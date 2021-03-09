Samsung выпустила Android 11 для Galaxy A50. Вот это круто!

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Иван Кузнецов 0

Samsung никогда не отличалась особенно трепетным отношением к обновлению своих смартфонов. Только в последние год-два она кардинальным образом изменила своё мнение об этом явлении и начала выпускать апдейты даже раньше, чем это делала Google. Но на этом корейцы не остановились и предложили владельцам всех своих смартфонов, вышедших после 2019 года, целых три года программной поддержки. Оценить это преимущество мы с вами сможем только в следующем году, но сам факт того, что компания до сих пор не бросила даже двухлетние смартфоны, уже вызывает уважение.

Galaxy A50

Galaxy A50 получил Android 11 спустя два года после выхода

Почему Android 11 для Samsung это плохо

В начале этой недели Samsung начала распространение Android 11 для двухлетнего Galaxy A50. Это первый смартфон обновлённой линейки Galaxy A, в рамках которой компания выпускает аппараты для конкуренции с китайскими брендами. Но если раньше Samsung могла себе позволить не обновить даже двухлетний смартфон, то теперь ничего подобного провернуть нельзя.

Новые функции One UI 3.1

One UI 3.1

One UI 3.1 содержит довольно много новых функций

Android 11 для Galaxy A50 вышла в составе оболочки One UI 3.1 общим весом 1,9 ГБ. В этом обновлении Samsung реализовала довольно много нововведений:

  • Возможность заменить лицо на мемодзи в видеоконференциях Google Duo;
  • Реализована бесшовная интеграция с Google Duo для быстрых звонков;
  • Появился механизм, позволяющий удалить геоданные из EXIF фотографий;
  • Появилось приложение Private Share для безопасной передачи данных с возможностью отозвать доступ;
  • Реализован механизм бесшовного переключения между устройствами по аналогии с Apple Continuity;
  • Появилась защита глаз от синего света с регулировкой цветовой температуры;
  • В приложении «Галерея» появился инструмент ретуширования людей;
  • Появилась возможность записывать видео со всех камер смартфона сразу;
  • Увеличение количества кадров в секунду, фиксируемых при записи видео;
  • Новые шаблоны вибрации в настройках вызовов и уведомлений;
  • Возможность отключить персонализацию рекламы в настройках;
  • Специальный инструмент настройки чувствительности экрана;
  • Поддержка приложения «Цифровое благополучие» для отслеживания времени использования.

Какие смартфоны Xiaomi не обновятся до Android 11

В составе One UI 3.1 для Galaxy A50 компания Samsung выпустила также мартовское обновление безопасности. Оно включает в себя самые актуальные исправления уязвимостей и баг-фиксы. Поэтому владельцы смартфонов, до которых добрался апдейт, могут не переживать о всевозможных угрозах, которые их поджидают в интернете.

Несмотря на это, не стоит полагаться на защитные механизмы обновления целиком. Эффективнее всего будет не подвергать себя ненужному риску и не скачивать из интернета что попало. Ведь, если помните, Джеффа Безоса, основателя Amazon, взломали через WhatsApp без его ведома.

Стоит ли обновляться до Android 11

Если вы размышляете, стоит ли обновляться до Android 11, то мой ответ – однозначно да. Мало того, что Samsung переосмыслила многие аспекты своей оболочки, так она ещё и усовершенствовала её функциональные возможности. Теперь владельцам Galaxy A50 доступны многие возможности, которые раньше считались эксклюзивом только флагманских смартфонов.

Обновление

Обновления не вредят, а только приносят пользу

Многие пользователи опасаются, что обновление замедлит их аппарат. Дескать, производителю невыгодно так долго поддерживать один смартфон, и он наверняка заинтересован в том, чтобы подтолкнуть потребителя к покупке нового. Однако это глубочайшее заблуждение. Во-первых, в прошивке ни одного смартфона, кроме iPhone, никогда не было замечено никаких замедляющих механизмов. А, во-вторых, в этом случае компанию – как ту же Apple – обязательно ждали бы многомиллиардные иски.

Самые интересные функции Android 11, о которых вы могли забыть

Нет, конечно, производительность вашего смартфона может падать. Но только в ваших глазах. Просто, когда аппарат устаревает, вам начинает казаться, что он работает слишком медленно. На его фоне более новые устройства выглядят настоящими ракетами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что у вас начинает создаваться впечатление замедлившейся работы своего гаджета. Но на самом деле просто ваши потребности изменились, а аппарат остался на том же уровне, что и был.

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