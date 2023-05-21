5 топовых фишек из iOS, которые появятся в Андроид 14. Google сделает их круче, чем Apple

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Иван Герасимов

В последние месяцы Гугл активно тестирует Android 14, который с каждой версией становится все лучше и лучше. Разработчики внедряют ключевые функции не сразу, поэтому некоторые из них по-прежнему недоступны — они появятся в следующих бета-версиях. Однако прямо сейчас можно сказать, что обновление станет довольно насыщенным и догонит по своей функциональности iOS: некоторые фишки настолько просты, но при этом удобны, что вызывают недоумение — почему их не было раньше? Выбрали для вас лучшие функции Андроид 14, которые либо уже есть в последней бета-версии, либо появятся совсем скоро — ради них вы точно захотите обновить смартфон!

5 топовых фишек из iOS, которые появятся в Андроид 14. Google сделает их круче, чем Apple. Вот лучшие фишки Андроид 14 — ты точно их ждал! Фото.

Вот лучшие фишки Андроид 14 — ты точно их ждал!

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Настройки экрана блокировки Андроид

Скажем прямо: Android и iOS давно перенимают друг у друга те или иные функции. С выходом iOS 16 стало понятно, что Apple «подсмотрела» у Google некоторые фишки, но теперь все наоборот. В Android 14 появятся настройки экрана блокировки практически как на Айфоне! Сможете поменять шрифт часов, настроить ярлыки для быстрого доступа к приложениям прямо с экрана блокировки, выбрать цветовую схему Material You и многое другое.

Настройки экрана блокировки Андроид. Экран блокировки Android 14 будет точно таким же как у iOS 16. Фото.

Экран блокировки Android 14 будет точно таким же как у iOS 16

Поражает не набор функций, а то, как это оформлено — прямо как в Айфоне. Те же новые шрифты для часов Гугл недавно показала на своей недавней презентации, но понравились они далеко не всем. Так что, скорее всего, в финальной версии они станут более симпатичными — времени на доработку еще предостаточно.

Новые обои на Андроид

Google подсмотрела у Apple еще и функцию создания обоев из эмодзи, но реализовала ее по-своему. Так система позволит выбрать несколько смайликов и цвет фона, после чего искусственный интеллект сгенерирует для вас уникальные обои, которых нет у других пользователей. Выглядит очень круто!

Новые обои на Андроид. Обои из эмодзи в Android 14 реализованы намного интереснее, чем в iOS 16. Фото.

Обои из эмодзи в Android 14 реализованы намного интереснее, чем в iOS 16

А еще в Android 14 появятся кинематографические обои — эта фишка отдаленно напоминает функцию из iOS, так как тут тоже есть эффект глубины. Правда, в отличие от Айфонов, обои еще и будут двигаться каждый раз, когда вы перемещаете смартфон в пространстве. Напомню, Apple отказалась от эффекта перспективы в iOS 16, но пока оставила его в текущей версии iPadOS.

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Приложение Сообщения на Андроид

Сообщения на Андроид из года в год прокачивают, но до iMessage в iOS им еще очень далеко. Уже в Android 14 Гугл сделает небольшой шаг, чтобы догнать конкурента — в новой операционке появится крутая фишка Magic Compose. Суть ее заключается в том, что готовые ответы на сообщения будут созданы искусственным интеллектом и формироваться они будут на основе вашего настроения.

Приложение Сообщения на Андроид. ИИ поможет вам быстро отвечать на сообщения и делать это красиво. Фото.

ИИ поможет вам быстро отвечать на сообщения и делать это красиво

Например, если написать «Не хочешь перекусить?» система покажет сразу несколько готовых вариантов в разных стилях — от расслабленного до лиричного. Это позволит вести переписку в правильном тоне и тратить меньше времени на ввод текста. Пока это эксклюзивная фишка для Google Pixel, которая призвана привлечь пользователей переписываться во встроенном мессенджере, но в будущем может появиться и на других смартфонах или в клавиатуре Gboard.

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Как защитить смартфон от слежки

В Android 14 Гугл переработала интерфейс приложения для поиска сопряженных устройств, сделав его более понятным и симпатичным. Вдобавок оно теперь сможет находить еще больше телефонов и аксессуаров с помощью Android-устройств — на порядок больше, чем у экосистемы Apple, а определить местоположение можно будет даже у выключенного смартфона. Отыскать можно будет не только наушники, но даже роботы-пылесосы и велосипеды со встроенными NFC-метками!

Как защитить смартфон от слежки. Поиск устройств на Андроиде станет еще удобнее — прямо как на Айфоне. Фото.

Поиск устройств на Андроиде станет еще удобнее — прямо как на Айфоне

Кроме того, Google и Apple вместе разработали Tracker Prevention — специальную службу для сохранения конфиденциальности. Суть в том, что система предупредит вас, если за вами следит неопознанный GPS-трекер — прямо как на iPhone. Причем работать она будет даже с AirTag.

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Как убрать рекламу на Андроид

Как убрать рекламу на Андроид. Удалить рекламные приложения станет проще и быстрее. Фото.

Удалить рекламные приложения станет проще и быстрее

Разработчики ПО и даже сотовые операторы могут подгружать на смартфон приложения без вашего ведома. Нет, они вряд ли заразят устройство вирусом, но вот занимать место или донимать вас уведомлениями — да. В Android 14 появится специальный раздел для поиска рекламных приложений.

У вас отобразятся программы, загруженные в фоне, которые вы сможете удалить от греха подальше. Так вы сэкономите время, ведь не придется искать их через общий список установленных приложений на телефоне!

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Но не стоит думать, что все приложения так или иначе вредят телефону — среди них есть и полезные, без которых вам не обойтись! Нашли сразу 5 крутых программ из Google Play — они точно не оставят вас равнодушными!

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