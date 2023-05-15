Чем отличается Салют ТВ от Яндекс ТВ и Андроид ТВ. Выбираем лучшую операционку для телевизора

В 2023 году все больше людей делают выбор в пользу умных телевизоров и Смарт-приставок: обусловлено это тем, что устройства стоят очень дешево, а в доме появляется еще один развлекательный центр с большим экраном нежели у ПК и смартфона. О телевизорах и смарт-приставках на Яндекс ТВ мы уже не так давно говорили: это отличные устройства, которые рассчитаны на пользователей экосистемы, а за счет низкой цены они доступны практически каждому. Теперь предлагаю разобраться, чем отличается Салют ТВ от Андроид ТВ и телевизор с какой операционкой лучше купить в 2023.

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Что такое Салют ТВ

Салют ТВ — это операционная система для Смарт-приставок и телевизоров от Сбера, основанная на Star OS, которая создана на базе Андроид. На данный момент, это самая молодая ОС на рынке — она была представлена в 2021 году. Главная фишка Салют ТВ — крутой интерфейс с большими виджетами и наличие встроенного сервиса облачного гейминга SberPlay, с помощью которого можно играть прямо на телевизоре без установки в память устройства.

Учитывая то, что в основе лежит Android, это означает наличие возможности установить любое приложение с флешки и даже через личный кабинет. Так что, если вы приверженец Кинопоиска, то без проблем можете установить его на Салют ТВ. Есть даже родительский контроль, встроенная Погода и удобный видеоплеер для офлайн-просмотра.

Наряду с Яндекс ТВ в операционке Сбера есть русскоязычный голосовой ассистент: всего 3 персонажа, которые отличаются своим характером и выполняют различные задачи. В Android TV есть Гугл Ассистент, от которого почти нет толку — он лишь умеет искать контент и не распознает сложные команды. Вдобавок Салют ТВ имеет встроенный браузер и массу других сервисов вроде доставки еды, которые оплачиваются с единого Сбер ID — не нужно привязывать карту к разным приложениям.

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Яндекс ТВ или Салют ТВ — что лучше

Яндекс ТВ — платформа для потребления контента. Заточена она больше для просмотра фильмов, прослушивание музыки и пользователей, кто предпочитает простой симпатичный интерфейс. На мой взгляд, у Яндекса он лаконичнее, тогда как Салют ТВ все же немного перегружен. Тем не менее, обе операционки красивые, быстрые, так как их хорошо оптимизируют даже под недорогие модели телевизоров. Преимущество Яндекс ТВ еще и в наличии Алисы: как ни крути, но на данный момент — это определенно лучший голосовой ассистент в России.

По своему опыту могу с уверенностью сказать, что и Салют ТВ, и Яндекс ТВ — лучшие альтернативы Андроид ТВ в России. Телевизоры и Смарт-приставки на этих операционках сбалансированные, ими очень просто пользоваться. Правда, у Яндекса нет собственного каталога приложений, а в операционке Сбера он довольно скромный по меркам Google Play для Android TV. Так что, если вас это не смущает, можете смело присматриваться к телевизорам с российскими ОС. Кстати, что по ценам?

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Какой телевизор со Смарт ТВ купить

У Яндекса и Сбера есть собственные телевизоры с фирменными операционками на борту. Обе модели очень хорошо собраны, легко настраиваются и поддерживают крутые фишки вроде Dolby Digital, 4K, имеют актуальные версии Wi-Fi и Bluetooth. В общем, практически полностью соответствуют нашим рекомендациям! За железо точно можно не переживать — система работает быстрее, чем у любого телека на Андроиде. Вам остается лишь выбрать диагональ и нужную операционку.

Обратите внимание, что Сбер предлагает устройства с экраном от 32 до 65 дюймов, тогда как Яндекс — только на 43 и 50. При этом цены сильно разнятся: телевизор Сбера на 43 дюйма стоит почти 20 000 рублей, тогда как за аналогичное устройство от Яндекса придется заплатить около 23 000 рублей.

Телевизор Сбера со скидкой

Дороговато? Тогда присмотритесь к моделям от OEM-производителей. Например, BQ с Салют ТВ на 39 дюймов с полной поддержкой всех фишек экосистемы. Интересно, что судя по ассортименту, Яндекс ТВ выбирает больше производителей. Если ищете именно телевизор с Алисой, то присмотритесь к моделям от Tuvio — этот бренд предлагает широкий выбор и высокое качество.

Впрочем, вовсе не обязательно покупать новый телевизор: если у вас уже есть телевизор и вы хотите сделать его умным, можете купить ТВ-приставку с операционкой от Яндекса или аналогичный стик от Сбера. Разброс цен минимален и составляет не более 2000 рублей — вам остается лишь выбрать ту операционку, которой вы привыкли пользоваться.

Приставка с Салют ТВ

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Возможно, вы не знали, но Андроид ТВ и мобильный Андроид — не одно и то же. О том, чем отличаются эти операционки, читайте в нашем материале.