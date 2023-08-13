5 жутких проблем смартфонов Xiaomi, которые наконец-то исправили в 2023 году

Будучи владельцем смартфона Xiaomi, я нередко критикую устройства китайской компании. Реклама в MIUI, навязчивая карусель обоев и отвратительная панель виджетов со спамом — это лишь малая часть моих претензий. В то же время нельзя не отметить, что некоторые проблемы Xiaomi все-таки решает, пускай медленно и неохотно. Вот лишь 5 недостатков, которые китайцы смогли окончательно (или нет) устранить к 2023 году. Глядишь, скоро и критиковать их будет не за что.

Датчик приближения на Xiaomi

Ох, сколько неприятностей мне и миллионам других владельцев Xiaomi доставил плохо работающий датчик приближения. То ли китайцы его пихали под экран, то ли вообще использовали виртуальный аналог, но на практике все это проявлялось одинаково: во время разговора по телефону экран загорался, из-за чего случайно нажимались самые разные кнопки от отключения микрофона до сброса вызова.

В последнее время Xiaomi взялись за дело и начали выпускать смартфоны с нормальным датчиком приближения. Смешно, но для китайцев это действительно достижение, а для меня — повод отказаться хотя бы от одной претензии. Жаль только, что со старыми смартфонами ничего толком не сделаешь. Можно попытаться откалибровать датчик приближения, однако проблему это решит лишь отчасти.

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MIUI занимает много места

Оболочка MIUI славится своей перегруженностью. Да, она неплохо выглядит и имеет кучу крутых эффектов, но из-за этого занимает много места. Но так было до выхода MIUI 14. Если на смартфонах с предыдущей версией оболочки система занимала под 20 Гб, то сейчас ее размер не превышает 12,5 Гб даже на флагманах. Лицо владельцев смартфонов Samsung с One UI 5.1 на 60 Гб представлять не стоит.

В отдельном тексте вы узнаете, что нового в MIUI 14, а я еще раз отмечу: малый вес системы актуален только для устройств на свежей прошивке. Кстати, в этом отношении у Xiaomi тоже наметились положительные сдвиги, о которых вы сейчас узнаете.

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Как долго приходят обновления на Xiaomi

По аналогии с другими китайскими брендами обновления MIUI были редким явлением. Вот покупаешь ты себе смартфон на Android 7 и даже через 2-3 года не можешь дождаться апдейта операционной системы, не считая патчей безопасности. Но теперь все иначе. Смартфоны Xiaomi получают 3 крупных обновления Android после релиза, и это уже стандарт. Да, подобную политику китайцы ведут еще с 2021 года, но только сейчас удалось убедиться, что обещания не стали обманом.

Даже мой предыдущий смартфон Redmi Note 9 Pro, очень далекий от класса флагманов, продолжает обновляться. На момент выхода в 2020 году он базировался на Android 10 с MIUI 11, а сейчас имеет Android 12 и MIUI 14 соответственно. В то же время компания TECNO, которая вырвалась на второе место в рейтинге самых популярных производителей смартфонов на российском рынке, обещает только 1 крупное обновление.

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Правда ли, что MIUI лагает

Люди до сих пор продолжают жаловаться, что у них лагает MIUI. Но с момента выхода 12-й версии прошивки я перестал испытывать проблемы в этом отношении, а после релиза MIUI 14 и остальных критиков поубавилось. Оболочка Xiaomi работает не хуже, чем прошивка любого другого смартфона, будь то Samsung или OnePlus. Да, система имеет кучу недостатков, которые я вкратце упомянул в самом начале, но они не касаются ее стабильности.

Определенные трудности могут возникнуть только у владельцев дешевых смартфонов Xiaomi, однако и здесь у китайцев прослеживается положительная динамика. Во-первых, сама MIUI стала весить меньше. Во-вторых, ультрабюджетники наподобие Redmi A2+ или POCO C51 работают на почти голом Android, что заметно снижает нагрузку на их слабые процессоры.

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Влагозащита и eSIM на Xiaomi

Xiaomi, в отличие от своих конкурентов в лице Apple, Samsung и Huawei, долгое время не могла предложить смартфон с eSIM. А теперь — пожалуйста. В отдельном тексте вы узнаете, как настроить eSIM на Xiaomi, а заодно и познакомитесь со списком поддерживаемых устройств.

Еще один косяк — отсутствие влагозащиты даже в дорогих устройствах. Но теперь все смартфоны линейки Xiaomi 13 за исключением Lite-версии сертифицированы по стандарту IP68, так что их можно мыть под краном и окунать в холодную пресную воду (правда, гарантия в таком случае не распространяется). Есть прогресс, и это хорошо.