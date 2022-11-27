Что такое DC Dimming, и как убрать мерцание экрана на телефоне

На нашем сайте мы уже рассказывали о разнице экранов IPS и AMOLED, которые используются в современных смартфонах. Вывод однозначен: AMOLED-матрицы по всем параметрам превосходят свои IPS-аналоги, так как выдают более яркую и насыщенную картинку, потребляя при этом меньше энергии. Но в комментариях можно встретить противоположное мнение людей, невзлюбивших AMOLED по причине того, что данный тип матриц вызывает у них не то сухость глаз, не то головные боли.

Представители противоположного лагеря просто советуют выбирать смартфоны с DC Dimming — технологией, которая снижает нагрузку на глаза. Я решил разобраться, как она работает, и пришел к очень интересному выводу: DC Dimming больше не нужен, и, если раньше вы принципиально покупали телефоны с IPS по причине усталости глаз, сейчас самое время переходить на AMOLED. Впрочем, обо всем по порядку.

Что такое ШИМ

Вы когда-нибудь задумывались, как регулируется яркость экрана? Самый простой способ — изменить напряжение. Захотел поярче — повысил напряжение, решил сделать экран тусклее — понизил. Именно так меняется яркость на IPS-дисплеях, но на AMOLED все происходит иначе.

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Недостатком регулировки яркости путем изменения напряжения является эффект Муры или, говоря простым языком, помутнение изображения. При подаче слабого напряжения картинка может изменить исходные оттенки, а на AMOLED-матрице, она выглядит особенно плохо и становится похожей на наждачную бумагу.

Поэтому было решено менять яркость иначе, используя ШИМ — широтно-импульсную модуляцию. Напряжение в таком случае становится неизменным, но при этом подается прерывисто. Контроллер его просто включает и выключает. На смартфоне Samsung Galaxy S22 это происходит 240 раз в секунду, а потому частота ШИМ составляет 240 Гц. Такие данные предоставляет сайт notebookcheck.net, где вы можете узнать частоту ШИМ экрана своего устройства.

Когда мы понижаем яркость, напряжение остается неизменным, но при этом увеличивается время простоя. То есть на 1% экран большую часть времени остается выключенным, но наши глаза воспринимают это как низкую яркость. Так и живем.

Почему болят глаза от телефона

240 мерцаний в секунду, которые выдает экран Galaxy S22, заметить сложно. Но это на 100% яркости. Как я уже отметил выше, при ее понижении время простоя увеличивается, и вот тут-то начинается самое интересное.

Большинство людей все равно не видит мерцание, происходящее с такой частотой, но кто-то замечает его хотя бы на подсознательном уровне, из-за чего мозг буквально впадает в ступор. Он не понимает: то ли это экран мерцает, то ли просто яркость низкая. У некоторых людей подобный диссонанс способен вызвать как жжение в глазах, так и головные боли. Надо что-то с этим делать!

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DC Dimming — что это

В 2019 году Xiaomi вместе со смартфоном Black Shark 2 Pro представила технологию Direct Current Dimming (или просто — DC Dimming), что в переводе означает затемнение постоянным током. После активации соответствующей функции увеличение или уменьшение яркости происходит не за счет ШИМ, а путем изменения напряжения.

Хотя изменение яркости постоянным током не является новым и, в частности, использовалось на OLED-экране LG G Flex 2, компания Xiaomi предоставила владельцам Black Shark 2 Pro выбор: либо DC Dimming, либо ШИМ. При этом, как бы хорошо производитель ни откалибровал дисплей, в темных участках изображения на низком уровне яркости может быть заметна неравномерность подсветки. Кроме того, на некоторых смартфонах DC Dimming работает только при частоте обновления экрана 60 Гц. Следовательно, хваленые 90 Гц и 120 Гц уходят в небытие.

Как включить DC Dimming

В любом случае устранение мерцания является очень важной функцией, поэтому ее внедряют многие производители смартфонов от упомянутой ранее компании Xiaomi до OnePlus. Чтобы включить DC Dimming, нужно:

Открыть настройки телефона. Перейти в раздел «Экран». Активировать опцию «Устранение мерцания».

Так эта функция называется на смартфонах Xiaomi, но на вашем устройстве она может именоваться иначе или вовсе отсутствовать. Тогда как убрать ШИМ на Самсунг, где DC Dimming никогда не было и не будет?

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Как еще убрать ШИМ

Убрать мерцание можно при помощи специальных приложений — фильтров. И вот вам несколько примеров подобных программ, доступных для скачивания через Google Play:

Вы можете выставить стопроцентную яркость с минимально заметной широтно-импульсной модуляцией, а программа наложит фильтр, визуально затемняющий картинку на необходимый вам уровень.

Почему DC Dimming больше не нужен

Как бы то ни было, DC Dimming имеет ряд недостатков, сказывающихся на качестве изображения, а приложения-фильтры — костыли, которые фактически заставляют использовать смартфон на максимальном уровне яркости в ущерб автономности. Ситуация кажется безвыходной, но все не так уж плохо.

Чаще всего на усталость глаз от экрана жалуются владельцы смартфонов Samsung, чья стандартная частота ШИМ составляет 240 Гц. Такой показатель не соответствует требованиям ГОСТ Р 54945-2012, регулирующего помимо прочего допустимое значение пульсации освещенности помещения. В документе говорится, что только пульсация от 300 Гц и выше не оказывает влияние на глаза.

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К счастью, другие производители намного внимательнее относятся к потребителям. Например, для экрана Xiaomi 12T заявлена частота ШИМ 1920 Гц, а для дисплея недавно вышедшего realme 10 Pro Plus — 2160 Гц. Их экраны мерцают настолько часто, что включение и выключение подачи напряжения становится незаметным даже самым внимательным пользователям. Очевидно, что безопасная частота ШИМ в ближайшее время станет отраслевым стандартом для большинства устройств с AMOLED-экранами. Интересно, пойдет ли на это Samsung?