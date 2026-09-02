В Android Auto, как и в самом Android, есть скрытое меню. Про общие настройки для разработчиков мы говорили отдельно, а сегодня я хочу поделиться параметрами, разработанными специально для автомобилистов. И, хотя большинство пунктов там обычному водителю не нужны, несколько настроек реально улучшают повседневное использование. Разберём три функции, которые я включаю чаще всего: повышение резкости экрана в машине, установку сторонних приложений и отключение беспроводного режима.

Как включить меню разработчика в Android Auto

Все три настройки живут в скрытом меню Android Auto, которое по умолчанию выключено. Хорошая новость: включить его нужно только один раз — потом раздел останется на месте:

Откройте приложение «Настройки» на телефоне. Перейдите в «Подключённые устройства», затем в «Настройки подключения». Нажмите на пункт «Android Auto». Прокрутите вниз и несколько раз подряд тапните по строке «Версия», пока не появятся настройки разработчика. Когда останется мало нажатий, система покажет уведомление, что до включения осталось три тапа.

После этого раздел с настройками разработчика появится, если нажать на кнопку с тремя точками в настройках Android Auto. Если хочется базовой настройки без залезания в меню разработчика, посмотрите 4 простых настройки Android Auto, которые помогают не отвлекаться за рулём.

Повышение разрешения экрана делает картинку в машине чётче

Android Auto не всегда сам подбирает то разрешение, которое реально поддерживает экран машины. Если система выставит слишком низкое значение, картинка выглядит мутнее, чем могла бы. В меню разработчика можно задать разрешение вручную: доступны варианты 1080p, 720p и 480p.

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Смысл простой — если ваш экран поддерживает более высокое разрешение, а Android Auto по какой-то причине выбрал 720p или 480p, ручное переключение на 1080p сделает интерфейс и карты резче. Чтобы поменять этот параметр:

Откройте «Настройки» на телефоне. Зайдите в «Подключённые устройства», затем «Настройки подключения». Нажмите «Android Auto». Тапните по кнопке с тремя полосками в правом верхнем углу. Откройте «Настройки разработчика», затем пункт «Разрешение видео» и выберите нужное значение.

Учтите, что слишком высокое разрешение на слабом экране автомобиля не всегда даёт эффект, а иногда наоборот — картинка может выглядеть хуже. Так что стоит попробовать разные варианты и оставить тот, что смотрится лучше именно на вашей магнитоле.

Установка сторонних приложений через «Неизвестные источники»

Штатно Android Auto показывает ограниченный набор приложений. Настройка «Неизвестные источники» в меню разработчика позволяет ставить сторонние приложения, которых нет в этом списке. Такие приложения бывают сомнительного качества, но иногда добавляют функции, которых не хватает штатному Android Auto.

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Скачивать такие приложения через сторонние магазины вроде AAAD ненадёжно. Я предпочитаю брать их с официальных страниц проектов на GitHub, а также из магазинов APK, которые советовал наш журналист Артём Сутягин. Чтобы включить «Неизвестные источники»:

Откройте «Настройки», затем «Подключённые устройства» и «Настройки подключения». Нажмите «Android Auto». Тапните по кнопке с тремя полосками. Откройте «Настройки разработчика» и включите «Неизвестные источники».

Для установки таких приложений понадобится ещё включить режим разработчика в самом Android. Для этого зайдите в «Настройки», затем «О телефоне», «Сведения о ПО» и семь раз нажмите на «Номер сборки» — появится сообщение о включении режима разработчика.

Отключение беспроводного Android Auto ради стабильности и заряда

Беспроводной режим удобен, но работает он заметно менее плавно, чем по кабелю, и сильнее сажает батарею телефона, о чём рассказывал мой коллега Герман Вологжанин в тексте о настройке Android Auto. В меню разработчика этот режим можно отключить:

Откройте «Настройки», а затем последовательно «Подключённые устройства» и «Настройки подключения». Нажмите «Android Auto». Тапните по кнопке с тремя полосками. Перейдите в «Настройки разработчика» и отключите беспроводной режим.

Я включаю беспроводное подключение в специфических рабочих сценариях — например, когда тестирую функции или пользуюсь телефоном без мобильного интернета. Но и обычному водителю это пригодится в двух случаях:

если хочется сэкономить заряд телефона в долгой поездке;

если беспроводное подключение постоянно подтормаживает или обрывается, и хочется вернуться к более стабильному кабелю.

Если собираетесь в дальнюю дорогу, посмотрите заодно мои конкретные рекомендации по подготовке Android Auto к поездке.

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Все три настройки не обязательны для повседневного использования, но каждая решает конкретную задачу: резкость экрана, доступ к дополнительным приложениям и выбор между удобством беспроводного режима и стабильностью проводного. Достаточно один раз открыть меню разработчика, чтобы держать эти рычаги под рукой.