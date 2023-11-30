Оказывается, IPS-экраны четче AMOLED. Объясняем почему

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Герман Вологжанин

Сегодня экраны смартфонов изготавливаются по двум технологиям: IPS и AMOLED. Споры о том, какой тип матриц лучше, продолжается до сих пор. Однако за последние годы производители смогли устранить две главные проблемы AMOLED-панелей, сделав их фактически безальтернативными. Во-первых, существенно снизилась стоимость матриц на органических светодиодах. Во-вторых, удалось побороть вредную для глаз пульсацию за счет повышения частоты ШИМ, и аргументов в пользу IPS почти не осталось.

Оказывается, IPS-экраны четче AMOLED. Объясняем почему. Экраны IPS и AMOLED отличаются не только принципом работы подсветки. Фото: DimaViper. Фото.

Экраны IPS и AMOLED отличаются не только принципом работы подсветки. Фото: DimaViper

Но у экранов AMOLED остается один недостаток, про который многие люди не знают. Оказывается, при одинаковом разрешении изображение на таких матрицах менее четкое, чем на IPS. Сейчас объясним почему, и как это влияет на наше восприятие картинки.

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Как устроен IPS-экран

Экран смартфона состоит из нескольких миллионов точек (пикселей), каждая из которых, в свою очередь, включает в себя 3 субпикселя красного, зеленого и синего цвета. Это отчетливо видно при взгляде на строение IPS-матрицы под увеличительным стеклом.

Как устроен IPS-экран. Строение IPS-экранов TECNO Pova 5 и iPhone SE (2022). Фото: ixbt.com. Фото.

Строение IPS-экранов TECNO Pova 5 и iPhone SE (2022). Фото: ixbt.com

В экранах разных производителей может отличаться форма субпикселей, но их количество в составе отдельно взятых точек остается неизменным: 1 пиксель = 3 субпикселя. Запомните это, поскольку в их количестве и заключается основное преимущество IPS.

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Чем AMOLED отличается от IPS

Главное отличие AMOLED от IPS — отсутствие слоя с подсветкой, так как источником света в AMOLED-экранах выступают сами пиксели. Но в случае с четкостью изображения нас интересует не это. Запомнили, как выглядит строение пикселей на IPS? А теперь взгляните на экран AMOLED под увеличительным стеклом.

Чем AMOLED отличается от IPS. Строение AMOLED-экранов на примере OnePlus Nord 3. Фото: ixbt.com. Фото.

Строение AMOLED-экранов на примере OnePlus Nord 3. Фото: ixbt.com

Какие мы видим принципиальные отличия в сравнения с IPS? Первое — размеры и форма субпикселей. Второе — их размеры. Третье — расстояние между субпикселями. Для наглядности проведем лобовое сравнение IPS и AMOLED под увеличительным стеклом.

Чем AMOLED отличается от IPS. Строение матрицы AMOLED (слева) и IPS (справа). Фото: Droider. Фото.

Строение матрицы AMOLED (слева) и IPS (справа). Фото: Droider

Главное, что нас интересует в контексте четкости изображения — количество субпикселей разных цветов. Если в IPS оно равное, то в структуре AMOLED мы видим, что зеленых точек в 2 раза больше, чем всех остальных.

Как определить разрешение экрана

Итак, мы подобрались к самому главному. Как производители определяют разрешение экрана? По количеству пикселей, само собой. Если вы видите в характеристиках 2160х1080, то экран состоит из 2 332 800 точек. Но что с субпикселями?

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В случае с экранами IPS все просто: умножаем это число на 3 и получаем нужный нам результат. Но на AMOLED-панели субпикселей будет не 6 998 400, а 4 665 600. Все потому, что разрешение на AMOLED считается по количеству зеленых точек, которых, как мы выяснили ранее, в два раза больше, чем синих и красных.

Как определить разрешение экрана. Фактически, AMOLED-матрицы имеют на 33% меньше субпикселей при одинаковом разрешении. Фото: Android Authority. Фото.

Фактически, AMOLED-матрицы имеют на 33% меньше субпикселей при одинаковом разрешении. Фото: Android Authority

Если вы вдруг решите положить перед собой смартфон с AMOLED и устройство с IPS, то заметите, что картинка на втором при одинаковом разрешении выглядит четче. Поэтому, в частности, почти невозможно встретить модель, имеющую AMOLED-дисплей с разрешением HD (например, 1600×720), хотя IPS-аналогов с такими же характеристиками в бюджетном сегменте предостаточно. Ведь из-за меньшего количества субпикселей в условиях низкой плотности точек картинка кажется невероятно зернистой. Владельцы Xiaomi Mi A3 не дадут соврать.

IPS или AMOLED — какой экран лучше

Проблема пикселизации, то есть зернистой картинки из-за низкой плотности пикселей, является по-настоящему актуальной только на экранах с заявленным разрешением HD и ниже. При этом подавляющее большинство AMOLED-матриц, представленных сегодня на рынке, имеют FullHD-панель (1080p), а это даже при меньшем количестве субпикселей все равно лучше, чем HD (720p) на IPS.

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Конечно, при сопоставлении матриц двух типов с разрешением FullHD в плане четкости изображения небольшое преимущество окажется на стороне IPS, но это могут перевесить плюсы AMOLED:

  • более высокая яркость;
  • более насыщенная картинка;
  • глубина черного;
  • низкое энергопотребление;
  • отсутствие засветов по краям.

Вывод из всего вышесказанного простой: ничего идеального не существует. Как бы производители AMOLED-экранов ни старались устранить недостатки данного типа матриц, минусы все равно остаются. Да, обычный покупатель не заметит подвох с субпикселями, поскольку вряд ли он будет намеренно вглядываться в дисплей. Однако не факт, что в прямом сравнении AMOLED и IPS более насыщенная картинка AMOLED окажется предпочтительнее четкости IPS.

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