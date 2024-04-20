Что будет, если специально не обновлять Андроид на смартфоне

Обновления операционной системы Android делят владельцев смартфонов на два непримиримых лагеря. Одни с нетерпением ждут выхода апдейта, чтобы оценить его фишки, в то время как другие шарахаются всякий раз, когда видят на экране сообщение с предложением установить свежую версию ОС. Но кто из них прав? Мы сможем это выяснить, если ответим на вопрос, что будет, если не обновлять Андроид на телефоне.

Сообщение об обновлении системы

Когда на смартфон выходит обновление, пользователь получает сообщение с предложением установить апдейт. Конечно, оповещение можно смахнуть свайпом, но через пару дней оно появится снова, напомнив владельцу устройства о необходимости загрузки свежей версии ОС. Кроме того, в настройках Андроид то и дело будет отображаться значок, свидетельствующий о наличии апдейта.

К сожалению, полностью убрать сообщение об обновлении нельзя. Оно продолжит давать о себе знать ровно до тех пор, пока вы не загрузите апдейт. Отключить обновления Андроид тоже не получится, а потому отказ от установки свежей версии ОС как минимум доставит такие неудобства.

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Новые функции Андроид

Очередная версия системы — это добавление новых функций, даже если в аннотации к нему не указаны никакие изменения. Об их важности и полезности можно спорить до бесконечности. Ведь ярые сторонники апдейтов будут возвеличивать такую мелочь, как вспышка на уведомления, а их противники не оценят даже продвинутую настройку экрана блокировки в Android 14. Но все это никак не влияет на главное: отказ от обновления ограничивает доступ к современным функциям системы.

Кроме того, не забывайте, что функции Андроид также применяются разработчиками мобильных приложений. Поэтому в случае отказа от установки апдейта могут оказаться недоступны возможности прикладных программ, которые играют для вас более важную роль, чем системный интерфейс.

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Обновление безопасности Андроид

Вместе с выходом апдейта системы на смартфон поступает патч безопасности, который представляет собой ответ на обнаруженные угрозы. Таким образом, постоянный отказ от обновлений Андроид может поставить под угрозу сохранность персональных данных.

С другой стороны, рано или поздно патчи безопасности все равно перестанут приходить, и это совершенно не значит, что смартфон обязательно взломают. Можно спокойно жить и со старой версией Android, если внимательно проверять источники загружаемых файлов и не устанавливать на свое устройство сомнительные приложения.

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Оптимизация телефона на Андроид

Также не забывайте, что любое обновление является ответом на обнаруженные ошибки в предыдущей версии системы. Поэтому не думайте, будто возникающие глюки и подтормаживая исчезнут сами по себе, просто если вы не будете загружать свежую версию Андроид. Напротив, именно она может стать тем самым инструментом, который оптимизирует смартфон.

Однако и у этой медали есть обратная сторона. Во-первых, если вам вполне комфортно пользоваться старой версией Android, то после обновления вы не заметите положительные изменения в области оптимизации. Во-вторых, нередко и сами апдейты становятся причиной возникновения различных проблем. Другое дело, что на волне негативных отзывов разработчики стараются их оперативно устранять, а потому, если вам и придется помучиться, то немного и совсем недолго.

Стоит ли обновлять Андроид на телефоне

Если соотнести все плюсы и минусы апдейтов, то все-таки лучше обновлять Андроид, чем не делать этого совсем, игнорируя каждое уведомление. Пускай изменения могут показаться незначительными, а оптимизация конечного продукта на первых порах не всегда идеальна, обновления сделают смартфон более совершенным.

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В то же время не забывайте, что новые функции и визуальные эффекты системы провоцируют увеличенное потребление ресурсов устройства. Однако почувствовать разницу получится только через несколько поколений Android, а к тому моменту вы, возможно, уже купите другой смартфон. Поэтому не бойтесь обновлять систему, но одновременно с этим не думайте, будто отказ от апдейта приведет к фатальным последствиям.