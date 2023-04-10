5 лучших плееров для Андроид ТВ, которые должен попробовать каждый

Платформа Android TV хоть и создана специально для онлайн-просмотра контента, но все равно позволяет подключить к телевизору или смарт-приставке внешний жесткий диск или флешку. Этот старый-добрый метод позволяет смотреть любые фильмы из собственной коллекции, не платя ни рубля за подписку. Кроме того, вам даже не потребуется подключение к Интернету! Но есть один нюанс: к сожалению, стандартный видеоплеер в Android TV оставляет желать лучшего, поэтому вам совершенно точно придется скачать приложение поудобнее. Какой удобный плеер для телевизора выбрать — об этом и поговорим в нашем сегодняшнем материале.

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VLC Player — лучший видеоплеер для Андроид

Начнем с самого оптимального варианта — плеера VLC. Это универсальная утилита, которая воспроизводит даже самые редкие форматы видео, а также сетевые протоколы. С помощью VLC можно не только смотреть фильмы, но и слушать музыку, а заодно — редактировать плейлисты. Если вдруг ваш телевизор или приставка из-за слабого железа «не тянут» какой-либо файл, можно активировать в настройках аппаратное ускорение.

Также в параметрах вы найдете различные настройки, даже самые мелкие и незаметные: насыщенность картинки, объемное звучание, сжатие и так далее. Кодеки подгружать не нужно — все уже встроено в базы утилиты, а еще VLC воспроизводит не до конца загруженные файлы, не выдавая ошибку. Приложение бесплатное и регулярно обновляется — качайте на здоровье.

VLC Player

Vimu Media Player — удобный плеер для Андроид ТВ

Лично я на своем телевизоре по умолчанию использую Vimu Media Player из-за того, что он своим интерфейсом напоминает стандартный плеер из Windows. Он удобный, понятный и очень быстрый, поэтому можно смело ставить его по умолчанию даже на недорогом устройстве со слабым железом.

Поддерживает популярные видеоформаты вроде MOV или MKV, но и изображения. Есть поддержка субтитров и даже возможность смены озвучки в фильме, если она встроена в него. Плеер поддерживает быстрый поиск, русский язык и оптимизирован для использования на телевизорах и легко настраивается после установки.

Скачать плеер Vimu

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MX Player Pro — хороший видеоплеер для приставки на Андроид

Не так давно мы рассказывали о том, что далеко не все Андроид-приставки бывают быстрыми и работают хорошо. Если вдруг вам попалась именно такая, не расстраивайтесь — для нее тоже есть быстрый видеоплеер с аппаратным ускорением. Рекомендую MX Player Pro — шуструю утилиту с многоядерным декодированием. Поддерживает не все форматы, но с основными проблем не возникнет.

Читает большинство форматов субтитров и позволяет настроить их отображение: расположение на экране, тень, шрифт, размер и многое другое. Больше всего нравится сам интерфейс с полупрозрачной панелью — выглядит очень круто и не бросается в глаза. Единственный минус MX Player — наличие рекламы, поэтому я рекомендую вам Pro-версию.

MX Player

Nova Video Player — бесплатное приложение для просмотра видео

Еще один универсальный плеер для Андроид-телевизора, который создан разработчиками Archos Player. Его фишка в том, что он имеет специальный интерфейс для медиаприставок для более удобного отображения. В отличие от других плееров из списка, здесь есть режим усиления звука, который очень выручит вас при просмотре шумных сцен — уровень громкости не будет скакать очень сильно. Кроме того, есть динамический ночной режим — такая фишка встречается не во всех приложениях.

Сортировать фильмы можно по названию, году, а сериалы — по сезонам, открывая каждый в отдельной папкой. В плеере есть медиатека внешних субтитров, если в само видео они не встроены. Вдвойне удобно, что плеер адаптирован для Андроид ТВ и мучаться с пультом не придется.

Nova Player для Андроид

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Just Video Player — плеер для разных форматов

Just Video Player построен на платформе ExoPlayer от Google и имеет открытый исходный код. Это значит, что совершенно любой может посмотреть то, как работает приложение изнутри и внести свою лепту в его разработку. Поддерживает все доступные аудиоформаты, в том числе, встречающиеся редко вроде еАС3, АС3, True HD и другие.

Что удобно — при выводе звука на блютуз-колонку он совпадает с картинкой! Такое подвластно далеко не каждому плееру, поэтому для просмотра можно использовать даже беспроводные наушники Hoco с отличным звучанием!

Наушники Hoco

Есть картинка-в-картинке, изменение размера изображения, контроль скорости показа субтитров и другие приятные мелочи. Вряд ли его можно назвать лучшим плеером для Андроид ТВ, но это явно неплохая альтернатива стандартному приложению.

Just Player

😉 Кстати, чтобы просмотр стал еще комфортнее, закупите крутые аксессуары. Лучшие традиционно попадают в Телеграм-канал «Сундук Али-Бабы» и стоят очень дешево!