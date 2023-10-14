Почему не стоит покупать планшет, если у вас уже есть Android-смартфон

Разговоры о том, стоит ли покупать планшет, продолжаются до сих пор. При этом всем уже очевидно, что подобное устройство не в состоянии заменить ноутбук. Более того, имеющие место недостатки планшетов заставляют убедиться: при наличии смартфона на Андроид покупать его увеличенную версию нет никакого смысла. Если вы не согласны с этим утверждением, то пора открыть глаза и принять во внимание очевидные вещи.

Недостатки экрана планшета

С одной стороны, планшет для просмотра фильмов — это идеальный вариант из-за того, что его экран существенно больше, чем у смартфона. Однако увеличенная диагональ заставляет производителя экономить на качестве. Сегодня вы можете купить смартфон с хорошим экраном наподобие TECNO Camon 20 всего за 15 тысяч рублей, но не найдете в официальной рознице планшет с AMOLED-матрицей дешевле 50 тысяч.

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Используемые в подавляющем большинстве планшетов IPS-экраны характеризуются низким уровнем яркости и скромной контрастностью. Кроме того, выбор матрицы такого типа негативным образом сказывается на автономности. Поэтому даже со здоровенным аккумулятором планшет разряжается быстрее смартфона.

Качество камеры планшета

Также вы должны знать, что камера планшета — аппаратный компонент, на котором производители всегда экономят. Любой смартфон за ту же сумму предложит более высокое качество фото и видео. И даже недорогая модель вроде Redmi Note 12 4G будет снимать лучше планшета Xiaomi Pad 6 по цене почти в 2 раза выше. Вы только взгляните на сравнение характеристик их камер.

Камера Redmi Note 12 Xiaomi Pad 6 Основная 50 МП 13 МП Сверхширокоугольная 8 МП Нет Макро 2 МП Нет Фронтальная 13 МП 8 МП

О чем тут можно говорить, если основная камера Xiaomi Pad 6 снимает на уровне фронталки Redmi Note 12, а еще не позволяет переключаться на сверхширокоугольный модуль? И это общая тенденция. Камера планшета подходит разве что для видеозвонков и фотографирования счетчиков. Но их показания при плохом освещении все равно будут едва различимы на получившемся снимке.

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Как играть на планшете

При прочих равных планшет, работающий на том же процессоре, что и смартфон-конкурент, покажет лучшую производительность за счет увеличенной площади рассеивания тепла. Вместе с тем определяющую роль все равно играет выбор чипсета. Загвоздка заключается в том, что найти планшет на мощном процессоре не получится. Сколько моделей на Snapdragon 8 Gen 2 сейчас доступно? Всего три, и все они — представители линейки Samsung Galaxy Tab S9 за 80-150 тысяч рублей. А вот смартфонов на Snapdragon 8 Gen 2 уже несколько десятков.

Если вы решите поиграть на планшете, то помимо не самого мощного процессора столкнетесь с еще одной проблемой — эргономикой. Да, у устройства большой экран, на котором отлично заходят проекты из серии «три в ряд». Но в гонки и шутеры на такой бандуре играть невозможно. По крайней мере, если вы не позаботились о покупке совместимого геймпада.

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Оптимизация приложений для планшетов

Из-за того, что планшетов на Android значительно меньше, чем смартфонов, разработчики приложений редко стараются оптимизировать свой софт под большие устройства. Поэтому некоторые программы идут не во весь экран, какие-то вылетают, а порой и вовсе оказываются закрыты, так как созданы исключительно для телефонов.

Конечно, многое будет зависеть от того, какие приложение на планшете вы решите использовать. Но, согласитесь, всегда хочется иметь уверенность в том, что нужная программа точно запустится и будет вести себя адекватно. Увы, в случае с планшетом на Андроид ее нет.

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Планшеты с поддержкой SIM-карт

Казалось бы, зачем планшету SIM-карта? Ведь никто не собирается звонить, прикладывая огромный экран к уху. Но у любой SIM-карты есть и другое применение — мобильный интернет для планшета. К сожалению, большинство моделей не имеет соответствующего слота, так что вам с высокой долей вероятности придется ограничиться Wi-Fi.

Сегодня, наверное, почти у каждого домашний интернет работает через Wi-Fi. Но что вы будете делать на улице или в гостях у человека, который забыл пароль? Приняв во внимание такие сценарии, вы наверняка по-новому взгляните на необходимость наличия симки в планшете.

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Автономность и скорость зарядки планшета

Батарея планшета априори больше, чем у смартфона. Однако повальное использование IPS-матриц оказывает негативное влияние на автономность таких устройств. К примеру, смартфон Redmi Note 12 4G в режиме воспроизведения видео держится почти 30 часов, согласно результатам теста портала GSMArena.com. В то же время сопоставимый по цене планшет Redmi Pad отключится уже через 13,5 часов. Разница очевидна.

Еще один недостаток планшетов — скорость зарядки. В то время как на рынке уже есть смартфоны с блоком питания на 240 Вт в комплекте, пиковое значение мощности для планшета составляет 80 Вт. А если мы сравним упомянутые ранее Redmi Note 12 и Redmi Pad, то получится, что телефон заряжается за 71 минуту, а большое устройство — за 141. Думаю, на этом можно заканчивать любые споры о том, стоит ли покупать планшет.