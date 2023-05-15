Чем отличается Салют ТВ от Яндекс ТВ и Андроид ТВ. Выбираем лучшую операционку для телевизора

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Герасимов

В 2023 году все больше людей делают выбор в пользу умных телевизоров и Смарт-приставок: обусловлено это тем, что устройства стоят очень дешево, а в доме появляется еще один развлекательный центр с большим экраном нежели у ПК и смартфона. О телевизорах и смарт-приставках на Яндекс ТВ мы уже не так давно говорили: это отличные устройства, которые рассчитаны на пользователей экосистемы, а за счет низкой цены они доступны практически каждому. Теперь предлагаю разобраться, чем отличается Салют ТВ от Андроид ТВ и телевизор с какой операционкой лучше купить в 2023.

Чем отличается Салют ТВ от Яндекс ТВ и Андроид ТВ. Выбираем лучшую операционку для телевизора. Разбираемся, чем Салют ТВ от Сбера отличается от Яндекс ТВ. Фото.

Разбираемся, чем Салют ТВ от Сбера отличается от Яндекс ТВ

ХОЧЕШЬ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ? ПОДПИШИСЬ НА НАС В ДЗЕНЕ

Что такое Салют ТВ

Салют ТВ — это операционная система для Смарт-приставок и телевизоров от Сбера, основанная на Star OS, которая создана на базе Андроид. На данный момент, это самая молодая ОС на рынке — она была представлена в 2021 году. Главная фишка Салют ТВ — крутой интерфейс с большими виджетами и наличие встроенного сервиса облачного гейминга SberPlay, с помощью которого можно играть прямо на телевизоре без установки в память устройства.

Что такое Салют ТВ. Интерфейс Салют ТВ довольно удобный в отличие от Андроида. Фото.

Интерфейс Салют ТВ довольно удобный в отличие от Андроида

Учитывая то, что в основе лежит Android, это означает наличие возможности установить любое приложение с флешки и даже через личный кабинет. Так что, если вы приверженец Кинопоиска, то без проблем можете установить его на Салют ТВ. Есть даже родительский контроль, встроенная Погода и удобный видеоплеер для офлайн-просмотра.

Что такое Салют ТВ. Телевизоры Сбера умеют работать с умным домом. Фото.

Телевизоры Сбера умеют работать с умным домом

Наряду с Яндекс ТВ в операционке Сбера есть русскоязычный голосовой ассистент: всего 3 персонажа, которые отличаются своим характером и выполняют различные задачи. В Android TV есть Гугл Ассистент, от которого почти нет толку — он лишь умеет искать контент и не распознает сложные команды. Вдобавок Салют ТВ имеет встроенный браузер и массу других сервисов вроде доставки еды, которые оплачиваются с единого Сбер ID — не нужно привязывать карту к разным приложениям.

5 лучших плееров для Андроид ТВ, которые должен попробовать каждый

Яндекс ТВ или Салют ТВ — что лучше

Яндекс ТВ — платформа для потребления контента. Заточена она больше для просмотра фильмов, прослушивание музыки и пользователей, кто предпочитает простой симпатичный интерфейс. На мой взгляд, у Яндекса он лаконичнее, тогда как Салют ТВ все же немного перегружен. Тем не менее, обе операционки красивые, быстрые, так как их хорошо оптимизируют даже под недорогие модели телевизоров. Преимущество Яндекс ТВ еще и в наличии Алисы: как ни крути, но на данный момент — это определенно лучший голосовой ассистент в России.

Яндекс ТВ или Салют ТВ — что лучше. Яндекс ТВ — операционка для потребления контента, которая ничем не хуже Салюта. Фото.

Яндекс ТВ — операционка для потребления контента, которая ничем не хуже Салюта

По своему опыту могу с уверенностью сказать, что и Салют ТВ, и Яндекс ТВ — лучшие альтернативы Андроид ТВ в России. Телевизоры и Смарт-приставки на этих операционках сбалансированные, ими очень просто пользоваться. Правда, у Яндекса нет собственного каталога приложений, а в операционке Сбера он довольно скромный по меркам Google Play для Android TV. Так что, если вас это не смущает, можете смело присматриваться к телевизорам с российскими ОС. Кстати, что по ценам?

