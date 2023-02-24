Чем отличается Яндекс ТВ от Андроид ТВ

Пару лет назад сложно было представить Смарт-телевизор с шустрой оболочкой, русскоязычным интерфейсом да еще и с Алисой внутри. Но Яндекс сделал это, представив собственную платформу Яндекс.ТВ. Более того, компания даже выпустила собственный телевизор на этой платформе, хотя по-прежнему можно встретить и устройства от других производителей. Хорошо ли это? Безусловно! У покупателя теперь есть выбор, а также возможность потреблять контент в рамках единой экосистемы Яндекса, приспособив и другие устройства. Но чем Яндекс.ТВ отличается от Андроид ТВ? Так ли хороша эта операционка и какой телевизор лучше покупать? Давайте изучим все нюансы.

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Android TV — это операционная система для телевизоров и ТВ-приставок от Google. По сути, это тот же Андроид для смартфона, но работающий с учетом функций телевизора. При этом, на первый взгляд, Яндекс.ТВ ничем не хуже и даже кое-где удобнее. Как сделать правильный выбор?

Что такое Андроид ТВ в телевизоре

В Android TV есть масса настроек изображения, звука, а вместо главного экрана здесь используется специальный лаунчер, состоящий из наиболее используемых приложений. При желании, конечно, его можно заменить на аналог из мобильной ОС. Есть возможность включить рут-доступ, чтобы получить права для управления устройством.

Система работает на телевизоре прямо как на смартфоне: можно запускать все те же приложения из Google Play или скачивать их из других источников, подключать аксессуары по Wi-Fi и Bluetooth. При этом не все программы со смартфона работают корректно, так как они попросту не оптимизированы для работы с пультом. Одни из лучших телевизоров на Android TV делает Xiaomi — присмотритесь к этой модели.

Телевизор Xiaomi — характеристики

Что удобно: Андроид ТВ устанавливают на разные модели телевизоров — подешевле и подороже. Несмотря на это, она часто встречается на устройствах от Sony. Правда, в Андроид ТВ установлен не самый удобный Гугл Ассистент, а приложения вроде YouTube Music и других платных бесполезны в России, так как оформить подписку на них нельзя. Кроме того, часто встречаются телевизоры с Google TV — разновидностью Android TV, работа которой построена на рекомендации различного контента.

Полезные функции телевизоров c Android TV, которые обязательно вам пригодятся

Отличия Яндекс ТВ от Андроид ТВ

А вот Яндекс.ТВ нельзя назвать полноценной операционной системой. Она построена на базе Android Open Source Project — то есть, по сути это оболочка, коей являются One UI и другие на смартфонах. При этом заменить лаунчер на Яндекс.ТВ нельзя ровно как и установить его на другие телевизоры. Еще один минус — отсутствие собственного магазина приложений или Google Play, но есть возможность скачивать программы из других источников. В конце концов, можно установить сторонний каталог и брать все необходимое из него.

В состав платформы входят различные сервисы Яндекса, включая Кинопоиск, Яндекс.Музыку, Яндекс.Видео и фирменный браузер. Работает все под управлением аккаунта в Яндексе, тогда как в Android TV — учетной записи Google. Это намного удобнее, так как наверняка у каждого пользователя есть Яндекс.Плюс, который можно добавить на разные устройства.

Управлять Яндекс.ТВ можно с помощью фирменного пульта или встроенного голосового помощника Алиса. Понятное дело, что наличием голосового управления уже никого не удивить в 2023 году, так как оно есть на телевизорах и с другими операционками, но для России именно Алиса является самой полезной. Но у Яндекс.ТВ и Android TV есть сходства: так обе операционки устанавливаются на бюджетные модели телевизоров. Например, на устройство от Tuvia на 43 дюйма с поддержкой 4К и хорошей матрицей.

Подробнее о телевизоре Tuvio

Но Яндекс.ТВ пока не найти в телевизорах Sony и других именитых производителей, зато у компании недавно вышел собственный Яндекс.Телевизор. который принадлежит к среднебюджетному сегменту. С другой стороны, именно фирменный телевизор Яндекса можно считать эталоном устройства на Яндекс.ТВ, тогда как у Android TV их нет.

Лучшие приложения для просмотра ТВ-каналов на Андроид ТВ

Яндекс ТВ или Андроид ТВ — что лучше

На мой взгляд, Яндекс.ТВ больше заточена под использование сервисов, нежели Андроид ТВ. Взять те же ТВ-приставки: купив Модуль с Яндекс ТВ, он во многом будет бесполезен без подписки Плюс, тогда как Xiaomi Mi TV Stick можно использовать просмотра Ютуба, установки других приложений и не задумываться об оплате.

Xiaomi Mi TV Stick

При этом обе платформы по-своему удобны, но Андроид ТВ больше подходит для кастомизации и других различных экспериментов с настройками, тогда как на Яндекс.ТВ больше ограничений. Однако вторая, по моему личному опыту, лучше работает на недорогих моделях телевизоров и чаще обновляется: ее даже настраивать не надо — все оптимизировано и готово к работе буквально из коробки. Зато ТВ-приставка с Яндексом стоит заметно дороже: около 6 тысяч против аналогичной от Xiaomi с Android TV.

Подробнее о ТВ-приставке Яндекс

А вот Android TV чаще подвисает и расходует больше ресурсов, поэтому слишком дешевые телевизоры на этой ОС работают не так хорошо. Дополнительно систему нужно оптимизировать вручную, а это занимает очень много времени.

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В любом случае, обе операционки хороши по-своему, но мне видится Android TV более универсальной, на все случаи жизни. У Яндекс.ТВ есть некоторые нюансы, но она подойдет для тех, кому хочется потреблять русскоязычный контент, не беспокоясь о быстродействии телевизора, и пользоваться другими сервисами в рамках одной подписки.