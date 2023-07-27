Samsung выпустила Galaxy Tab S9 — самый крутой планшет на Android по цене пяти Xiaomi

  2. Темы
  3. Планшеты
Герман Вологжанин

Презентация Galaxy Unpacked 2023, которая прошла 26 июля, подарила миру несколько новых устройств от складных смартфонов Z Fold 5 и Z Flip 5 до умных часов Galaxy Watch 6. Пожалуй, меньше всего внимания было приковано к планшетам Samsung, и это — совершенно ошибочный подход. Ведь именно они демонстрируют превосходство корейцев над китайскими брендами. А представители серии Galaxy Tab S9 — лучшие планшеты на Android, пускай и очень дорогие.

Samsung выпустила Galaxy Tab S9 — самый крутой планшет на Android по цене пяти Xiaomi. Новая линейка планшетов состоит из трех моделей. Фото.

Новая линейка планшетов состоит из трех моделей

Новый планшет Samsung Galaxy Tab S9

Главная задача Galaxy Tab S9 — привнести флагманский опыт смартфонов Samsung в планшеты, ведь большие устройства, как известно, в технологическом плане всегда уступали своим младшим собратьям. Теперь эта грань оказалась практически стерта. Ведь даже базовый планшет Galaxy Tab S9 оснащен AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, а его корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP68.

ХарактеристикиGalaxy Tab S9
Экран11 дюймов, AMOLED (2560х1600), 60-120 Гц
Основная камера13 Мп
Фронтальная камера12 Мп
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 2
Память8/128 или 12/256 Гб
Аккумулятор8400 мАч
Зарядка45 Вт

К сожалению, не обошлось без даунгрейда. В отличие от планшета Galaxy Tab S8, новая модель лишилась сверхширокоугольной камеры, а все остальные сенсоры остались без изменений. На это Samsung ответила увеличением стереодинамиков с поддержкой технологии Dolby Atmos на 20% и добавлением новой системы охлаждения, которая позволяет продемонстрировать всю мощь процессора Snapdragon 8 Gen 2.

Новый планшет Samsung Galaxy Tab S9. Экран базовой версии планшета. Фото.

Экран базовой версии планшета

На 400 мАч выросла емкость аккумулятора, были добавлены программные улучшения (новый мультиоконный режим, Vision Booster и второй экран), а обновления на планшеты Samsung отныне будут приходить в течение 4-х лет с момента выпуска устройства, а патчи безопасности — в течение 5-ти.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Характеристики Galaxy Tab S9 Plus

Характеристики Galaxy Tab S9 Plus. У Plus-версии продвинутый набор камер. Фото.

У Plus-версии продвинутый набор камер

Планшет Galaxy Tab S9+ — это не только увеличенная версия базовой модели, но и устройство с продвинутыми камерами. В Plus-версии используются дополнительные объективы спереди и сзади для сверхширокоугольных фото и видео.

ХарактеристикиGalaxy Tab S9+
Экран12,4 дюйма, AMOLED (2800х1752), 60-120 Гц
Основная камера13 + 8 Мп
Фронтальная камера12 + 12 Мп
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 2
Память12/256 или 12/512 Гб
Аккумулятор10 090 мАч
Зарядка45 Вт

Если сравнить новую модель с Galaxy Tab S8 Plus, то окажется, что в планшете Samsung 2023 года появилась дополнительная фронталку, тыльный сверхширик был прокачан, а корпус наконец-то защищен от влаги и пыли, не говоря уже о топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 2, который заставляет выбросить модель предыдущего поколения на свалку истории.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Galaxy Tab S9 Ultra — лучший планшет Samsung

Galaxy Tab S9 Ultra — лучший планшет Samsung. У топовой версии планшета фронталка спрятана в челку. Фото.

У топовой версии планшета фронталка спрятана в челку

Самый лучший планшет Samsung — это Galaxy Tab S9 Ultra. Как ни странно, он имеет мало отличий от Plus-версии. Камеры те же, экран в техническом плане аналогичный, а главное отличие — присутствие выреза в виде челки, куда производитель спрятал двойную фронталку.

