Активируйте эти настройки Android, если хотите, чтобы смартфон спас вам жизнь

Смартфон — незаменимая вещь, позволяющая не только работать и развлекаться, но и спасать миллионы жизней. Все это становится возможным за счет специальных функций, на которые вы наверняка никогда ранее не обращали внимание. Прочитав этот текст, многие поймут, что система безопасности Андроид, разработанная специально для экстренных случаев, готова прийти на помощь в самых разных ситуациях от землетрясений до банального звонка на номер 112.

Экстренный вызов на Андроид

Начнем с простой, но очень важной опции, в процессе активации которой вы познакомитесь с другими полезными настройками безопасности Андроид. Надеюсь, вы знаете, что единый номер экстренной службы — 112. Он используется во всех европейских странах, а служба спасения США вызывается по номеру 911.

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Экстренный вызов 112 доступен вне зависимости от того, вставлена в смартфон SIM-карта или нет. То есть в теории вы сможете дозвониться из любой глуши и даже в случае, если забыли пароль на Андроид. Вам ответит оператор, который отправит запрос в нужную службу (скорая, полиция, пожарная, МЧС и так далее). К этому мы еще вернемся, но сейчас поговорим о том, как выполняется экстренный вызов на смартфоне.

Обычно для совершения звонка нужно набрать номер 112. Но, допустим, вы попали в ситуацию, когда нет возможности ни снять блокировку экрана, ни набрать заветные цифры. Тогда вас выручит специальная функция:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Безопасность и экстренные случаи», а затем — «Экстренный вызов». Активируйте переключатель «Использовать функцию» и «Звуковой сигнал».

Некоторые из описанных функций доступны только на смартфонах с Android 12 и выше.

Что нам дает эта опция? Если вы несколько раз быстро нажмете кнопку питания, будет совершен вызов номера 112. А при активации звукового сигнала из динамиков смартфона начнет доноситься громкий звук, призывающий окружающих прийти на помощь (но это не точно).

Важное уточнение. По умолчанию используется экстренный номер 112. Но его можно изменить во вкладке «Запросы о помощи». При этом перед совершением звонка на другой номер вам понадобится предварительно разблокировать смартфон, чего в случае со службой 112 делать не требуется.

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Данные для экстренных случаев

Об этой полезной опции мы уже рассказывали в отдельном тексте про данные для экстренных случаев на Андроид. Но в этом тексте тоже будет не лишним напомнить о столь важной функции. Итак, в разделе настроек «Безопасность и экстренные случаи» есть пункт «Данные для экстренных случаев», где вы можете добавить информацию о себе (имя, адрес, группа крови, аллергии и хронические заболевания, а также наличие донора органов). Кроме того, здесь предлагается указать контакты для экстренных случаев. Но зачем?

На заблокированном экране смартфона есть кнопка SOS. Нажав на нее, можно открыть номеронабиратель, не снимая блокировку Android. Но кроме цифр здесь появится кнопка с данными для экстренных случаев. Если на нее нажать, на экране отобразится зарегистрированная ранее информация.

В теории это должно помочь человеку, будь то врач или случайный прохожий, узнать сведения, необходимые для оказания экстренной помощи, а также позвонить вашим близким. Но кто догадается нажать SOS и открыть данные? Увы, вопрос остается открытым.

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Геолокация в экстренных случаях

Если вы когда-нибудь звонили в службу спасения, то знаете, что в процессе общения с оператором необходимо назвать свое местоположение, по которому требуется оказание помощи. Но бывают случаи, когда человек не может сообщить данные геолокации. В подобной ситуации и помогает эта функция.

Согласно описанию геолокации в экстренных случаев, определение местоположения включается автоматически при совершении звонка на номер 112, если ранее вы решили отключить GPS. Эти сведения передаются в соответствующие службы, чтобы вас могли найти даже в ситуации, когда вы сами не знаете, где находитесь.

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Но есть важный нюанс. Сервис Android ELS (Emergency Location Service) работает не во всех странах. К примеру, в России он недоступен. То есть пользы от активации этой настройки нет.

Оповещение о землетрясении

Эта функция тоже не работает в России, что странно. Ведь в списке поддерживаемых стран есть даже Туркменистан — государство, на чьей территории заблокированы не только сервисы Google, но и Яндекс. Впрочем, у отсутствия в списке России могут быть и другие причины, да и СМС-рассылку от МЧС никто не отменял.

Пару лет назад мы писали о том, как работает технология определения землетрясений. Сейчас лишь несколько слов об оповещении. Если поблизости от вас будут зафиксированы подземные толчки с магнитудой 4,5 балла и выше, на экране смартфона появится оповещение с рекомендациями и очень громким звуковым сигналом, предупреждающим пользователя.

Как отключить звук уведомлений

Во время вождения ни в коем случае нельзя отвлекаться на смартфон. Понимая это, для операционной системы Android компания Google разработала функцию, которая автоматически включает режим «Не беспокоить», когда понимает, что вы находитесь за рулем:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Безопасность и экстренные случаи», после чего — «Отключение звука уведомлений во время вождения». Активируйте переключатель.

Для распознавания движений смартфон использует свои датчики и Bluetooth. Поэтому, если вы из тех, кто то и дело отвлекается на уведомления, обязательно включите данную опцию.

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Экстренные оповещения по беспроводным сетям

В конце поговорим об экстренных оповещениях населения, реализованных компанией Google. Вы можете включить их через соответствующий пункт в разделе настроек «Безопасность и экстренные случаи».

В теории при возникновении чрезвычайной ситуации неподалеку от вас на смартфон должно прийти уведомление. Заявлено, что функция работает во всех странах и на всех языках. Однако я не припоминаю оповещений Google. Стоит полагать, к счастью. На всякий случай пускай эта опция все-таки будет включена.