10 проблем смартфонов на Андроид, которые возникают по вашей вине

Человеку свойственно перекладывать вину на других. И подобное отношение к проблемам проявляется не только при общении с другими людьми, но и при взаимодействии со смартфоном. Если на устройстве что-то не работает, тормозит или не запускается, пользователь, скорее всего, обвинит производителя гаджета или разработчика приложения и только в последнюю очередь будет рассматривать себя в качестве виновника. Чтобы это доказать, предлагаю взглянуть на 10 частых проблем со смартфонами на Android, в возникновении которых вам следует винить себя.

Почему греется телефон

Это довольно распространенная проблема, не только доставляющая неудобства пользователю, но и напрямую влияющая на срок службы смартфона. Если вы столкнулись с серьезным нагревом корпуса, то, конечно, можно обвинить разработчиков прошивки. Однако самая частая причина высокой температуры корпуса — большое количество процессов, работающих в фоне. Следовательно, чтобы решить проблему, вам нужно их отключить.

Телефон быстро разряжается

Следствием сильного нагрева может стать быстрая разрядка телефона. И в ней тоже далеко не всегда стоит винить производителя, который плохо оптимизировал прошивку или установил маленький аккумулятор. Бывает, что один и тот же смартфон в руках одного человека держит заряд 2 дня, а в руках второго не доживает и до вечера при одинаковых сценариях использования. Как правило, в возникновении этой проблемы тоже виноваты фоновые процессы, активированные случайно или намеренно владельцем. Но есть и другие причины, на которые вам стоит обратить внимание.

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Почему тормозит телефон

Сегодня можно купить смартфон хоть за 5, хоть за 150 тысяч рублей. И, если вы выбираете дешевую модель, не нужно возлагать на нее большие ожидания. С высокой долей вероятности она будет тормозить даже при выполнении базовых задач. Также причиной лагов и медленной работы являются фоновые процессы и другие факторы, подробно описанные в нашем материале.

Не устанавливается приложение

Чаще всего владельцы Андроид-смартфонов скачивают приложения через Google Play, но после нажатия кнопки «Установить» видят на экране сообщение об ошибки. А еще, бывает, инсталляция прерывается. В обоих случаях главной причиной является недостаточное количество места на внутреннем накопителе. Освободите память, чтобы любая программа устанавливалась без проблем.

Не приходят уведомления на Андроид

Смартфон — устройство, позволяющее своему владельцу всегда оставаться на связи. Поэтому ситуация, когда вам пришло важное сообщение в мессенджере, но на экране не отобразилось уведомление, становится крайне неприятной. Но, как и в случае с другими проблемами, виноваты вы сами. Скорее всего, приложению была запрещена работа в фоне. Поэтому, если вы столкнулись с подобными неполадками, разберитесь, как вернуть уведомления на Андроиде.

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Как отключить уведомления от сайтов

Бывает и обратная ситуация, когда браузер присылает пользователю огромное количество оповещений от непонятных сайтов. Но возникает подобная проблема тоже исключительно по вине владельца смартфона. Впервые посещая некоторые веб-ресурсы в интернете, вы можете заметить на экране предложение об отправке уведомлений. Если случайно его принять — будьте готовы регулярно получать бесполезные оповещения. Если вы не знаете, как отключить уведомления от сайтов, настоятельно рекомендую прочитать этот текст.

Почему не работает блютуз на телефоне

С работой датчика Bluetooth связано очень много проблем. У кого-то не подключаются блютуз-наушники, кто-то не видит в списке доступных устройств второй смартфон, на который нужно передать файл, а некоторые люди жалуются на то, что у них автоматически включается блютуз. В 95% случаев вновь виноват сам владелец устройства, неправильно выставивший настройки. Поэтому примите к сведению самые частые проблемы Bluetooth, а также изучите инструкцию по их устранению.

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Wi-Fi без доступа к интернету

Наверное, каждый из вас пользуется беспроводным интернетом, подключение к которому выполняется через Wi-Fi. Если после активации вы видите сообщение «Сеть без доступа к интернету», то не торопитесь винить провайдера, запланировавшего технические работы, или производителя роутера, чьи настройки постоянно сбиваются. Чаще всего причиной появления ошибки становится то, что пользователь забыл оплатить интернет. Но есть и другие причины, где вина владельца смартфона тоже очень вероятна.

Плохо работает GPS

Все смартфоны оснащены датчиками определения геолокации. Если вы заметили, что на вашем устройстве плохо работает GPS, то, возможно, вы сами ограничили его работу с целью улучшения автономности. Мы уже рассказывали о том, как улучшить точность GPS. Так что обязательно изучите этот материал, если столкнетесь с проблемами при определении геолокации.

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Компьютер не видит телефон

В конце скажу несколько слов о проблеме, когда компьютер не видит телефон при подключении через USB. Ознакомившись с другими ошибками, вы уже могли прийти к выводу, что искать ключ к их исправлению стоит в неправильно выставленных настройках. В случае с подключение к ПК обратите внимание на сообщение, которое появится на экране. Не забудьте разрешить передачу данных, иначе смартфон будет только заряжаться.