ХарактеристикиGalaxy Tab S9 Ultra
Экран14,6 дюйма, AMOLED (2960х1848), 60-120 Гц
Основная камера13 + 8 Мп
Фронтальная камера12 + 12 Мп
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 2
Память12/256, 12/512 Гб или 16/1024 Гб
Аккумулятор11 200 мАч
Зарядка45 Вт

В сравнении с предыдущим поколением улучшили сверхширик основной камеры, добавили новый процессор и программные фишки, о которых уже было сказано в описании базового планшета Galaxy Tab S9.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Дата выхода Galaxy Tab S9

Дата выхода Galaxy Tab S9 назначена на 11 августа. В этот день в большинстве стран мира, где Samsung представлена официально, начнут продаваться в магазинах. В России девайсы могут появиться раньше, поскольку корейцы не контролируют параллельный импорт своих устройств и не в состоянии повлиять на реальные сроки выхода. Ну а с 26 июля предлагается оформить предзаказ Galaxy Tab S9.

Дата выхода Galaxy Tab S9. Стоимость планшетов в долларах США. Фото.

Стоимость планшетов в долларах США

Цены Galaxy Tab S9 традиционно отличаются в зависимости от региона. Для начала рассмотрим предложение для стран, где в качестве официальной валюты используется доллар США:

  • Galaxy Tab S9 — от $799 (~ 72 000 ₽);
  • Galaxy Tab S9 Plus — от $999 (~ 90 000 ₽);
  • Galaxy Tab S9 Ultra — от $1199 (~ 108 000 ₽).

Чтобы купить Galaxy Tab S9 в России, придется выложить еще больше денег:

  • Tab S9 — от 83 990 ₽;
  • Tab S9 Plus — от 104 990 ₽;
  • Tab S9 Ultra — от 125 990 ₽.

В нашей стране доступны все версии (в том числе с поддержкой модуля сотовой связи), но их наличие будет зависеть от магазина. Максимальная цена — 185 990 ₽. Именно столько стоит Galaxy Tab S9 Ultra на 1 Тб с поддержкой 5G. Для сравнения можно взглянуть на текущую стоимость планшетов Samsung предыдущего поколения:

Нельзя сказать, что новое поколение планшетов Galaxy Tab S9 не изменилось. За исключением Ultra-версии все модели получили серьезный апгрейд, который, впрочем, не может в полной мере компенсировать угрожающе высокую стоимость новинок.

Теги
Лонгриды для вас
Уже в этом году Samsung может выпустить первый складной планшет

Складные устройства постепенно шагают по планете. Они набирают популярность и становятся все более массовыми. Мало того, что новые бренды подтягиваются к этой гонке, так и сама конструкция становится все более надежной. Одна только полная защита от воды чего стоит. Но путь еще не закончен, и в ближайшее время нам покажут кое-что интересное - это будет новое устройство для Samsung. Что-то подобное уже было, но только сейчас за это берется южнокорейский гигант, который может в очередной раз перевернуть индустрию.

Читать далее
Впервые вижу защищенный планшет с такими крутыми характеристиками. По-моему, его стоит купить

На рынке Android-устройств защищенные планшеты являются большой редкостью. Отсутствие конкуренции позволяет производителям таких гаджетов не уделять серьезного внимания характеристикам. В устройство можно запихнуть любой хлам, ведь у потенциального покупателя просто не будет другого выбора, кроме как купить единственную доступную модель. Однако у всех правил есть исключения, что доказывает планшет Blackview Active 8 Pro, мимо которого я просто не мог пройти.

Читать далее
Огромный матовый экран и защита зрения — обзор планшета TCL NXTPAPER 12 PRO

Гаджеты, выпущенные под брендом TCL, не очень часто бывают у нас на обзорах. Тем интереснее было разобраться с одним из них и посмотреть, что он из себя представляет. На этот раз из новинок мы выбрали планшет TCL с огромной диагональю 12,2 дюйма. Компания уже не раз показывала, что пытается сделать привычные вещи хотя бы немного необычными. Стал таким и этот планшет. Сразу бросаются в глаза несколько его особенностей, и именно они выделяют его на фоне конкурентов. Но не будем забегать вперед и давайте лучше разберемся во всем по порядку.

Читать далее