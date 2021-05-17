Приехали: Harmony OS не может самостоятельно запускать игры

Операционная система Harmony OS ещё не успела выйти в релиз, а уже опередила по быстродействию и iOS, и Android. Этому явно поспособствовали два фактора: эффективная оптимизация софта под железо, которое Huawei выпускает сама, и меньшая ресурсоёмкость. Просто Harmony OS изначально создавалась как универсальная платформа, подходящая не только для смартфонов, но и для носимой электроники, и даже устройств умного дома. Поэтому логично, что она должна была работать практически на любом железе. Вот только совсем без проблем у Harmony OS не обошлось.

Huawei ожидает, что HarmonyOS займет 16% рынка. За счет чего?

Как оказалось, Harmony OS совершенно не дружит с играми. Несмотря на то что Huawei заложила в основу своей операционки Android Open Source Platform, которая должна была обеспечить ей поддержку приложений для Android, запускать игры она не имеет. Вернее, умеет, но не так, как ожидаешь от операционной системы для мобильных устройств.

Как работает эмуляция игр

Вместо того, чтобы нативно запустить игру на мощностях устройства, Harmony OS эмулирует Android. Во всяком случае, какие бы игры вы не запускали, они будут распознавать ОС как компьютерный эмулятор Android. В результате алгоритмы входят в режим совместимости с ПК и применяют все настройки так, как если бы игра действительно запускалась на десктопе.

Сама по себе эмуляция не является чем-то плохим. Просто это подтверждает, что Harmony OS сама неспособна запускать игры, которые изначально были написаны под Android. Это, в свою очередь, влечёт за собой снижение производительности игр даже на флагманских смартфонах с мощным железом, чего совершенно не ждёшь, учитывая быстродействие операционки.

Хотите прикол? Harmony OS от Huawei поддерживает сервисы Google

Но это ещё не всё. Из-за того, что некоторые игры для Android имеют десктопный интерфейс, соответственно, определяя Harmony OS как компьютерный эмулятор, они запускают не мобильный интерфейс, а десктопный. От этого страдает и вёрстка, и управляемость, поскольку пользователю приходится совершать все действия, передвигая пальцем виртуальный курсор.

Harmony OS — это Android?

Пока не понятно, баг это или Harmony OS действительно несовместима с играми под Android. Это довольно странно, поскольку приложения из Google Play – и, кстати, сам Google Play тоже – мобильная операционка Huawei тянет без каких-либо проблем. Поэтому я бы предположил, что всё дело в недоработках, которые разработчикам ещё предстоит исправить перед релизом.

Впрочем, даже в этой бочке дёгтя есть одна маленькая ложка мёда. Сам факт того, что Harmony OS приходится эмулировать Android для запуска игр, подтверждает, что она является самостоятельно операционной системой. Несмотря на то что Huawei использует AOSP для совместимости с софтом из Google Play, в основе Harmony OS, скорее всего, и правда лежит ядро собственной разработки Huawei, которое препятствует нормальному запуску игр.

Больше памяти и оперативки: почему стоит выбрать Harmony OS, а не Android

Даёт ли нам что-то тот факт, что Harmony OS – это не переделанный Android? Ну, с практической точки зрения, ничего хорошего. Как видите, из-за самостоятельности собственной операционки Huawei она не поддерживает игры для Android, а значит, оказывается в менее выигрышном положении. С другой стороны, теперь мы хотя бы знаем, что Huawei нас не обманывала, хоть и не захотела что-либо внятно объяснить.