Приехали. Пользователи жалуются на «идеальную» Harmony OS

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Иван Кузнецов 0

Harmony OS. Несмотря на то что она уже вышла, из-за ограниченной доступности мы знаем о ней всего-ничего. Да, все в курсе, что новая операцинка Huawei вроде как получилась более легковесной, чем Android, и благодаря этому, во-первых, работает быстрее, а, во-вторых, расходует меньше ресурсов. В общем, одни только положительные стороны. Однако по мере распространения Harmony OS стало выясняться, что она не такая уж идеальная.

Harmony OS

У Harmony OS тоже есть проблемы, причём весьма заметные

Чем Harmony OS лучше Android. Прямое сравнение

После обновления до Harmony OS некоторые пользователи стали жаловаться на то, что их смартфоны перестали заряжаться. У одних аппараты в принципе перестали распознавать подключение к сети электропитания, а у других просто перестала работать быстрая зарядка. То есть смартфон заряжается, но так, как будто подключён к маломощному блоку питания, даже если на деле используется адаптер высокой мощности.

Почему не заряжается телефон

Зарядка

Не заряжается смартфон Huawei после обновления? Вы такой не один

Решить проблему подручными средствами у пользователей не получилось. Не помогали на перезагрузки, ни откат к заводским настройкам, ни прочистка гнезда для зарядки. Смартфоны продолжали либо игнорировать электросеть, либо заряжаться на низкой скорости, к которой привыкли разве что владельцы iPhone. Единственное, что помогало, — это смена кабелей и адаптеров питания. Но ведь они не могли выйти из строя сразу у всех?

Разъяснить пользователям, что к чему, взялся Брюс Ли. Нет, не тот самый, а другой – глава мобильного подразделения Huawei. По его словам, в Harmony OS используется специальный механизм, который распознаёт неоригинальные аксессуары для зарядки. То есть, если вы попытаетесь подключить смартфон к поддельному кабелю или блоку питания, он распознает это и отключит их.

Huawei рассказала, легко ли перейти с Android на Harmony OS

Это делается в целях безопасности. Дело в том, что некоторые контрафактные кабели и адаптеры питания не содержат встроенных контроллеров, которые пресекают неограниченную подачу энергии. Это может спровоцировать «перезарядку», когда энергии поступает больше, чем требуется. В принципе, смартфон и сам в состоянии её ограничить, но безопаснее будет не пользоваться такими аксессуарами в принципе.

Снять это ограничение позволяет только использование сертифицированных кабелей и блоков питания. То есть, чтобы заряжать смартфон на максимальной мощности, нужно взять либо фирменный набор аксессуаров от Huawei, либо тех, которые компания официально сертифицировала. Аналогичным образом ограничивает использование контрафакта и Apple, так что особенно удивляться тут нечему.

Какой зарядник лучше купить

Зарядни

Если смартфон не заряжается, попробуйте сменить зарядник и кабель

По факту, кто бы там что ни думал, рекомендация Huawei пользоваться только сертифицированными кабелями и адаптерами питания имеет смысл. Ведь контрафактные аксессуары чаще горят, перегревают устройство, которое заряжают, и в принципе чаще выходят из строя. А, что касается медленной зарядки, то тут скорее всего дело в профилях электропитания.

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Производители дешёвых аксессуаров экономят, а потому внедряют минимум профилей, из-за чего смартфон попросту не может зарядиться быстрее, даже если сам зарядник обладает высокой мощностью. О том, что из себя представляют эти профили, читайте тут. Если вы столкнулись с проблемой, описанной выше, вам рекомендуется закупиться кабелями и адаптерами от нормальных производителей. Благо на АлиЭкспресс пруд-пруди качественных аксессуаров от проверенных брендов:

Я специально отобрал наиболее мощные адаптеры для зарядки смартфонов, потому что они смогут подзарядить даже топовые флагманы с поддержкой ультра-быстрой зарядкой, а ещё они гарантированно поддерживают широкий спектр профилей электропитания. Так что, на мой взгляд, самым оптимальным выбором сегодня являются 60-65-ваттные решения. А вот 120 Вт нужно брать уже тем, кто планирует заряжать не только смартфон.

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