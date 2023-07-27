Samsung выпустила Galaxy Tab S9 — самый крутой планшет на Android по цене пяти Xiaomi

Презентация Galaxy Unpacked 2023, которая прошла 26 июля, подарила миру несколько новых устройств от складных смартфонов Z Fold 5 и Z Flip 5 до умных часов Galaxy Watch 6. Пожалуй, меньше всего внимания было приковано к планшетам Samsung, и это — совершенно ошибочный подход. Ведь именно они демонстрируют превосходство корейцев над китайскими брендами. А представители серии Galaxy Tab S9 — лучшие планшеты на Android, пускай и очень дорогие.

Новый планшет Samsung Galaxy Tab S9

Главная задача Galaxy Tab S9 — привнести флагманский опыт смартфонов Samsung в планшеты, ведь большие устройства, как известно, в технологическом плане всегда уступали своим младшим собратьям. Теперь эта грань оказалась практически стерта. Ведь даже базовый планшет Galaxy Tab S9 оснащен AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, а его корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP68.

Характеристики Galaxy Tab S9 Экран 11 дюймов, AMOLED (2560х1600), 60-120 Гц Основная камера 13 Мп Фронтальная камера 12 Мп Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Память 8/128 или 12/256 Гб Аккумулятор 8400 мАч Зарядка 45 Вт

К сожалению, не обошлось без даунгрейда. В отличие от планшета Galaxy Tab S8, новая модель лишилась сверхширокоугольной камеры, а все остальные сенсоры остались без изменений. На это Samsung ответила увеличением стереодинамиков с поддержкой технологии Dolby Atmos на 20% и добавлением новой системы охлаждения, которая позволяет продемонстрировать всю мощь процессора Snapdragon 8 Gen 2.

На 400 мАч выросла емкость аккумулятора, были добавлены программные улучшения (новый мультиоконный режим, Vision Booster и второй экран), а обновления на планшеты Samsung отныне будут приходить в течение 4-х лет с момента выпуска устройства, а патчи безопасности — в течение 5-ти.

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Характеристики Galaxy Tab S9 Plus

Планшет Galaxy Tab S9+ — это не только увеличенная версия базовой модели, но и устройство с продвинутыми камерами. В Plus-версии используются дополнительные объективы спереди и сзади для сверхширокоугольных фото и видео.

Характеристики Galaxy Tab S9+ Экран 12,4 дюйма, AMOLED (2800х1752), 60-120 Гц Основная камера 13 + 8 Мп Фронтальная камера 12 + 12 Мп Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Память 12/256 или 12/512 Гб Аккумулятор 10 090 мАч Зарядка 45 Вт

Если сравнить новую модель с Galaxy Tab S8 Plus, то окажется, что в планшете Samsung 2023 года появилась дополнительная фронталку, тыльный сверхширик был прокачан, а корпус наконец-то защищен от влаги и пыли, не говоря уже о топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 2, который заставляет выбросить модель предыдущего поколения на свалку истории.

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Galaxy Tab S9 Ultra — лучший планшет Samsung

Самый лучший планшет Samsung — это Galaxy Tab S9 Ultra. Как ни странно, он имеет мало отличий от Plus-версии. Камеры те же, экран в техническом плане аналогичный, а главное отличие — присутствие выреза в виде челки, куда производитель спрятал двойную фронталку.

Характеристики Galaxy Tab S9 Ultra Экран 14,6 дюйма, AMOLED (2960х1848), 60-120 Гц Основная камера 13 + 8 Мп Фронтальная камера 12 + 12 Мп Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Память 12/256, 12/512 Гб или 16/1024 Гб Аккумулятор 11 200 мАч Зарядка 45 Вт

В сравнении с предыдущим поколением улучшили сверхширик основной камеры, добавили новый процессор и программные фишки, о которых уже было сказано в описании базового планшета Galaxy Tab S9.

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Дата выхода Galaxy Tab S9

Дата выхода Galaxy Tab S9 назначена на 11 августа. В этот день в большинстве стран мира, где Samsung представлена официально, начнут продаваться в магазинах. В России девайсы могут появиться раньше, поскольку корейцы не контролируют параллельный импорт своих устройств и не в состоянии повлиять на реальные сроки выхода. Ну а с 26 июля предлагается оформить предзаказ Galaxy Tab S9.

Цены Galaxy Tab S9 традиционно отличаются в зависимости от региона. Для начала рассмотрим предложение для стран, где в качестве официальной валюты используется доллар США:

Galaxy Tab S9 — от $799 (~ 72 000 ₽);

Galaxy Tab S9 Plus — от $999 (~ 90 000 ₽);

Galaxy Tab S9 Ultra — от $1199 (~ 108 000 ₽).

Чтобы купить Galaxy Tab S9 в России, придется выложить еще больше денег:

Tab S9 — от 83 990 ₽;

Tab S9 Plus — от 104 990 ₽;

Tab S9 Ultra — от 125 990 ₽.

В нашей стране доступны все версии (в том числе с поддержкой модуля сотовой связи), но их наличие будет зависеть от магазина. Максимальная цена — 185 990 ₽. Именно столько стоит Galaxy Tab S9 Ultra на 1 Тб с поддержкой 5G. Для сравнения можно взглянуть на текущую стоимость планшетов Samsung предыдущего поколения:

Нельзя сказать, что новое поколение планшетов Galaxy Tab S9 не изменилось. За исключением Ultra-версии все модели получили серьезный апгрейд, который, впрочем, не может в полной мере компенсировать угрожающе высокую стоимость новинок.