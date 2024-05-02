5 причин никогда не покупать смартфоны с высоким разрешением экрана

Производители смартфонов никак не могут угомониться и продолжают гнаться за высоким разрешением экрана. С каждым годом становится все сложнее найти модель с дисплеем не FullHD (1080p), в среднеценовом сегменте активно используют 1.5K-матрицы (1220p), флагманы готовы предложить 2K (1440p), а компания Sony вообще выпускает Xperia 1 V со своей интерпретацией 4K (1644p). Но зачем это нужно? По-моему, экран с высоким разрешением — это пустая трата денег, имеющая помимо прочего целый ряд последствий.

Какое должно быть разрешение экрана смартфона

Давайте подумаем, зачем смартфону экран с высоким разрешением? Он нужен лишь для того, чтобы наши глаза не замечали пиксели на дисплее и воспринимали изображение как единое целое. Если верить словам Стива Джобса, достижение необходимой целостности возможно при показателе плотности точек 300 ppi.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Если взять за основу самую популярную диагональ современных смартфонов (6.67 дюйма), получается, что плотность пикселей 300 ppi возможна на экранах с разрешением, представляющим нечто среднее между HD (267 ppi) и FullHD (395 ppi). То есть даже стандартные для нашего времени 1080p обеспечивают запас, а все, что выше этого значения — откровенная избыточность.

Причина, почему тормозит телефон

Система, приложения и игры подгоняют свое разрешение под параметры экрана. Если ваш смартфон имеет 2K экран, то устройство будет выводить картинку именно в 1440p. И в этой ситуации очевидно, что, чем выше разрешение, тем больше ресурсов должен тратить процессор для отрисовки изображения.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

К чему это приводит? К снижению производительности. При использовании аналогичного процессора с сопоставимым уровнем оптимизации частота кадров в игре окажется выше на смартфоне, у которого ниже разрешение экрана. А в процессе выполнения более простых задач устройство с избыточной плотностью пикселей вдобавок будет сильнее нагреваться.

Смартфон быстро разряжается из-за высокого разрешения

Если игровая производительность не волнует пользователя, да и нагрев корпуса он не может назвать серьезной проблемой, при прочих равных обычный человек наверняка захочет купить смартфон с лучшими показателями автономности. И именно устройство с низким разрешением будет дольше работать от одного заряда.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Причина здесь та же, что и в случае с производительностью. Для отрисовки картинки в высоком разрешении смартфон потребляет больше ресурсов процессора и поэтому становится прожорливее.

Контент для высокого разрешения экрана

Если интерфейс софта адаптирует картинку под параметры экрана, то с уже отснятым видео ничего не сделаешь. Если его разрешение не соответствует характеристикам дисплея, изображение будет казаться менее четким и даже слегка размытым.

Казалось бы, нет никакой проблемы в том, чтобы смотреть контент в 4K. Однако в случае с вашим видео его может не быть. И даже, если вы все-таки найдете контент с нужным разрешением, то будьте готовы к тому, что для его воспроизведения придется тратить больше трафика, а из-за слабого интернета возникнут лаги.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Сколько стоят смартфоны с высоким разрешением экрана

Наконец, телефоны с высоким разрешением экрана стоят дороже своих аналогов, предлагающих стандарт HD или FullHD. А мы, покупая устройство с дисплеем 1.5K и больше:

не получаем преимущества в плане четкости изображения;

потребляем больше ресурсов процессора, увеличивая расход заряда аккумулятора;

миримся с размытой картинкой при просмотре видео в недостаточном разрешении.

Единственная объективная причина, способная заставить купить телефон с экраном 1.5K и выше — потребление VR-контента, для которого нужен запас плотности пикселей в районе 500 ppi. В остальном — никаких плюсов, одни минусы.