В Android Auto, как и в самом Android, есть скрытое меню. Про общие настройки для разработчиков мы говорили отдельно, а сегодня я хочу поделиться параметрами, разработанными специально для автомобилистов. И, хотя большинство пунктов там обычному водителю не нужны, несколько настроек реально улучшают повседневное использование. Разберём три функции, которые я включаю чаще всего: повышение резкости экрана в машине, установку сторонних приложений и отключение беспроводного режима.

Показываю, где прячутся скрытые настройки Android Auto. Фото.

Показываю, где прячутся скрытые настройки Android Auto

Как включить меню разработчика в Android Auto

Все три настройки живут в скрытом меню Android Auto, которое по умолчанию выключено. Хорошая новость: включить его нужно только один раз — потом раздел останется на месте:

  1. Откройте приложение «Настройки» на телефоне.
  2. Перейдите в «Подключённые устройства», затем в «Настройки подключения».
  3. Нажмите на пункт «Android Auto».
  4. Прокрутите вниз и несколько раз подряд тапните по строке «Версия», пока не появятся настройки разработчика. Когда останется мало нажатий, система покажет уведомление, что до включения осталось три тапа.
Сначала нужно включить настройки Android Auto для разработчиков. Фото.

Сначала нужно включить настройки Android Auto для разработчиков

После этого раздел с настройками разработчика появится, если нажать на кнопку с тремя точками в настройках Android Auto. Если хочется базовой настройки без залезания в меню разработчика, посмотрите 4 простых настройки Android Auto, которые помогают не отвлекаться за рулём.

Повышение разрешения экрана делает картинку в машине чётче

Android Auto не всегда сам подбирает то разрешение, которое реально поддерживает экран машины. Если система выставит слишком низкое значение, картинка выглядит мутнее, чем могла бы. В меню разработчика можно задать разрешение вручную: доступны варианты 1080p, 720p и 480p.

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Смысл простой — если ваш экран поддерживает более высокое разрешение, а Android Auto по какой-то причине выбрал 720p или 480p, ручное переключение на 1080p сделает интерфейс и карты резче. Чтобы поменять этот параметр:

  1. Откройте «Настройки» на телефоне.
  2. Зайдите в «Подключённые устройства», затем «Настройки подключения».
  3. Нажмите «Android Auto».
  4. Тапните по кнопке с тремя полосками в правом верхнем углу.
  5. Откройте «Настройки разработчика», затем пункт «Разрешение видео» и выберите нужное значение.
Разрешение Android Auto можно повысить принудительно. Фото.

Разрешение Android Auto можно повысить принудительно

Учтите, что слишком высокое разрешение на слабом экране автомобиля не всегда даёт эффект, а иногда наоборот — картинка может выглядеть хуже. Так что стоит попробовать разные варианты и оставить тот, что смотрится лучше именно на вашей магнитоле.

Установка сторонних приложений через «Неизвестные источники»

Штатно Android Auto показывает ограниченный набор приложений. Настройка «Неизвестные источники» в меню разработчика позволяет ставить сторонние приложения, которых нет в этом списке. Такие приложения бывают сомнительного качества, но иногда добавляют функции, которых не хватает штатному Android Auto.

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Скачивать такие приложения через сторонние магазины вроде AAAD ненадёжно. Я предпочитаю брать их с официальных страниц проектов на GitHub, а также из магазинов APK, которые советовал наш журналист Артём Сутягин. Чтобы включить «Неизвестные источники»:

  1. Откройте «Настройки», затем «Подключённые устройства» и «Настройки подключения».
  2. Нажмите «Android Auto».
  3. Тапните по кнопке с тремя полосками.
  4. Откройте «Настройки разработчика» и включите «Неизвестные источники».
Теперь можно устанавливать свои приложения в обход Google Play. Фото.

Теперь можно устанавливать свои приложения в обход Google Play

Для установки таких приложений понадобится ещё включить режим разработчика в самом Android. Для этого зайдите в «Настройки», затем «О телефоне», «Сведения о ПО» и семь раз нажмите на «Номер сборки» — появится сообщение о включении режима разработчика.

Отключение беспроводного Android Auto ради стабильности и заряда

Беспроводной режим удобен, но работает он заметно менее плавно, чем по кабелю, и сильнее сажает батарею телефона, о чём рассказывал мой коллега Герман Вологжанин в тексте о настройке Android Auto. В меню разработчика этот режим можно отключить:

  1. Откройте «Настройки», а затем последовательно «Подключённые устройства» и «Настройки подключения».
  2. Нажмите «Android Auto».
  3. Тапните по кнопке с тремя полосками.
  4. Перейдите в «Настройки разработчика» и отключите беспроводной режим.
Беспроводной Android Auto легко отключается. Фото.

Беспроводной Android Auto легко отключается

Я включаю беспроводное подключение в специфических рабочих сценариях — например, когда тестирую функции или пользуюсь телефоном без мобильного интернета. Но и обычному водителю это пригодится в двух случаях:

  • если хочется сэкономить заряд телефона в долгой поездке;
  • если беспроводное подключение постоянно подтормаживает или обрывается, и хочется вернуться к более стабильному кабелю.

Если собираетесь в дальнюю дорогу, посмотрите заодно мои конкретные рекомендации по подготовке Android Auto к поездке.

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Все три настройки не обязательны для повседневного использования, но каждая решает конкретную задачу: резкость экрана, доступ к дополнительным приложениям и выбор между удобством беспроводного режима и стабильностью проводного. Достаточно один раз открыть меню разработчика, чтобы держать эти рычаги под рукой.