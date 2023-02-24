Чем отличается Яндекс ТВ от Андроид ТВ

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Иван Герасимов 0

Пару лет назад сложно было представить Смарт-телевизор с шустрой оболочкой, русскоязычным интерфейсом да еще и с Алисой внутри. Но Яндекс сделал это, представив собственную платформу Яндекс.ТВ. Более того, компания даже выпустила собственный телевизор на этой платформе, хотя по-прежнему можно встретить и устройства от других производителей. Хорошо ли это? Безусловно! У покупателя теперь есть выбор, а также возможность потреблять контент в рамках единой экосистемы Яндекса, приспособив и другие устройства. Но чем Яндекс.ТВ отличается от Андроид ТВ? Так ли хороша эта операционка и какой телевизор лучше покупать? Давайте изучим все нюансы.

Чем отличается Яндекс ТВ от Андроид ТВ. Разбираемся, чем Яндекс.ТВ отличается от Android TV. Фото.

Разбираемся, чем Яндекс.ТВ отличается от Android TV

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Android TV — это операционная система для телевизоров и ТВ-приставок от Google. По сути, это тот же Андроид для смартфона, но работающий с учетом функций телевизора. При этом, на первый взгляд, Яндекс.ТВ ничем не хуже и даже кое-где удобнее. Как сделать правильный выбор?

Что такое Андроид ТВ в телевизоре

В Android TV есть масса настроек изображения, звука, а вместо главного экрана здесь используется специальный лаунчер, состоящий из наиболее используемых приложений. При желании, конечно, его можно заменить на аналог из мобильной ОС. Есть возможность включить рут-доступ, чтобы получить права для управления устройством.

Что такое Андроид ТВ в телевизоре. Андроид ТВ имеет больше настроек, которые не всегда подходят определенному пользователю. Фото.

Андроид ТВ имеет больше настроек, которые не всегда подходят определенному пользователю

Система работает на телевизоре прямо как на смартфоне: можно запускать все те же приложения из Google Play или скачивать их из других источников, подключать аксессуары по Wi-Fi и Bluetooth. При этом не все программы со смартфона работают корректно, так как они попросту не оптимизированы для работы с пультом. Одни из лучших телевизоров на Android TV делает Xiaomi — присмотритесь к этой модели.

Телевизор Xiaomi — характеристики

Что удобно: Андроид ТВ устанавливают на разные модели телевизоров — подешевле и подороже. Несмотря на это, она часто встречается на устройствах от Sony. Правда, в Андроид ТВ установлен не самый удобный Гугл Ассистент, а приложения вроде YouTube Music и других платных бесполезны в России, так как оформить подписку на них нельзя. Кроме того, часто встречаются телевизоры с Google TV — разновидностью Android TV, работа которой построена на рекомендации различного контента.

Полезные функции телевизоров c Android TV, которые обязательно вам пригодятся

Отличия Яндекс ТВ от Андроид ТВ

А вот Яндекс.ТВ нельзя назвать полноценной операционной системой. Она построена на базе Android Open Source Project — то есть, по сути это оболочка, коей являются One UI и другие на смартфонах. При этом заменить лаунчер на Яндекс.ТВ нельзя ровно как и установить его на другие телевизоры. Еще один минус — отсутствие собственного магазина приложений или Google Play, но есть возможность скачивать программы из других источников. В конце концов, можно установить сторонний каталог и брать все необходимое из него.

Отличия Яндекс ТВ от Андроид ТВ. Яндекс.ТВ чем-то напоминает Гугл ТВ: наверное, стартовой страницей с рекомендациями. Фото.

Яндекс.ТВ чем-то напоминает Гугл ТВ: наверное, стартовой страницей с рекомендациями

В состав платформы входят различные сервисы Яндекса, включая Кинопоиск, Яндекс.Музыку, Яндекс.Видео и фирменный браузер. Работает все под управлением аккаунта в Яндексе, тогда как в Android TV — учетной записи Google. Это намного удобнее, так как наверняка у каждого пользователя есть Яндекс.Плюс, который можно добавить на разные устройства.

Отличия Яндекс ТВ от Андроид ТВ. Яндекс.ТВ проще управлять и не нужно ничего настраивать — все уже готово. Фото.

Яндекс.ТВ проще управлять и не нужно ничего настраивать — все уже готово

Управлять Яндекс.ТВ можно с помощью фирменного пульта или встроенного голосового помощника Алиса. Понятное дело, что наличием голосового управления уже никого не удивить в 2023 году, так как оно есть на телевизорах и с другими операционками, но для России именно Алиса является самой полезной. Но у Яндекс.ТВ и Android TV есть сходства: так обе операционки устанавливаются на бюджетные модели телевизоров. Например, на устройство от Tuvia на 43 дюйма с поддержкой 4К и хорошей матрицей.

Подробнее о телевизоре Tuvio

Но Яндекс.ТВ пока не найти в телевизорах Sony и других именитых производителей, зато у компании недавно вышел собственный Яндекс.Телевизор. который принадлежит к среднебюджетному сегменту. С другой стороны, именно фирменный телевизор Яндекса можно считать эталоном устройства на Яндекс.ТВ, тогда как у Android TV их нет.

Лучшие приложения для просмотра ТВ-каналов на Андроид ТВ

Яндекс ТВ или Андроид ТВ — что лучше

Яндекс ТВ или Андроид ТВ — что лучше. Пользователи побаиваются выбирать телевизоры с Яндексом, так как система довольно молодая. Фото.

Пользователи побаиваются выбирать телевизоры с Яндексом, так как система довольно молодая

На мой взгляд, Яндекс.ТВ больше заточена под использование сервисов, нежели Андроид ТВ. Взять те же ТВ-приставки: купив Модуль с Яндекс ТВ, он во многом будет бесполезен без подписки Плюс, тогда как Xiaomi Mi TV Stick можно использовать просмотра Ютуба, установки других приложений и не задумываться об оплате.

Xiaomi Mi TV Stick

При этом обе платформы по-своему удобны, но Андроид ТВ больше подходит для кастомизации и других различных экспериментов с настройками, тогда как на Яндекс.ТВ больше ограничений. Однако вторая, по моему личному опыту, лучше работает на недорогих моделях телевизоров и чаще обновляется: ее даже настраивать не надо — все оптимизировано и готово к работе буквально из коробки. Зато ТВ-приставка с Яндексом стоит заметно дороже: около 6 тысяч против аналогичной от Xiaomi с Android TV.

Подробнее о ТВ-приставке Яндекс

А вот Android TV чаще подвисает и расходует больше ресурсов, поэтому слишком дешевые телевизоры на этой ОС работают не так хорошо. Дополнительно систему нужно оптимизировать вручную, а это занимает очень много времени.

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В любом случае, обе операционки хороши по-своему, но мне видится Android TV более универсальной, на все случаи жизни. У Яндекс.ТВ есть некоторые нюансы, но она подойдет для тех, кому хочется потреблять русскоязычный контент, не беспокоясь о быстродействии телевизора, и пользоваться другими сервисами в рамках одной подписки.

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