Как выбрать ТВ-приставку на Андроид. Личные рекомендации

Какой телевизор со Смарт ТВ купить

У Яндекса и Сбера есть собственные телевизоры с фирменными операционками на борту. Обе модели очень хорошо собраны, легко настраиваются и поддерживают крутые фишки вроде Dolby Digital, 4K, имеют актуальные версии Wi-Fi и Bluetooth. В общем, практически полностью соответствуют нашим рекомендациям! За железо точно можно не переживать — система работает быстрее, чем у любого телека на Андроиде. Вам остается лишь выбрать диагональ и нужную операционку.

Какой телевизор со Смарт ТВ купить. Что у Сбера, что у Яндекса есть телевизоры собственного производства. Фото.

Что у Сбера, что у Яндекса есть телевизоры собственного производства

Обратите внимание, что Сбер предлагает устройства с экраном от 32 до 65 дюймов, тогда как Яндекс — только на 43 и 50. При этом цены сильно разнятся: телевизор Сбера на 43 дюйма стоит почти 20 000 рублей, тогда как за аналогичное устройство от Яндекса придется заплатить около 23 000 рублей.

Телевизор Сбера со скидкой

Какой телевизор со Смарт ТВ купить. Фирменный телевизор Яндекса стоит немного дороже, чем у Сбера. Фото.

Фирменный телевизор Яндекса стоит немного дороже, чем у Сбера

Дороговато? Тогда присмотритесь к моделям от OEM-производителей. Например, BQ с Салют ТВ на 39 дюймов с полной поддержкой всех фишек экосистемы. Интересно, что судя по ассортименту, Яндекс ТВ выбирает больше производителей. Если ищете именно телевизор с Алисой, то присмотритесь к моделям от Tuvio — этот бренд предлагает широкий выбор и высокое качество.

Какой телевизор со Смарт ТВ купить. Приставка Сбера стоит немного дешевле, чем у Яндекса — нужно брать. Фото.

Приставка Сбера стоит немного дешевле, чем у Яндекса — нужно брать

Впрочем, вовсе не обязательно покупать новый телевизор: если у вас уже есть телевизор и вы хотите сделать его умным, можете купить ТВ-приставку с операционкой от Яндекса или аналогичный стик от Сбера. Разброс цен минимален и составляет не более 2000 рублей — вам остается лишь выбрать ту операционку, которой вы привыкли пользоваться.

Приставка с Салют ТВ

ПОЛУЧИ ДОСТУП К КРУТЫМ ГАДЖЕТАМ: ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ"

Возможно, вы не знали, но Андроид ТВ и мобильный Андроид — не одно и то же. О том, чем отличаются эти операционки, читайте в нашем материале.

Теги
Лонгриды для вас
Выбираем, какой моющий пылесос купить в 2023 году. Нашли 5 моделей с большой скидкой

Ни для кого не секрет, что дома важно проводить не только сухую, но и влажную уборку. В противном случае на полу будут оставаться мелкие частички пыли, а также застарелые загрязнения. Если вы из тех, кто не любит работать со шваброй, отдайте влажную уборку на откуп хорошему моющему пылесосу. А мы поможем выбрать подходящую модель, рассмотрев 5 лучших устройств, которые сейчас продают с большой скидкой. В их числе как ручные приборы, так и роботы-пылесосы.

Читать далее
Лучшие бесплатные приложения для Андроид ТВ, которые должен попробовать каждый

Допустим, вы давно мечтали о телевизоре на Андроиде и наконец купили подходящую модель. Поздравляем! Что дальше? В него по умолчанию встроено множество приложений, правда, часть из них бесполезна, поэтому их можно смело удалить. Найти интересные программы вам поможет Google Play на Android TV, благо выбрать можно и игры, и плееры, и браузеры, и даже образовательные приложения! Выбрали полезные бесплатные приложения для Андроид ТВ, которые превратят ваш телевизор в настоящий развлекательный медиацентр.

Читать далее
5 лучших плееров для Андроид ТВ, которые должен попробовать каждый

Платформа Android TV хоть и создана специально для онлайн-просмотра контента, но все равно позволяет подключить к телевизору или смарт-приставке внешний жесткий диск или флешку. Этот старый-добрый метод позволяет смотреть любые фильмы из собственной коллекции, не платя ни рубля за подписку. Кроме того, вам даже не потребуется подключение к Интернету! Но есть один нюанс: к сожалению, стандартный видеоплеер в Android TV оставляет желать лучшего, поэтому вам совершенно точно придется скачать приложение поудобнее. Какой удобный плеер для телевизора выбрать - об этом и поговорим в нашем сегодняшнем материале.

Читать далее