unlock

Android 11 испортила работу многих штатных функций

Во-первых, пользователи обращают внимание на перебои в работе штатных функций. У многих самопроизвольно вылетает приложение камеры, Google Assistant может не слышать команд, а штатный автоответчик не запускается в принципе. И это речь о смартфонах Google Pixel, которые получили обновление в числе первых.

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Во-вторых, наблюдаются проблемы в быстродействии. Даже на топовых «пикселях» пользователи замечают явное проседание по скорости выполнения тех или иных задач. Причём неважно, будет это сохранение видео в 4К или просто запуск приложения с контактами – зависания есть, и они проявляются довольно часто.

В-третьих, смартфоны на Android 11 в принципе ведут себя странно: их дисплей самопроизвольно начинает мигать, разблокировка по лицу может не сработать вообще, панель приложений – не открыться, а Bluetooth-гарнитуры – не передавать звук. Кроме того, NFC может отключиться в момент оплаты по Google Pay, а сообщения – так и не уйти адресатам.

Обновлять Android или подождать

Бета-тест Android 11

Android 11 оказалась такой проблемной из-за недостаточного тестирования

Безусловно, сейчас речь идёт о чистом Android 11. Но дело в том, что сторонние производители берут за основу своих оболочек ту же самую операционную систему. Поэтому логично, что часть багов – даже если предположить, что разработчики устранят самые явные, — всё-таки сохранится и будет мешать вам пользоваться вашим смартфоном независимо от бренда. Samsung, OnePlus, Nokia, Xiaomi – неважно, чем вы пользуетесь. Главное, помните, что, обновляясь на Android 11, вы действительно рискуете получить на выходе лагающее нечто без шансов на скорейшее исправление.

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Почему так вышло, понять не трудно. Вся эта канитель с пандемией, переводом сотрудников на удалённую работу и неспособностью их работать друг с другом так же слаженно, как они бы работали в офисе, привела к тому, что Google была вынуждена выпустить Android 11 без должного тестирования. Ведь, если помните, компания трижды откладывала запуск бета-версии операционной системы, урезав программу предварительных испытаний почти на целый месяц. Поэтому не вижу ничего удивительного в том, что в этом случае часть багов просто не удалось выявить и, как следствие, вовремя их исправить.

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