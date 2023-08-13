5 жутких проблем смартфонов Xiaomi, которые наконец-то исправили в 2023 году

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Герман Вологжанин

Будучи владельцем смартфона Xiaomi, я нередко критикую устройства китайской компании. Реклама в MIUI, навязчивая карусель обоев и отвратительная панель виджетов со спамом — это лишь малая часть моих претензий. В то же время нельзя не отметить, что некоторые проблемы Xiaomi все-таки решает, пускай медленно и неохотно. Вот лишь 5 недостатков, которые китайцы смогли окончательно (или нет) устранить к 2023 году. Глядишь, скоро и критиковать их будет не за что.

5 жутких проблем смартфонов Xiaomi, которые наконец-то исправили в 2023 году. На смартфонах Xiaomi стало меньше проблем, и это факт. Фото.

На смартфонах Xiaomi стало меньше проблем, и это факт

Датчик приближения на Xiaomi

Ох, сколько неприятностей мне и миллионам других владельцев Xiaomi доставил плохо работающий датчик приближения. То ли китайцы его пихали под экран, то ли вообще использовали виртуальный аналог, но на практике все это проявлялось одинаково: во время разговора по телефону экран загорался, из-за чего случайно нажимались самые разные кнопки от отключения микрофона до сброса вызова.

Датчик приближения на Xiaomi. В 2023 году не осталось смартфонов Xiaomi с глючным датчиком приближения. Фото.

В 2023 году не осталось смартфонов Xiaomi с глючным датчиком приближения

В последнее время Xiaomi взялись за дело и начали выпускать смартфоны с нормальным датчиком приближения. Смешно, но для китайцев это действительно достижение, а для меня — повод отказаться хотя бы от одной претензии. Жаль только, что со старыми смартфонами ничего толком не сделаешь. Можно попытаться откалибровать датчик приближения, однако проблему это решит лишь отчасти.

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MIUI занимает много места

Оболочка MIUI славится своей перегруженностью. Да, она неплохо выглядит и имеет кучу крутых эффектов, но из-за этого занимает много места. Но так было до выхода MIUI 14. Если на смартфонах с предыдущей версией оболочки система занимала под 20 Гб, то сейчас ее размер не превышает 12,5 Гб даже на флагманах. Лицо владельцев смартфонов Samsung с One UI 5.1 на 60 Гб представлять не стоит.

MIUI занимает много места. Новая MIUI весит существенно меньше других Android-оболочек. Фото.

Новая MIUI весит существенно меньше других Android-оболочек

В отдельном тексте вы узнаете, что нового в MIUI 14, а я еще раз отмечу: малый вес системы актуален только для устройств на свежей прошивке. Кстати, в этом отношении у Xiaomi тоже наметились положительные сдвиги, о которых вы сейчас узнаете.

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Как долго приходят обновления на Xiaomi

По аналогии с другими китайскими брендами обновления MIUI были редким явлением. Вот покупаешь ты себе смартфон на Android 7 и даже через 2-3 года не можешь дождаться апдейта операционной системы, не считая патчей безопасности. Но теперь все иначе. Смартфоны Xiaomi получают 3 крупных обновления Android после релиза, и это уже стандарт. Да, подобную политику китайцы ведут еще с 2021 года, но только сейчас удалось убедиться, что обещания не стали обманом.

Как долго приходят обновления на Xiaomi. Смартфоны Xiaomi поддерживаются дольше, чем устройства большинства других китайских брендов. Фото.

Смартфоны Xiaomi поддерживаются дольше, чем устройства большинства других китайских брендов

Даже мой предыдущий смартфон Redmi Note 9 Pro, очень далекий от класса флагманов, продолжает обновляться. На момент выхода в 2020 году он базировался на Android 10 с MIUI 11, а сейчас имеет Android 12 и MIUI 14 соответственно. В то же время компания TECNO, которая вырвалась на второе место в рейтинге самых популярных производителей смартфонов на российском рынке, обещает только 1 крупное обновление.

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Правда ли, что MIUI лагает

Люди до сих пор продолжают жаловаться, что у них лагает MIUI. Но с момента выхода 12-й версии прошивки я перестал испытывать проблемы в этом отношении, а после релиза MIUI 14 и остальных критиков поубавилось. Оболочка Xiaomi работает не хуже, чем прошивка любого другого смартфона, будь то Samsung или OnePlus. Да, система имеет кучу недостатков, которые я вкратце упомянул в самом начале, но они не касаются ее стабильности.

Правда ли, что MIUI лагает. MIUI не лагает, а летает! Фото.

MIUI не лагает, а летает!

Определенные трудности могут возникнуть только у владельцев дешевых смартфонов Xiaomi, однако и здесь у китайцев прослеживается положительная динамика. Во-первых, сама MIUI стала весить меньше. Во-вторых, ультрабюджетники наподобие Redmi A2+ или POCO C51 работают на почти голом Android, что заметно снижает нагрузку на их слабые процессоры.

Читайте также: 5 проблем MIUI 14, из-за которых вы откажетесь обновлять свой смартфон Xiaomi

Влагозащита и eSIM на Xiaomi

Xiaomi, в отличие от своих конкурентов в лице Apple, Samsung и Huawei, долгое время не могла предложить смартфон с eSIM. А теперь — пожалуйста. В отдельном тексте вы узнаете, как настроить eSIM на Xiaomi, а заодно и познакомитесь со списком поддерживаемых устройств.

Влагозащита и eSIM на Xiaomi. Наконец-то смартфоны Xiaomi начали получать нормальную влагозащиту. Фото.

Наконец-то смартфоны Xiaomi начали получать нормальную влагозащиту

Еще один косяк — отсутствие влагозащиты даже в дорогих устройствах. Но теперь все смартфоны линейки Xiaomi 13 за исключением Lite-версии сертифицированы по стандарту IP68, так что их можно мыть под краном и окунать в холодную пресную воду (правда, гарантия в таком случае не распространяется). Есть прогресс, и это хорошо.

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